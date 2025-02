16:50

Předkrm v podobě ME v biatlonu je za námi. Přichází tak hlavní chod v podobě mistrovství světa v biatlonu. To hostí švýcarské městečko Lenzerheide od 12. do 23. února 2025. Podívejte se na program závodů, výsledky, českou nominaci i minulé medailové úspěchy českých závodníků.