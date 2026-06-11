Nudíte se a máte radí fotbal? Zadejte do mobilu frázi „ms fotbal 2026". Google vám nabídne řadu odkazů a nově i hru Mini Cup. Stačí kliknout na bílý míč v pravém dolní rohu a aplikace se spustí.
Následně si můžete vybrat zápas, který chcete hrát. Program MS začíná zápasem Mexiko vs. Jihoafrická republika. Ten je proto v herní nabídce na prvním místě. Hned po něm je zápas Jižní Korea vs. Česko (hraje se v pátek 04:00).
Po stisknutí tlačítka „hrát“ si zvolíte tým a jdete na zápas. Ten je v podstatě penaltovým rozstřelem, kdy se pohybem prstu snažíte vstřelit co největší počet gólů. Brankář, většinou roztomilé zvířátko, lítá ze strany na stranu a ve střelení branky vám brání. Jakmile míč chytí, hra končí.
Zatím vede Mexiko
Český tým je momentálně na chvostu tabulky. V době vzniku článku měl zhruba 1 124 000 bodů. Jižní Korea získala více jak dvojnásobek. Jihoafrická republika nasbírala přes sedm milionů bodů a z naší skupiny je jasně nejlepší Mexiko. To vládne s 22 miliony body.
V systému sbírání bodů je hra ale trochu nespravedlivá. Za předpokladu, že hráč bude chtít reprezentovat v drtivé většině svůj tým, tak Česko nemá v Mini Cupu šanci. Soupeři nás převálcují jen svým počtem. Jižní Korea má v současnosti přibližně 51,6 milionu obyvatel, JAR zhruba 65,4 milionů a Mexiko dokonce 134 milionů. Pro srovnání: v Česku nyní žije necelých 11 milionů obyvatel.