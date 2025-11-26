MS v házené žen 2025: Češky do turnaje vstoupí zítra, na úvod je čeká favorit skupiny

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  14:59
Dnes startuje mistrovství světa v házené žen. Turnaj hostí Německo a Nizozemsko. Češky do MS vstoupí zítra večer zápasem se Švédskem. Kompletní program turnaje, výčet našich soupeřů i kde šampionát sledovat najdete níže.

České házenkářky. | foto: Václav Nováček / Česká házená

České házenkářky si za cíl stanovily postup ze základní skupiny. Na MS obhajují nečekané osmé místo z předloňského šampionátu.

Češky jsou součástí skupiny G, která se hraje v německém Stuttgartu. Postupně narazí na Švédsko, Brazílii a Kubu. Do hlavních skupin postoupí tři týmy. Favoritem skupiny je Švédsko. Seveřanky na minulém světovém šampionátu skončily čtvrté, na loňském Euru byly páté.

ZápasDatumČasVýsledek
Švédsko vs. Česko27. listopadu 202520:30
Brazílie vs. Česko29. listopadu 202518:00
Česko vs. Kuba1. prosince 202518:00

Kde sledovat MS v házené žen 2025 živě?

Zápasy MS v házené žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.

Systém turnaje:

  • Na světovém šampionátu žen bude v akci 32 reprezentací
  • týmy jsou rozdělené do osmi základních skupin po čtyřech
  • tři nejlepší týmy postoupí do čtyř hlavních skupin po šesti týmech
  • odehrají se zbývající zápasy, dva nejlepší celky postoupí do čtvrtfinále
  • od čtvrtfinále se hraje klasickým vyřazovacím způsobem

Program zápasů v základních skupinách:

DatumČasZápasVýsledek
26.11.18:00Španělsko - Paraguay
26.11.18:00Německo - Island
26.11.20:30Srbsko - Uruguay
26.11.20:30Černá Hora - Faerské o.
27.11.18:00Rumunsko - Chorvatsko
27.11.18:00Švýcarsko - Írán
27.11.18:00Angola - Kazachstán
27.11.18:00Brazílie - Kuba
27.11.20:30Švédsko - Česko
27.11.20:30Norsko - Jižní Korea
27.11.20:30Maďarsko - Senegal
27.11.20:30Dánsko - Japonsko
28.11.18:00Paraguay - Černá Hora
28.11.18:00Rakousko - Egypt
28.11.18:00Uruguay - Německo
28.11.18:30Polsko - Čína
28.11.20:30Nizozemsko - Argentina
28.11.20:30Srbsko - Island
28.11.20:30Španělsko - Faerské o.
28.11.21:00Francie - Tunisko
29.11.18:00Angola - Jižní Korea
29.11.18:00Brazílie - Česko
29.11.18:00Rumunsko - Japonsko
29.11.18:00Švýcarsko - Senegal
29.11.20:30Chorvatsko - Dánsko
29.11.20:30Írán - Maďarsko
29.11.20:30Kazachstán - Norsko
29.11.20:30Kuba - Švédsko
30.11.15:30Faerské o. - Paraguay
30.11.15:30Island - Uruguay
30.11.15:30Polsko - Tunisko
30.11.18:00Černá Hora - Španělsko
30.11.18:00Čína - Francie
30.11.18:00Německo - Srbsko
30.11.18:00Rakousko - Argentina
30.11.20:30Egypt - Nizozemsko
1.12.18:00Česko - Kuba
1.12.18:00Japonsko - Chorvatsko
1.12.18:00Jižní Korea - Kazachstán
1.12.18:00Senegal - Írán
1.12.20:30Dánsko - Rumunsko
1.12.20:30Maďarsko - Švýcarsko
1.12.20:30Norsko - Angola
1.12.20:30Švédsko - Brazílie
2.12.18:00Argentina - Egypt
2.12.18:30Tunisko - Čína
2.12.20:30Nizozemsko - Rakousko
2.12.21:00Francie - Polsko


Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

V Roudnici nad Labem nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Vlaky proto...

Žádné selhání strojvůdce, ale nevhodné a pozdní zabezpečení tratě. Tak se staví k opakovaným haváriím strojvedoucí, kteří musí projíždět pod opravovaným Špindlerovým mostem v Roudnici nad Labem....

26. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Zlínská zoo zrestaurovala vzácné textilní tapety v zámku Lešná

ZlĂ­nskĂˇ zoo zrestaurovala vzĂˇcnĂ© textilnĂ­ tapety v zĂˇmku LeĹˇnĂˇ

Restaurátoři dokončili restaurování látkových tapet z konce 19. století v Dámském salonu zámku Lešná, který je v areálu zlínské zoologické zahrady. Textilní...

26. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Ústí nad Labem hledá firmu, která se bude starat o zeleň na kruhových objezdech

ilustrační snímek

Ústí nad Labem hledá firmu, která se bude starat o zeleň na kruhových objezdech. Jejím úkolem bude péče o výsadbu, pravidelná zálivka, pletí a údržba okrasných...

26. listopadu 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

V hale v areálu ČKD v Kutné Hoře hořel lakovací box, škoda předběžně sedm mil.Kč

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne vyjížděli k požáru lakovacího boxu v jedné z hal v areálu ČKD v Kutné Hoře. Po část zásahu vyhlásili druhý stupeň poplachu. Hasiči...

26. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Havlíčkobrodská střední škola má vestavbu s novými učebnami za 104 mil. Kč.

ilustrační snímek

Havlíčkobrodské střední průmyslové škole se daří naplňovat obor informační technologie, zatím ho vyučuje v prvních dvou ročnících. I pro tento obor budou...

26. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

China Cycle 2026: Budování budoucnosti založené na inovacích a inteligentním řízení

26. listopadu 2025  15:24

Univerzita Palackého v Olomouci se otevře zájemcům o studium

ilustrační snímek

Všech osm fakult Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se tento pátek otevře veřejnosti. Zájemci o studium budou moci diskutovat s pedagogy a uvidí zázemí...

26. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Skanzeny na Veselém Kopci a Betlém připravují na příští týdny vánoční program

ilustrační snímek

Oba skanzeny, které spravuje Muzeum v přírodě Vysočina, připravují na příští týdny vánoční program. Oblíbené Vánoce na Veselém Kopci začnou tuto sobotu 29....

26. listopadu 2025  13:37,  aktualizováno  13:37

Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...

Správa železnic (SŽ) dokončila opravu železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poničil mohutný požár cisternového vlaku s benzenem. Letní částečné provizorní zprovoznění...

26. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do pražských ulic vyjedou vánoční popelářská auta. Světýlka ozdobí i tramvaje

Pražští popeláři slaví vánoční svátky.

Dva svátečně ozdobené popelářské vozy se světýlky už tradičně vyrazí v předvánoční čas do pražských ulic. Pražské služby (PSAS) je vypraví v neděli, lidé je pak mohou potkat až do Nového roku. Denně...

26. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Obrana před Švédy i vila Tugendhat. Na zdech Špilberku běží historie Brna

Videomapping promítaný na dvou zdech hradu Špilberk přibližuje historii Brna.

První písemná zmínka o Brně, získání statusu královského města, vybudování hradu Špilberk, obrana před švédským vojskem, postavení vily Tugendhat či pořádání MotoGP. Patnáct zásadních a zajímavých...

26. listopadu 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.