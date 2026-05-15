V zemi javorového listu tak vsadili na budoucnost – a na hráče, který má být tváří kanadského hokeje příští dekády. Opačný příběh píše česká reprezentace. Kapitánem je čtyřicetiletý Roman Červenka, lídr s desítkami startů na světových šampionátech i olympiádách.
Červenka vyhrál MS už v roce 2010
Zatímco Macklin Celebrini teprve sbírá první velké zkušenosti, Roman Červenka je symbolem vyzrálosti, přehledu a klidu v kabině. Jaký je mezi nimi věkový rozdíl? Stačí nahlédnout do statistik. Červenka slavil první titul mistra světa už v roce 2010. V té době se Celebrini teprve učil bruslit – byly mu čtyři roky. A pokud chcete přesné číslo, oba útočníky dělí 20 let, 6 měsíců a 3 dny.
Střet generací je na programu až na závěr skupiny. Česko vyzve Kanada v úterý 26. května od 20.15. Oba týmy do MS v hokeji 2026 vstoupí už dnes.
Program MS v hokeji 2026
PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20