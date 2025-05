Hokejové mistrovství světa mužů ve Švédsku a Dánsku s pořadovým číslem 88. dospěl k poslednímu dni. Na programu dne je tedy souboj o třetí místo mezi Dánskem a Švédskem. Turnaj pak uzavře finálové klání mezi Švýcarskem a Spojenými státy.

První klání z obou klání odstartuje v 15:20. Půjde o bitvu dvou poražených semifinalistů, kteří budou chtít turnaj zakončit s bronzovou medailí na krku. Soupeři budou Švédi a Dánové. První jmenovaní v pátek nestačili na USA, když podlehli 2:6. Dánové na sezanzační postup ze čtvrtfinále na úkor Kanady nezopakovali a se Švýcarskem prohráli jednoznačně 0:7.

Právě Švýcarsko a Spojené státy si to pak od 20:20 rozdají o zlato. Zatímco Švýcaři bojovali o titul i loni a v Praze podlehli domácímu Česku 0:2, tým USA nastoupí ve finále šampionátu poprvé od zavedení systému play off v roce 1992.

Tým kouče Ryana Warsofského může vybojovat pro USA třetí titul v historii po triumfech v letech 1933 v Praze a 1960 ve Squaw Valley, kde byl šampionát součástí olympijských her.

Radim Rulík na české střídačce během utkání s Kazachstánem.

Ohlasy po vyřazení ve čtvrtfinále

Za velkého zájmu médií i lovců autogramů se v pátek odpoledne vrátili domů z mistrovství světa v Dánsku a Švédsku čeští hokejisté. Zklamání ze čtvrtečního vyřazení ve čtvrtfinále play off poměrem 2:5 se Švédy bylo na obhájcích loňského zlata stále patrné. Více než porážka se Švédy reprezentanty mrzela hlavně prohra na závěr skupiny proti USA, která národní tým na silné Seveřany poslala.

Do Prahy přiletěl ze Stockholmu celý tým až na Davida Pastrňáka, nechyběl ani prezident svazu Alois Hadamczik.

„Pořád je tam zklamání, ale teď už se nedá nic dělat. Chtěli jsme hrát o medaile a být přes ten nadcházející víkend ještě pořád ve Švédsku, ale to se nepovedlo,“ řekl kapitán Roman Červenka.

Národní tým vstoupil do turnaje šesti výhrami, pak prohrál dvakrát shodně 2:5. Nebýt porážky s USA, mohl mít o poznání přijatelnějšího soupeře na úvod vyřazovacích bojů, než bylo hvězdami z NHL nabité Švédsko.

„Rozhoduje jeden zápas. A v našem případě možná rozhodl už ten poslední ve skupině proti Americe, který byl dost klíčový ohledně toho, z jaké pozice půjdeme do čtvrtfinále. Nezvládli jsme ho, vyšli na nás těžcí Švédové, s nimiž se nám nepovedla první třetina a ta pak o čtvrtfinále rozhodla,“ řekl Červenka a připomněl stav 0:3 po úvodní dvacetiminutovce.

„Chtěli jsme být samozřejmě co nejvýše, ale nemluvil bych o zklamání. Druhým rokem po sobě jsme se nemuseli strachovat o postup a zajistili jsme si čtvrtfinále v nejkratší možné době. Po šesti výhrách v řadě byla nálada výborná. Nejvíc mě mrzelo, že jsme nezvládli porazit Ameriku. To mě bude mrzet dlouho, ale tak to je. Je to sport,“ konstatoval trenér Rulík.

Je přesvědčený, že při disciplinovanějším výkonu mohl jeho tým uspět a skupinu by ovládl. „Místo Švédů bychom šli na Rakousko a při vší úctě k Rakušanům by to byl přijatelnější soupeř pro čtvrtfinále. Švédové v té sestavě a navíc v domácím prostředí byli opravdu velice silným týmem. Ale je třeba uznat, že i Američané ukázali, že tu kvalitu mají, což potvrdilo ostatně i jejich čtvrtfinálové vítězství nad Finy,“ uvedl Rulík.

