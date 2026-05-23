MS v hokeji 2026: Češi narazí na šampionátu neporažené Slovensko, ve hře jsou důležité body

Lukáš Karbulka
Sport   10:14
České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku jeden z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvou dosud neporažené Slovensko a ve hře budou mimořádně důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále. Pikantní federální derby slibuje vyhecovaný souboj, emoce i bouřlivou atmosféru v hledišti.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu. | foto: ČTK

Česká reprezentace má před sebou na MS v hokeji 2026 páté vystoupení. V rámci 9. dne na MS v hokeji 2026 v sobotu od 16:20 nastoupí ve Fribourgu proti Slovensku, které zatím na turnaji nepoznalo chuť porážky. Oba týmy dělí v tabulce jediný bod a vzájemný duel může výrazně napovědět o konečném pořadí skupiny B i šancích na postup do čtvrtfinále.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka zatím odehráli čtyři zápasy a ztratili pouze proti Slovinsku, kterému podlehli po prodloužení. Stejný soupeř potrápil i Slováky, kteří uspěli až po samostatných nájezdech. Slovensko má aktuálně na kontě 11 bodů, Češi o jeden méně.

Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje, že tým musí duel zvládnout především po taktické stránce. „Pro nás je to další velmi důležitý zápas, který chceme vyhrát. Dokud není jisté čtvrtfinále, je stále o co hrát,“ uvedl Kalous.

Emoce v derby

Velkým tématem budou i emoce, které tradičně federální derby doprovázejí. Češi ale nechtějí připustit zbytečné oplácení ani disciplinární problémy. „Musíme se soustředit hlavně na naši hru. Chceme bojovat a co nejdříve si zajistit postup do čtvrtfinále,“ zdůraznil Kalous.

Podobně mluví také zkušený obránce Michal Kempný. „Chceme týmový úspěch. Na nějaké emoční výlevy není prostor. Každý bod je teď nesmírně důležitý,“ řekl český bek před sobotním duelem.

Porazí čeští hokejisté Slovensko?

Vzájemné zápasy

Na mistrovství světa se oba rivalové utkají poprvé od roku 2023, kdy Češi v Rize zvítězili 3:2. Právě tyto body tehdy rozhodly o jejich postupu do vyřazovací části. Od té doby se oba týmy střetly ještě čtyřikrát v přípravě a pokaždé slavila česká reprezentace. Aktuálně tak drží sérii osmi výher v řadě nad Slovenskem.

Poslední slovenské vítězství nad Českem na světovém šampionátu se datuje do semifinále MS 2012, kdy Slováci vyhráli 3:1.

Útočník Dominik Kubalík očekává další mimořádně vypjatý duel. „Je to bratrský souboj. Kluci se znají z extraligy a ty zápasy bývají hodně emotivní. Slovensko má mladý a bruslivý tým, ale to my taky,“ uvedl český reprezentant.

Předpokládaná sestava

Brankář: Kořenář

Obrana: Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas

Útok: M. Kaut, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Kubalík - D. Voženílek, Melovský, Blümel - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
