Šestý hrací den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídne další zápas českých hokejistů. Ti ve svém čtvrtém zápase vyzvou od 16.20 Italy. Národní tým vedený trenérem Radimem Rulíkem chce navázat na pondělní cenné vítězství nad Švédskem (4:3) a zároveň se vyvarovat dalšího nečekaného zaváhání, jaké přišlo minulý týden v sobotu proti Slovinsku.
Kempný by se mohl vrátit do sestavy
Češi mají po třech odehraných zápasech ve skupině B sedm bodů z možných devíti a případná výhra by je výrazně přiblížila postupu do čtvrtfinále. Do sestavy by se mohl vrátit obránce Michal Kempný, který chyběl v utkání proti Švédsku.
I přes dobrou formu národního týmu trenéři nezapomínají na nedávnou blamáž se Slovinci. „Po Slovinsku každý věděl, že to nebylo dobré. I díky tomu jsme zápas se Švédy zvládli. Jsme však nohama na zemi, pro nás není lehkého soupeře. A my k tomu také tak přistupujeme,“ uvedl po úterním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous. Češi tak budou chtít potvrdit roli favorita a udělat další důležitý krok směrem k vyřazovacím bojům.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program Česka na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodložení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.