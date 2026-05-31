Závěrečný den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku
Poslední květnový den uzavře 89. MS v ledním hokeji, které pořádá Švýcarsko. Na programu dne je po sobotních semifinálových bojích pouze zápas o třetí místo a finálový duel. Ve finále překvapivě chybí jeden z největších favoritů turnaje Kanada.
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych (o 3. místo)
|Norsko – Kanada
|neděle 31. 5.
|20:20, Curych (Finále)
|Švýcarsko – Finsko
15:30 (boj o 3. místo) – Norsko vs. Kanada
Podruhé v průběhu turnaje zkříží hokejky Kanaďané s Nory. V utkání skupiny B vyhráli Sidney Crosby a spol. po přestřelce 6:5 v prodloužení.
Norsko má možnost si vylepšit své historické maximu z MS 1951 v Paříži, kde skončilo na čtvrtém místě. Už nyní je tedy jisté, že tento úspěch starý 75 let Norsko minimálně vyrovná a do zápasumůže jít s čistou hlavou. A to i přesto, že ve svém historicky prvním semifinále na MS prohrálo jednoznačně 0:6 se Švýcary.
Kanada určitě účast v boji o třetí místo jako úspěch nebere. Tým poskládaný z hvězd zámořské NHL pomýšlel minimálně na finále. Jenže vůbec první prohru na šampionátu zakusil právě v semifinále s Finskem (2:4).
Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy
20:20 (Finále) – Švýcarsko vs. Finsko
V repríze souboje ze skupiny A, v němž v úterý zvítězili Švýcaři 4:2, budou Finové proti obhájcům stříbra z MS 2024 (prohra s ČR 0:2) a 2025 (prohra s USA 0:1pp.) usilovat o páté zlato. V Curychu dosud neporažení Švýcaři na titul ještě nikdy nedosáhli.
Švýcaři si v sobotním odpoledním semifinále v klidu dokráčeli pro třetí účast ve finále MS v hokeji v řadě. V duelu totiž porazili největší překvapení turna Norsko 6:0.
Finové ve večerním sobotním semifinále poradili s Kanadou 4:2. O svém postupu rozhodli ve druhé periodě, když vstřelili dvě branky a otočili zápas z 1:2 na 4:2.
Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|15:20, Curych
|Švýcarsko – Norsko
|6:0
|sobota 30. 5.
|20:00, Curych
|Kanada – Finsko
|2:4