Mrzení, malí lidé, recyklace a aby bílá bílá byla. Žene se na nás digitální průšvih?

Jenže ono „teď“ je hrozitánsky relativní. Film se totiž chystá už pěknou řádku let. Důvodů je celá řada. Kromě toho, že jde o problematickou látku, si Disney hrozně rád nabíhá na vidle. Vezměme to postupně. Do role dívky, jejíž vzhled je v původní pohádce poměrně striktně popsán, a to tak, že měla mít dotyčná ihned po narození pleť bílou jako sníh, rty rudé jako krev a vlasy jako ebenové dřevo, obsadil hispánskou herečku Rachel Zeglerovou.

Moderní remake Sněhurky navazuje na milovaný originál studia Disney. S novými hvězdami, jmény z první herecké ligy, by se mohl všem líbit. Tak to ale nedopadlo. (11. srpna 2024)

Jestli je tento odklon od předlohy pro vás v roce 2024 zásadní, ponechávám čistě na vašem uvážení. Mně osobně tenhle cast, pokud by herečka neměla v hlavě válečnou bramboračku, docela sedí. Jsem ale v menšině. Co dál? Trpaslíci. Již v roce 2022 se herec Peter Dinklage, jenž měří metr a třicet pět centimetrů, obul do slavného studia s tím, že jeho hlavouni mají sice koule na to obsadit do hlavní role latinskoamerickou herečku, tím ale jeho snaha o modernizaci pohádky z roku 1937 končí.

Moderní remake Sněhurky navazuje na milovaný originál studia Disney. S novými hvězdami, jmény z první herecké ligy, by se mohl všem líbit. Tak to ale nedopadlo. (11. srpna 2024)

Jak to dopadlo a čeho se diváci příští rok dočkají, už po zveřejnění upoutávky víme. Trpaslíci budou pro jistotu digitální. V průvodních dokumentech se o nich pak mělo hovořit jako o „sedmi postavách“.

Co říci závěrem? S novou Sněhurkou je zatím jen mrzení. Bojím se, že prosákne i na plátna.