MS v hokeji 2025: program, aktuality, tabulky, kde sledovat a kdy hrají Češi?

Český tým za obhajobou povede kouč Radim Rulík, který má k dispozici čtrnáct loňských šampionů v čele s hvězdným Davidem Pastrňákem. Na poslední chvíli navíc tým doplnil i další útočník Martin Nečas. První zápas odehraje česká reprezentace v pátek od 16:20 se Švýcary.

„Každé mistrovství je jiné a i skladba týmu je jiná. Jsme rádi, že o start mají zájem kluci ze zámoří, kteří tam patří mezi klíčové hráče. Kluci, kteří si turnajem prošli, tak už znají cestu a sami si k tomu v kabině něco řeknou. Jsem rád, že máme jádro z Prahy,“ řekl Rulík.

O obhajobě titulu ale před startem turnaje devětapadesátiletý kouč mluvit nechtěl. „Chceme se prezentovat dobrými výsledky. Budeme hrát na velkém hřišti, na které nejsme zvyklí, a tomu budeme muset uzpůsobit herní systém a styl. To je nám jasné. A pokusíme se být co nejefektivnější. Teď máme ale v hlavě jen vstup do šampionátu. Chceme být zápas od zápasu lepší,“ uvedl Rulík.

Trenér české reprezentace označil za jednoho z favoritů mistrovství Švýcarsko, které před rokem skončilo druhé a získalo celkově dvanáctou medaili z MS. Titul ale Švýcaři ještě nikdy nezískali.

Čeští hokejisté na středu ledu v Herningu poslouchají trenéra Radima Rulíka.

Favoritů na zisk zlata je více

Adeptů na zisk zlatých medailí je však více. Tím pravděpodobě největším favoritem bude Kanada, která loni skončila čtvrtá. Silný tým vedený kapitánem Sidneym Crosbym doplní například neproduktivnější hráč letošní základní části zámořské NHL Nathan MacKinnon z Colorada. Tým posílil také čtyřicetiletý legendární brankář Marc-André Fleury, pro něhož je to poslední sezona. MS se paradoxně zúčastní vůbec poprvé v kariéře.

Navázat na český úspěch a slavit doma před svými fanoušky by chtěli hráči Švédska, jejichž soupiska je plná hvězd z NHL včetně Mika Zibanejada a Filipa Forsberga. Medailové boje se totiž uskuteční ve stockholmské Avicii Areně. Černým koněm mohou být hráči Finska nebo USA.

Program MS v hokeji 2025

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU ZÁPASY VÝSLEDKY / ČAS Švýcarsko vs. ČESKO pátek 9. května, 16.20 Norsko vs. ČESKO neděle 11. května, 20.20 ČESKO vs. Dánsko pondělí 12. května, 20.20 ČESKO vs. Maďarsko čtvrtek 15. května, 20.20 ČESKO vs. Kazachstán sobota 17. května, 16.20 Německo vs. ČESKO pondělí 19. května, 16.20 ČESKO vs. USA úterý 20. května, 16.20

Český výběr se v dánské Jyske Bank Boxen postupně utká se Švýcarskem, Norskem, domácím Dánskem, Maďarskem, Kazachstánem, Německem a Spojenými státy. Stockholmská Avicii Arena přivítá domácí tým, Finy, Kanaďany, Slováky, Lotyše, Rakušany, Francouze a Slovince.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)

Program zápasů skupiny A

Program zápasů skupiny B

Program vyřazovacích zápasů

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF ZÁPASY VÝSLEDKY / ČAS čtvrtfinále 1 čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 2 čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 3 čtvrtek 22. května, 20.20 čtvrtfinále 4 čtvrtek 22. května, 20.20 semifinále 1 sobota 24. května, 14.20 semifinále 2 sobota 24. května, 18.20 utkání o bronz neděle 25. května, 15.20 finále neděle 25. května, 20.20

Tabulky skupin na MS v hokeji 2025

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A). Naopak týmy na posledním osmém místě sestupují do mistrovství nižší úrovně (MS IA). Ty v příštím roce tak jejich místa zaujmou celky Velké Británie a Itálie.

SKUPINA A POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Finsko 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Slovensko 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Rakousko 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Francie 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Slovinsko 0 0 0 0 0 0:0 0

SKUPINA B POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. ČESKO 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0 3. USA 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Německo 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Norsko 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Kazachstán 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Maďarsko 0 0 0 0 0 0:0 0

Kde sledovat MS v hokeji 2025

Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání. Ta nabídne také ostatní zbývající zápasy, které rozprostře mezi ČT Sport a ČT Sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)

Výsledky předchozích MS v hokeji

Česká reprezentace obhajuje na světovém šampionátu zlato, kterého se dočkala poprvé od roku 2010. Navíc uspěla v domácím prostředí, když Švýcary porazila ve finále 2:0.

Jednalo se teprve o druhou medaili pro národní tým za posledních dvanáct let. V roce 2022 skončil tým vedený Karim Jalonenem na mistrovství v Helsinkách a Tampere na třetím místě.

MS 2024 1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko MS 2023 1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko MS 2022 1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO MS 2021 1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA MS 2019 1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Vstupenky na MS v hokeji 2025

Vstupenky jsou v prodeji od 3. října na oficiálním webu MS v hokeji.

Lístky v Herningu, kde své zápasy odehraje česká reprezentace, jsou rozděleny do sedmi kategorií: Kategorie 1-5, Rink Side (místa nejblíže hrací ploše), Grandstand (místa na stání). Aréna Jyske Bank Boxen v Herningu má kapacitu 11 000 diváků.

Medailové úspěchy Čechů na MS

Rok Místo konání MS Medaile 1993 Německo Bronz 1996 Rakousko Zlato 1997 Finsko Bronz 1998 Švýcarsko Bronz 1999 Norsko Zlato 2000 Rusko Zlato 2001 Německo Zlato 2005 Rakousko Zlato 2006 Lotyšsko Stříbro 2010 Německo Zlato 2011 Slovensko Bronz 2012 Švédsko a Finsko Bronz 2022 Finsko Bronz 2024 Česko Zlato

Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.