Zůstane Rulík koučem reprezentace i na OH v Miláně?

Devětapadesátiletý kouč uvedl, že by rád u mužstva pokračoval. „Má budoucnost? To je otázka na prezidenta svazu. Ale samozřejmě, že když budu mít i nadále důvěru, budu určitě rád,“ řekl Rulík.

O jeho budoucnosti u mužstva by se mělo rozhodnout 3. června. „To je na programu výkonný výbor, kde budeme skládat účty, jak se říká. A pak už bude záležet na výkonném výboru, zda realizačnímu týmu prodlouží smlouvy, nebo ne. Za výkonný výbor mluvit nemohu, ale z mojí strany vnímám práci a vůbec celé působení realizačního týmu velice pozitivně. Práce je velice dobře odvedená, já osobně bych výkonnému výboru doporučil pokračování současného realizačního týmu,“ řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

Šesté místo není podle bývalého vynikajícího obránce skutečným odrazem toho, co národní mužstvo ukázalo. „Myslím, že výkony, které tým předváděl, byly hodny lepšího výsledku. Bohužel jediná prohra ve skupině nás posadila na třetí místo a nadělila nám těžkého soupeře do čtvrtfinále v podobě Švédska. Se Švédy jsme nezvládli první třetinu a vypadli jsme, pro nás tím zbyla jen hořká pachuť,“ uvedl Šlégr.

„Bohužel z toho tentokrát není medaile. Musíme už ale koukat dopředu, poučit se a přijít zpátky zase silnější, abychom udělali českým fanouškům větší radost. Kluci se přes brzké vyřazení nemají zač stydět,“ dodal Šlégr.

Další vrcholnou akcí bude v únoru olympijský turnaj v Miláně, který ozdobí návratem pod pět kruhů hráči z NHL. „Musíme se na to připravit. Nemáme tolik hráčů z NHL, ale to neznamená, že bychom nemohli uspět, protože systém hry, který hrajeme, je účinný. Je to o tom, jak pak v té těžké konkurenci zvládneme čtvrtfinále,“ prohlásil Šlégr.

Milník pro Červenku

Jubilejní zápas odehrál v sobotu proti Kazachům kapitán Roman Červenka, jenž si připsal 100. start na světových šampionátech. „Je to neuvěřitelné. Hrozně mu to přeju, je to neskutečný profík. Zaslouženě má sto zápasů, smekám klobouk,“ řekl o něm trenér Radim Rulík po čtvrteční výhře nad Maďarskem 6:1. „Myslím si, že to celá kabina ocení,“ doplnil kouč. Tuto unikátní metu navíc krásně oslalvil – v zápase si totiž připsal hattrick.

Roman Červenka odehrál proti Kazachstánu stý zápas na mistrovství světa.

Slováci na turnaji skončili už ve skupině

Slovensko po nepřesvědčivých výkonech na turnaji končí již ve skupinové fázi. V úterý se s turnajem rozloučilo prohrou 1:2 proti Finům. Případná výhra už by je ale stejně nezachránila.

„Je to určitě velké zklamání. Na druhou stranu je to možná taková realita, jak na tom momentálně jsme,“ citoval slovenského trenéra Vladimíra Országha server šport.sk. Slováci získali v šesti zápasech sedm bodů a dali jen osm branek. S úspěšností střelby 4,91 procenta jsou nejhorším týmem šampionátu.

„Týmu nechyběla bojovnost, hráči makali, bojovali a šli na hranici svých možností. Na druhou stranu chyběli zkušení hráči a střelci, kteří by to vzali na sebe a dali v rozhodujících momentech gól. Když neproměníte šance a soupeř dá gól, tak je frustrace větší a větší,“ uvedl Országh.

