Telefon máme prakticky vždy po ruce, ať už je hrozné vedro nebo zima. Je potřeba si uvědomit, že extrémní výkyvy teplot mají na telefony či jiná zařízení negativní vliv – mohou je poškodit. Týká se to hlavně baterie a displeje zařízení, které jsou nejvíce náchylné. Poradíme vám, jak nejen s telefonem v zimě zacházet, aby se neničil.
Taky mobil má rád „kabátek“
S příchodem zimních měsíců se naši každodenní parťáci – telefony, mohou ocitnout v náročných situacích. Jsou totiž často vystaveny mrazivým teplotám. Studené počasí totiž může negativně ovlivnit třeba výkon baterie a displeje.
V mrazech dochází k poklesu výdrže akumulátoru baterie a telefon se vypíná, protože baterie nedokáže uvolnit potřebnou energii v takové míře, jako při pokojových teplotách. Týká se to všech elektronických zařízení jako jsou například chytré hodinky, tablety nebo notebooky.
Největší ochranu vašeho telefonu zařídí pořádný „kabátek“. Pořiďte si proto ochranné kryty, které jsou odolné proti větru či mrazu.
Ohřívejte telefon pomalu
Zabraňte extrémnímu mrazu. Pokud vidíte na teploměru extrémně nízké teploty a telefon budete potřebovat umístěte ho do kapsy blízko těla, ne do batohu nebo kabelky. Ovládat ho můžete třeba pomocí nebo a nemusíte tak telefon vůbec vytahovat z kapsy a vystavit ho zbytečnému nebezpečí.
Pokud s telefonem přijdete z mrazu domů, nechte ho zahřívat postupně. Nepokládejte ho ihned někam na topení, naopak ho nechte chvíli v chladnější předsíni. Předejdete tak šokovým změnám teplot. To platí také v případě, když přijdete domu a telefon je úplně vybitý. Také ho nechte chvíli adaptovat na prostředí a až potom zařízení připojte k nabíječce.
Pokud jdete jen na krátkou procházku či nákup, zvažte, jestli telefon s sebou nutně potřebujete a zkuste ho nechat doma. Prospěje mu to.
První pomoc při zamrznutí telefonu
Co dělat, když se mi z mrazu zpomalil celý systém, vidím zamlžený displej z vnitřní strany skla nebo prostě můj mobil „nejeví známky života“? Řiďte se těmito kroky:
- V případě, že je telefon ještě zapnutý, vypněte ho.
- Vyndejte SIM kartu a případně i paměťovou kartu a baterii. Sloty nechte otevřené, aby se vlhkost mohla odpařovat.
- Nechte ho položený v pokojové teplotě alespoň jeden den.
- Poté ho zkuste opět oživit. Ale buďte obezřetní, poškození se může objevit až časem.