Švýcarská města Curych a Fribourg přivítají od 15. května nejlepší hokejové týmy světa. Kromě soubojů světových velmocí se diváci mohou těšit na českou reprezentaci, která se pokusí prolomit sérii neúspěchů. Cílem národního týmu je během Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 především napravit reputaci po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále.
Kde se bude konat MS v hokeji 2026?
Švýcarsko mají lidé spojené s vysokými horami a možná víc třeba se sjezdovým lyžováním než s hokejem. Na vysoké kopce odkazují i mediale, jejichž podobu před pár dny pořadatelé zveřejnili. „Jsou kusem švýcarské identity odlitým do drahého kovu. Inspirovány drsnou topografií Alp, ztělesňují samotnou esenci ledního hokeje: ostře řezané, nekompromisní a s nepřehlédnutelnou přítomností,“ uvedli k tomu na sociálních sítích.
Fandění z pláže
Soutěže se budou odehrávat ve dvou městech, a to v Curychu a Fribourgu. Obě města od sebe dělí přibližně 150 kilometrů a dá se mezi nimi, kromě auta, přemisťovat také vlakem, popřípadě autobusem s jedním přestupem. Veřejná doprava v rámci jednotliých měst je v den utkání zahrnuta v ceně vstupenky.
Swiss Life Arena v Curychu
Hlavním dějištěm šampionátu bude Swiss Life Arena, která byla po víc jak deseti letech plánování otevřena teprve v roce 2022. Jedná se o klasickou multifunkční halu, která je domácí pro tým ZSC Lions. Během MS se do ní vejde cca 10 tisíc lidí a kromě zápasů skupiny A bude hostit také semifinále a finále.
Fanouškům, kteří se sem vydají, nabízí toto město množství kulis, které mohou mimo zápasy navštívit. Leží u Curyšského jezera a protéká jím řeka Limmat, která právě z něj vytéká, také jím teče řeka Sihl. Ve městě žije přibližně 450 tisíc obyvatel a patří k jednomu z nejdražších v Evropě.
BCF Arena ve Fribourgu
Druhým dějištěm, a to pro skupinu B, kde je i český tým, bude BCF Arena. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která byla zakončena v roce 2020. Po ní má kapacitu 9 000 lidí, včetně míst na stání, během šampionátu má být koncipována pro přibližně 7 500 návštěvníků. Je domovským stadionem pro tým HC Fribourg-Gottéron.
Město také leží na březích řeky, v tomto případě Sány, mezi německy mluvící a francouzsky mluvící částí Švýcarska. Je lokálně významným obchodním i vzdělávacím městem, kde sídlí i univerzita. Zároveň má dobře zachované historické centrum.