Program vyřazovacích zápasů

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF ZÁPASY VÝSLEDKY / ČAS čtvrtfinále 1 čtvrtek 22. května, 16.20 – Švýcarsko – Rakousko – 6:0 čtvrtfinále 2 čtvrtek 22. května, 16.20 – USA – Finsko – 5:2 čtvrtfinále 3 čtvrtek 22. května, 20.20 – Kanada – Dánsko – 1:2 čtvrtfinále 4 čtvrtek 22. května, 20.20 – Švédsko – ČESKO – 5:2 semifinále 1 sobota 24. května, 14.20 – Švédsko – USA – 2:6 semifinále 2 sobota 24. května, 18.20 – Dánsko – Švýcarsko – 0:7 utkání o bronz neděle 25. května, 15.20 – Dánsko – Švédsko – finále neděle 25. května, 20.20 – Švýcarsko – USA –

Formace české reprezentace:

Útok:

1) Pastrňák, Sedlák, Červenka

2) Beránek, Nečas, Flek

3) Stránský, Kodýtek, Lauko

4) Klapka, Špaček, Voženílek

Obrana:

1) Hronek, Krejčík

2) Kundrátek, Hájek

3) Špaček, Pyrochta

4) Ticháček

Generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr potvrdil zájem o start Davida Kämpfa z Toronta na mistrovství světa. S útočníkem, který se před rokem podílel na triumfu na šampionátu v Praze, se po vyřazení v play off NHL spojí. Pokud třicetiletý hráč projde v kanadském klubu výstupní lékařskou prohlídkou, mohl by nastoupit do čtvrtečního čtvrtfinálového zápasu. Při březnové inspekční cestě trenéra Radima Rulíka a Šlégra v zámoří Kämpf o start na turnaji projevil zájem a ve čtvrtek by již měl být v sestavě. Posílit by tak měl hru na centru a v oslabení.

Na turnaji dohrál Jáchym Kondelík, když utrpěl ve druhém duelu s Nory zlomeninu ruky. Český tým má aktuálně na soupisce volné ještě jedno místo pro hráče do pole. Na to byl dopsán útočník Adam Klapka.

Trenéři vysvětlují hokejistům cvičení na tréninku v Herningu.

Favoritů na zisk zlata je více

Adeptů na zisk zlatých medailí je více. Tím pravděpodobě největším favoritem bude Kanada, která loni skončila čtvrtá. Silný tým vedený kapitánem Sidneym Crosbym doplní například neproduktivnější hráč letošní základní části zámořské NHL Nathan MacKinnon z Colorada. Tým posílil také čtyřicetiletý legendární brankář Marc-André Fleury, pro něhož je to poslední sezona. MS se paradoxně zúčastní vůbec poprvé v kariéře.

Navázat na český úspěch a slavit doma před svými fanoušky by chtěli hráči Švédska, jejichž soupiska je plná hvězd z NHL včetně Mika Zibanejada a Filipa Forsberga. Medailové boje se totiž uskuteční ve stockholmské Avicii Areně. Černým koněm mohou být hráči Finska, Švýcarska nebo USA.

Program MS v hokeji 2025

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU ZÁPASY VÝSLEDKY / ČAS Švýcarsko vs. ČESKO pátek 9. května, 16.20 – 4:5 po prodloužení Norsko vs. ČESKO neděle 11. května, 20.20 – 1:2 ČESKO vs. Dánsko pondělí 12. května, 20.20 – 7:2 ČESKO vs. Maďarsko čtvrtek 15. května, 20.20 – 6:1 ČESKO vs. Kazachstán sobota 17. května, 16.20 – 8:1 Německo vs. ČESKO pondělí 19. května, 16.20 – 0:5 ČESKO vs. USA úterý 20. května, 16.20 – 2:5

Český výběr se v dánské Jyske Bank Boxen postupně utká se Švýcarskem, Norskem, domácím Dánskem, Maďarskem, Kazachstánem, Německem a Spojenými státy. Stockholmská Avicii Arena přivítá domácí tým, Finy, Kanaďany, Slováky, Lotyše, Rakušany, Francouze a Slovince.

