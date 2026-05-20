Šestý hrací den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídne další zápas českých hokejistů. Ti ve svém čtvrtém zápase vyzvou od 16.20 Italy. Národní tým vedený trenérem Radimem Rulíkem chce navázat na pondělní cenné vítězství nad Švédskem (4:3) a zároveň se vyvarovat dalšího nečekaného zaváhání, jaké přišlo minulý týden v sobotu proti Slovinsku.
Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?
Kempný se vrací do sestavy
Češi mají po třech odehraných zápasech ve skupině B sedm bodů z možných devíti a případná výhra by je výrazně přiblížila postupu do čtvrtfinále. Ambice podpoří i Michal Kempný, který nehrál v pondělí proti Švédsku, kdy vypadl ze sestavy kvůli blíže nespecifikované zdravotní indispozici. Úterní trénink už ale absolvoval bez potíží. „U Michala to vypadá, že by měl být v sestavě. Sestava bude podobná, nicméně s Michalovým návratem jsme pro dnešek zvolili variantu dvanácti útočníků a osmi obránců,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.
Dnešní předzápasové rozbruslení bylo dobrovolné, absolvovali ho gólmani Dominik Pavlát a Petr Kváča a útočníci Jakub Flek, Michal Kovařčík, Jan Mandát a Daniel Voženílek.
„Italové ale mají dobré vstupy do zápasů, dobré první třetiny. Mají šikovné hráče, kteří se umí střelecky prosadit. Musíme si dát pozor od začátku, abychom zvládli dobře herní situace, které jsme ne vždy dobře sehráli proti Slovincům. Na mistrovství světa se musí odmakat každá vteřina každého utkání. Chceme navázat na utkání se Švédskem,“ řekl Kalous.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program Česka na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodložení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.