MS v hokeji 2026: Kanadu vede kapitán-teenager. Oproti Červenkovi je mladší o 21 let

Marek Hýř
Sport   14:40
Kanada šokovala hokejový svět. Na mistrovství světa povede tým teprve devatenáctiletý Macklin Celebrini (ročník 2006), nejmladší kapitán v historii země na světových šampionátech. Útočník ze San Jose má za sebou jen dvě sezony v NHL, přesto už stihl nasbírat 115 bodů v jednom ročníku a potvrdit pověst generačního talentu.

Kapitán Macklin Celebrini uprostřed | foto: Hockey Canada

V zemi javorového listu tak vsadili na budoucnost – a na hráče, který má být tváří kanadského hokeje příští dekády. Opačný příběh píše česká reprezentace. Kapitánem je čtyřicetiletý Roman Červenka, lídr s desítkami startů na světových šampionátech i olympiádách.

Červenka vyhrál MS už v roce 2010

Zatímco Macklin Celebrini teprve sbírá první velké zkušenosti, Roman Červenka je symbolem vyzrálosti, přehledu a klidu v kabině. Jaký je mezi nimi věkový rozdíl? Stačí nahlédnout do statistik. Červenka slavil první titul mistra světa už v roce 2010. V té době se Celebrini teprve učil bruslit – byly mu čtyři roky. A pokud chcete přesné číslo, oba útočníky dělí 20 let, 6 měsíců a 3 dny.

Češi vstupují do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Střet generací je na programu až na závěr skupiny. Česko vyzve Kanada v úterý 26. května od 20.15. Oba týmy do MS v hokeji 2026 vstoupí už dnes.

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  16:31

Kovozoo ve Starém Městě vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Mareše

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Štěpána Mareše. Známý je především díky komiksu Zelený Raoul, který léta...

15. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Galerie ve zlínském zámku představí Čtyřlístek i tvorbu animátora Hejcmana

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí známý komiks Čtyřlístek i tvorbu zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Galerie připravila výstavy ve...

15. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Cizineckou policii vede bývalý ředitel jihočeské policie Procházka

Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, jenž byl v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech...

15. května 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Hukvaldské slavnosti slibují největší draky v zemi, rytířský turnaj i loutkové divadlo

Zažijte na hradě Hukvaldy největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu i loutkové divadlo.

15. května 2026

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:52

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