Nominace Česka:

Brankáři: Karel Vejmelka – Utah (NHL), Dan Vladař – Calgary (NHL), Josef Kořenář – Sparta (CZ extraliga).

Obránci: Filip Hronek – Vancouver (NHL), Libor Hájek – Pardubice (CZ extraliga), Jakub Krejčík – Sparta (CZ extraliga), Tomáš Kundrátek – Třinec (CZ extraliga), David Špaček – Iowa Wild (AHL), Daniel Gazda – Tampereen Ilves (Fin.), Filip Pyrochta – Mladá Boleslav (CZ extraliga), Jiří Ticháček – Kladno (CZ extraliga).

Útočníci: David Pastrňák a Jakub Lauko – oba Boston (NHL), Martin Nečas – Colorado (NHL), Adam Klapka – Calgary (NHL), Ondřej Beránek – Karlovy Vary (CZ extraliga), Roman Červenka – Pardubice (CZ extraliga), Jakub Flek – Kometa Brno (CZ extraliga), Jáchym Kondelík – Pardubice (CZ extraliga), Lukáš Sedlák – Pardubice (CZ extraliga), Matěj Stránský – Davos (Sui.), Daniel Voženílek – Zug (Sui.), Filip Zadina – Davos (Sui.), Petr Kodýtek – IFK Helsinky (Fin.), Michael Špaček – Sparta (CZ extraliga).

Trenéři: Radim Rulík (Hl. trenér), Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jiří Kalous a Ondřej Pavelec

Reprezentaci jako kapitán povede, stejně jako loni, Roman Červenka. Asistenty mu budou dělat útočník David Pastrňák a obránce Filip Hronek.

Program zápasů skupiny A

Program zápasů skupiny B

Tabulky skupin na MS v hokeji 2025

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A). Naopak týmy na posledním osmém místě sestupují do mistrovství nižší úrovně (MS IA). Těmi jsou týmy Francie a Kazachstánu. Jejich místa v příštím roce zaujmou celky Velké Británie a Itálie.

SKUPINA A POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 2. Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 3. Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 4. Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6. Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8. Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

SKUPINA B POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 2. USA 7 5 1 0 1 34:14 17 3. ČESKO 7 5 1 0 1 35:14 17 4. Dánsko 7 3 1 0 3 25:24 11 5. Německo 7 3 0 1 3 20:22 10 6. Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 7. Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 8. Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

Kde sledovat MS v hokeji 2025

Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání. Ta nabídne také ostatní zbývající zápasy, které rozprostře mezi ČT Sport a ČT Sport Plus prostřednictvím iVysílání. Dění kolem mistrovství také můžete sledovat na webu iDnes.cz.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)

Výsledky předchozích MS v hokeji

Česká reprezentace obhajuje na světovém šampionátu zlato, kterého se dočkala poprvé od roku 2010. Navíc uspěla v domácím prostředí, když Švýcary porazila ve finále 2:0.

Jednalo se teprve o druhou medaili pro národní tým za posledních dvanáct let. V roce 2022 skončil tým vedený Karim Jalonenem na mistrovství v Helsinkách a Tampere na třetím místě.

MS 2024 1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko MS 2023 1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko MS 2022 1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO MS 2021 1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA MS 2019 1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Vstupenky na MS v hokeji 2025

Vstupenky jsou v prodeji od loňského 3. října na oficiálním webu MS v hokeji.

Medailové úspěchy Čechů na MS

Rok Místo konání MS Medaile 1993 Německo Bronz 1996 Rakousko Zlato 1997 Finsko Bronz 1998 Švýcarsko Bronz 1999 Norsko Zlato 2000 Rusko Zlato 2001 Německo Zlato 2005 Rakousko Zlato 2006 Lotyšsko Stříbro 2010 Německo Zlato 2011 Slovensko Bronz 2012 Švédsko a Finsko Bronz 2022 Finsko Bronz 2024 Česko Zlato

Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.

Výsledky Euro Hockey Tour 2024/25