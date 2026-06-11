MS ještě nezačalo a Češi už brutálně prohrávají. Google spustil Mini Cup, hra zabere vteřiny

Marek Hýř
Marek Hýř
  14:27
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Mistrovství světa ve fotbale 2026 začíná dnes ve 21:00 (SEČ). Na mobilech už fotbalová válka zuří. Google spustil Mini Cup. Pro hru potřebujete jen mobilní telefon a rychlé prsty. Česko ve skupině zatím dost prohrává. Reálně ale nemá moc šanci. Mexiko, JAR i Jižní Korea mají trumf, který náš malý národ jen těžko překoná.
Tentokrát za Jižní Koreu chytal žabák.

Tentokrát za Jižní Koreu chytal žabák. | foto: Google

Stiskněte modrý balon a hrajete.
Česko má zatím nejméně bodů ze skupiny.
Za koho chcete hrát?
Mini Cupu zatím vládne Turecko (11. června).
7 fotografií

Nudíte se a máte radí fotbal? Zadejte do mobilu frázi „ms fotbal 2026". Google vám nabídne řadu odkazů a nově i hru Mini Cup. Stačí kliknout na bílý míč v pravém dolní rohu a aplikace se spustí.

Stiskněte modrý balon a hrajete.

Následně si můžete vybrat zápas, který chcete hrát. Program MS začíná zápasem Mexiko vs. Jihoafrická republika. Ten je proto v herní nabídce na prvním místě. Hned po něm je zápas Jižní Korea vs. Česko (hraje se v pátek 04:00).

Po stisknutí tlačítka „hrát“ si zvolíte tým a jdete na zápas. Ten je v podstatě penaltovým rozstřelem, kdy se pohybem prstu snažíte vstřelit co největší počet gólů. Brankář, většinou roztomilé zvířátko, lítá ze strany na stranu a ve střelení branky vám brání. Jakmile míč chytí, hra končí.

Stačí jedna chyba a hra končí.

Zatím vede Mexiko

Český tým je momentálně na chvostu tabulky. V době vzniku článku měl zhruba 1 124 000 bodů. Jižní Korea získala více jak dvojnásobek. Jihoafrická republika nasbírala přes sedm milionů bodů a z naší skupiny je jasně nejlepší Mexiko. To vládne s 22 miliony body.

V systému sbírání bodů je hra ale trochu nespravedlivá. Za předpokladu, že hráč bude chtít reprezentovat v drtivé většině svůj tým, tak Česko nemá v Mini Cupu šanci. Soupeři nás převálcují jen svým počtem. Jižní Korea má v současnosti přibližně 51,6 milionu obyvatel, JAR zhruba 65,4 milionů a Mexiko dokonce 134 milionů. Pro srovnání: v Česku nyní žije necelých 11 milionů obyvatel.

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