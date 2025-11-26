České házenkářky si za cíl stanovily postup ze základní skupiny. Na MS obhajují nečekané osmé místo z předloňského šampionátu.
Češky jsou součástí skupiny G, která se hraje v německém Stuttgartu. Postupně narazí na Švédsko, Brazílii a Kubu. Do hlavních skupin postoupí tři týmy. Favoritem skupiny je Švédsko. Seveřanky na minulém světovém šampionátu skončily čtvrté, na loňském Euru byly páté.
|Zápas
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Švédsko vs. Česko
|27. listopadu 2025
|20:30
|Brazílie vs. Česko
|29. listopadu 2025
|18:00
|Česko vs. Kuba
|1. prosince 2025
|18:00
Kde sledovat MS v házené žen 2025 živě?
Zápasy MS v házené žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.
Systém turnaje:
- Na světovém šampionátu žen bude v akci 32 reprezentací
- týmy jsou rozdělené do osmi základních skupin po čtyřech
- tři nejlepší týmy postoupí do čtyř hlavních skupin po šesti týmech
- odehrají se zbývající zápasy, dva nejlepší celky postoupí do čtvrtfinále
- od čtvrtfinále se hraje klasickým vyřazovacím způsobem
Program zápasů v základních skupinách:
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|26.11.
|18:00
|Španělsko - Paraguay
|26.11.
|18:00
|Německo - Island
|26.11.
|20:30
|Srbsko - Uruguay
|26.11.
|20:30
|Černá Hora - Faerské o.
|27.11.
|18:00
|Rumunsko - Chorvatsko
|27.11.
|18:00
|Švýcarsko - Írán
|27.11.
|18:00
|Angola - Kazachstán
|27.11.
|18:00
|Brazílie - Kuba
|27.11.
|20:30
|Švédsko - Česko
|27.11.
|20:30
|Norsko - Jižní Korea
|27.11.
|20:30
|Maďarsko - Senegal
|27.11.
|20:30
|Dánsko - Japonsko
|28.11.
|18:00
|Paraguay - Černá Hora
|28.11.
|18:00
|Rakousko - Egypt
|28.11.
|18:00
|Uruguay - Německo
|28.11.
|18:30
|Polsko - Čína
|28.11.
|20:30
|Nizozemsko - Argentina
|28.11.
|20:30
|Srbsko - Island
|28.11.
|20:30
|Španělsko - Faerské o.
|28.11.
|21:00
|Francie - Tunisko
|29.11.
|18:00
|Angola - Jižní Korea
|29.11.
|18:00
|Brazílie - Česko
|29.11.
|18:00
|Rumunsko - Japonsko
|29.11.
|18:00
|Švýcarsko - Senegal
|29.11.
|20:30
|Chorvatsko - Dánsko
|29.11.
|20:30
|Írán - Maďarsko
|29.11.
|20:30
|Kazachstán - Norsko
|29.11.
|20:30
|Kuba - Švédsko
|30.11.
|15:30
|Faerské o. - Paraguay
|30.11.
|15:30
|Island - Uruguay
|30.11.
|15:30
|Polsko - Tunisko
|30.11.
|18:00
|Černá Hora - Španělsko
|30.11.
|18:00
|Čína - Francie
|30.11.
|18:00
|Německo - Srbsko
|30.11.
|18:00
|Rakousko - Argentina
|30.11.
|20:30
|Egypt - Nizozemsko
|1.12.
|18:00
|Česko - Kuba
|1.12.
|18:00
|Japonsko - Chorvatsko
|1.12.
|18:00
|Jižní Korea - Kazachstán
|1.12.
|18:00
|Senegal - Írán
|1.12.
|20:30
|Dánsko - Rumunsko
|1.12.
|20:30
|Maďarsko - Švýcarsko
|1.12.
|20:30
|Norsko - Angola
|1.12.
|20:30
|Švédsko - Brazílie
|2.12.
|18:00
|Argentina - Egypt
|2.12.
|18:30
|Tunisko - Čína
|2.12.
|20:30
|Nizozemsko - Rakousko
|2.12.
|21:00
|Francie - Polsko