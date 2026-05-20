MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým se překvapivě opět trápí

Lukáš Karbulka
Sport
Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem. Po cenné výhře nad Švédskem vstoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka do souboje s Itálií. V něm se chtějí vyvarovat zaváhání jako tomu bylo v zápase proti Slovinsku.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Daniel Voženílek z Česka. | foto: ČTK

Šestý hrací den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídne další zápas českých hokejistů. Ti ve svém čtvrtém zápase vyzvali Italy. Národní tým vedený trenérem Radimem Rulíkem chce navázat na pondělní cenné vítězství nad Švédskem (4:3) a zároveň se vyvarovat dalšího nečekaného zaváhání, jaké přišlo minulý týden v sobotu proti Slovinsku.

3. třetina – 1:1

Začala poslední třetina. Češi do ní vlétli opět ve vysokém tempu, ale gól nám zatím není souzen. Až teď! Češi střílí vyrovnávací branku zásluhou Marka Alschera – 1:1.

2. třetina – 0:1

Češi si zkraje třetiny zahráli první přesilovku utkání. Tu ale neproměnili – chyběly vyložená šance. Nakonec přece jen Češi měli první vyloženou šanci – Jakub Flek upaloval sám na branku, ale trefil pouze Italského brankáře.

Italové však poté překvapivě otevřeli skóre. Italský útočník Nick Saracino zpoza branky překonal Dominika Pavláta – 0:1. Záhy měl Roman Červenka tutovku, kterou ale tváří v tvář skvěle chytajícímu italskému brankáři neproměnil. Češi už vyprodukovali 39 střel, ty ale všechny pochytal právě 21letý Damian Clara. Po druhé třetině je to 39:8 na střely. Zápas zatím znepokojivě připomíná nedávný zápas se Slovinskem.

Ještě jedna zajímavost – jen za 2. třetinu Česko vyprodukovalo 24 střel – to občas nevyprodukuje tým za celý zápas.

1. třetina – 0:0

V první polovině třetiny byli Češi velmi aktivní, postupem času však tempo uvadalo. Čeští hokejisté navíc museli přežít oslabení. Závěr třetiny však byl bez tempa a plný nepřesností. První třetina tak skončila 0:0.

Kempný se vrací do sestavy

Češi mají po třech odehraných zápasech ve skupině B sedm bodů z možných devíti a případná výhra by je výrazně přiblížila postupu do čtvrtfinále. Ambice podpoří i Michal Kempný, který nehrál v pondělí proti Švédsku, kdy vypadl ze sestavy kvůli blíže nespecifikované zdravotní indispozici. Úterní trénink už ale absolvoval bez potíží. „U Michala to vypadá, že by měl být v sestavě. Sestava bude podobná, nicméně s Michalovým návratem jsme pro dnešek zvolili variantu dvanácti útočníků a osmi obránců,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.

Dnešní předzápasové rozbruslení bylo dobrovolné, absolvovali ho gólmani Dominik Pavlát a Petr Kváča a útočníci Jakub Flek, Michal Kovařčík, Jan Mandát a Daniel Voženílek.

„Italové ale mají dobré vstupy do zápasů, dobré první třetiny. Mají šikovné hráče, kteří se umí střelecky prosadit. Musíme si dát pozor od začátku, abychom zvládli dobře herní situace, které jsme ne vždy dobře sehráli proti Slovincům. Na mistrovství světa se musí odmakat každá vteřina každého utkání. Chceme navázat na utkání se Švédskem,“ řekl Kalous.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodložení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
