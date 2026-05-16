MS hokej 2026 online: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Lukáš Karbulka
Sport   8:00
Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku čeká národní tým duel se Slovinskem, které odehraje na letošním šampionátu svůj první zápas. Favoritem utkání budou svěřenci trenéra Radima Rulíka.

Česká hokejová reprezentace má dnes před sebou druhý duel na MS v hokeji 2026. Po úvodním vítězství s Dánskem (4:1) se svěřenci Radima Rulíka chystají na dalšího soupeře. Tím je reprezentace Slovinska, kterou na letošním šampionátu čeká premiéra.

Utkání vypukne ve 20.20 a Češi by v něm měli být jasnými favority. Čeští hokejisté se na MS se Slovinskem střetli pětkrát a ve všech případech zvítězili v základní hrací době.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15

