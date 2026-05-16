Česká hokejová reprezentace má dnes před sebou druhý duel na MS v hokeji 2026. Po úvodním vítězství s Dánskem (4:1) se svěřenci Radima Rulíka chystají na dalšího soupeře. Tím je reprezentace Slovinska, kterou na letošním šampionátu čeká premiéra.
Utkání vypukne ve 20.20 a Češi by v něm měli být jasnými favority. Čeští hokejisté se na MS se Slovinskem střetli pětkrát a ve všech případech zvítězili v základní hrací době.
|
Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program Česka na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15