Pokud ale dáte kapitánce s tváří Kristýny Ryšky šanci, nebudete litovat. Úplně v nejhorším případě přijdete, na rozdíl od zavražděné dívky Anny Pittnerové, „pouze“ o devadesát minut života. Film Stvůry nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Kdesi v Lovosicích
Co se popisu děje týče, jako obvykle se opřu o oficiální text českého distributora. Malé městečko kdesi na severu. U řeky je nalezeno tělo surově zavražděné mladé dívky Anny. Vyšetřování se ujímá cílevědomá kriminalistka Laura Linhartová (Kristýna Ryška), k ní je přidělen její staronový kolega Adam Beneš (Kryštof Hádek). Hlavním podezřelým se stává nedávno usvědčený pachatel, který má na svědomí podobnou vraždu.
Když už se zdá, že je pátraní po vrahovi Anny u konce, objeví se nové důkazy, které vrátí celý případ na začátek. Kriminalisté se tak znovu pouštějí do zapeklitého vyšetřování plného nečekaných zvratů. Okruh podezřelých se na maloměstě dramaticky rozšiřuje. Napětí mezi Laurou a Adamem stoupá, nepřidávají tomu ani jejich rozdílné charaktery a společná minulost. A ve vzduchu stále visí otázka: Kdo zabil Annu Pittnerovou?
Je třeba dodat, že ono „kdesi na severu“ nabere při sledování filmu konkrétní obrysy v momentě, kdy se jako místo činu vyprofiluje Základní umělecká škola v Lovosicích.
Šedesát pět procent
Děj je přímočarý, trojice scénáristů klade důraz na procedurální postupy jako ohledáním těla, pitvu či výslechy, a obecně je divák svědkem de facto jen toho nejpodstatnějšího. A to je na filmu velice sympatické. Stvůry disponují lehce nepříjemnou chladnou atmosférou, přesně takovou, jak ji tvůrci v čele s režisérem Janem Těšitelem (Zlatovláska, David) odkoukali od úspěšnějších kolegů.
Hodně mě bavil i sebevědomý vizuál (zásluha talentovaného kameramana Filipa Marka) a také stylová hudba od Aid Kida (Její tělo, Sbormistr). Možná jen škoda toho uspěchaného finále, které celkový zážitek z filmu mnohým divákům zkazilo natolik, že měl snímek v době psaní tohoto článku kupříkladu na portálu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz lehce nadprůměrných 65 procent.
Schéma a klišé
Přestože je vidět snaha všech zúčastněných o poctivou žánrovou práci, občas se příběh neubránil lehké schematičnosti, a to jak v samotném vedení postav, které místy fungují spíš jako jednotlivé dílky vyšetřovací skládačky, tak ve vztahových linkách. Ty romantické motivy hlavní hrdinky přitom působí dojmem, že v předloze mohly mít větší váhu, ve filmu ale vyznívají spíš útržkovitě a jejich smysl se plně ukáže až na konci. Jak jsem již nakousl, v lehce uspěchaném závěru některé postavy začnou jednat trochu účelově, jen aby příběh dospěl tam, kam potřebuje.
Nejde ale o nic, co by zásadně narušilo jinak silně emoční finále. Na tomto místě by bylo asi fér přiznat, že mě jisté zmrtvýchvstání jedné z postav vyloženě rozesmálo. Ale možná je to dané mou cynickou povahou.
Literární adaptace
Ačkoli jsou Stvůry adaptací chválené a úspěšné literární předlohy Kristýny Trpkové, tenhle na české poměry vcelku mrazivý trailer unikl mojí pozornosti v kinech. O to jsem raději, že jsem si jej mohl doplnit prostřednictvím streamovací platformy HBO Max. A mimochodem, Trpková napsala ještě dvě pokračování. Potenciál na filmový nášup by tu byl. Něco mi ale říká, že vznikne jen těžko.
Film stál zhruba dva miliony korun a v kinech jej vidělo přibližně jedenáct tisíc diváků. Na streamu pak Stvůry fungují spíše jako menší česká krimi, která si najde své publikum postupně. Pokud tedy film neprošumí podobně, jako se to událo v kinech.
Stvůry
