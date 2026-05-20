MS v hokeji 2026: Česko – Itálie. Národní tým se protrápil ke třem bodům

Lukáš Karbulka
Sport   23:36
Česká reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu k dalšímu důležitému duelu. Po cenné výhře nad Švédskem svěřenci trenéra Radima Rulíka se ale s Itálií opět trápili. Zápas se v některých pasážích až strašidelně podobal utkání se Slovinskem.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Daniel Voženílek z Česka. | foto: ČTK

Šestý hrací den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídl další zápas českých hokejistů. Ti ve svém čtvrtém zápase vyzvali Italy. Národní tým vedený trenérem Radimem Rulíkem chtěl navázat na pondělní cenné vítězství nad Švédskem (4:3) a zároveň se vyvarovat dalšího nečekaného zaváhání, jaké přišlo minulý týden v sobotu proti Slovinsku. Zápas nakonec Češi po velkém dramatu zvládli.

1. třetina – 0:0

V první polovině třetiny byli Češi velmi aktivní, postupem času však tempo uvadalo. Čeští hokejisté navíc museli přežít oslabení. Závěr třetiny však byl bez tempa a plný nepřesností. První třetina tak skončila 0:0.

2. třetina – 0:1

Češi si zkraje třetiny zahráli první přesilovku utkání. Tu ale neproměnili – chyběly vyložená šance. Nakonec přece jen Češi měli první vyloženou šanci – Jakub Flek upaloval sám na branku, ale trefil pouze Italského brankáře.

Italové však poté překvapivě otevřeli skóre. Italský útočník Nick Saracino zpoza branky překonal Dominika Pavláta – 0:1. Záhy měl Roman Červenka tutovku, kterou ale tváří v tvář skvěle chytajícímu italskému brankáři neproměnil. Češi už vyprodukovali 39 střel, ty ale všechny pochytal právě 21letý Damian Clara. Po druhé třetině je to 39:8 na střely. Zápas zatím znepokojivě připomíná nedávný zápas se Slovinskem.

Ještě jedna zajímavost – jen za 2. třetinu Česko vyprodukovalo 24 střel – to občas nevyprodukuje tým za celý zápas.

3. třetina – 3:1

Začala poslední třetina. Češi do ní vlétli opět ve vysokém tempu, ale gól nám zatím není souzen. Až teď! Češi střílí vyrovnávací branku zásluhou Marka Alschera – 1:1. Druhou přesilovku Češi rovněž nevyužili. Naopak Italové mohli jít opět do vedení, ale Pavlát předvedl skvělý zákrok. 52. střela národního týmu na italskou bránu znamená vedení 2:1. Atorem branky se stal Jakub Flek.

Italové zkusí hru v šesti bez brankáře. To se jim ale nepovedlo a Češi navýšili vedení na 3:1. Střelcem posledního gólu zápasu Dominik Kubalík. Co se týče střel, Češi Italy přestříleli 58:15.

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodložení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okořenil zápas Česka s Italy

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
