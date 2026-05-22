Kamkoliv česká hokejová reprezentace přijede, tam nechybí ani muž s modrou tváří. Legendární český Fantomas - Vasil Simkovič - přes 25 let patří k nejvýraznějším fanouškům národního týmu a stal se symbolem věrnosti českých příznivců na mistrovstvích světa i olympiádách.
Poprvé si masku nasadil v roce 1999 během zlatého šampionátu v Lillehammeru. „Nejdřív jsem se trochu styděl a říkal si, jestli nebudu vypadat jako blázen. Pak nás ale strhla euforie a už to zůstalo,“ uvedl pro web Český hokej. Masku přitom původně bral jen jako recesi inspirovanou slavnými filmy o Fantomasovi ze 60. let minulého století.
Fantomas i po čtvrtstoletí zůstává pořád stejný
Dnes je nepřehlédnutelnou součástí českých tribun. Fanoušci se s ním pravidelně fotí a na stadionech kolem něj vznikají dlouhé fronty. „Když vidíte, jak se mění hráči i generace fanoušků, Fantomas zůstává pořád stejný,“ řekl s úsměvem.
Za roky cestování za českým hokejem zažil i méně příjemné chvíle. Nejvíce mu v paměti utkvěla olympiáda v Itálii v roce 2006, kdy ho kvůli masce důkladně kontrolovali italští karabiniéři. „Byla jiná doba a bezpečnost byla přísná. Nakonec jsme si to ale vysvětlili,“ dodal.
Ani na letošním mistrovství světa nechybí. Věří, že český tým znovu zabojuje o medaile a že atmosféra v hledišti bude stejně nezapomenutelná jako v minulých letech. „Když vidíte ty fanoušky, kteří sem přijedou takovou dálku, je to prostě nádhera. Hala je plná Čechů a nebude to jiné,“ uzavřel.