MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Lukáš Karbulka
Sport
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do vyřazovacích bojů, v nichž se představila i česká reprezentace. Do semifinále se však nedostala a na turnaji skončila. Podívejte se na zbylý program, výsledky a tabulky šampionátu.
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 je po roce zpět. Šampionát odstartoval v pátek 15. května ve Švýcarsku. Hrálo se ve dvou městech – Curych a Fribourg. Nyní jsou před námi již semifinále a následné finále a souboj o třetí místo. Ani v jednom zápasu však neuvidíme českou reprezentaci. Ta sice usilovala o napravení reputace, když loni na MS 2025 a letos na ZOH vypadla už ve čtvrtfinále, ale to se nepovedlo. Ve čtvrtfinále s Finskem národní tým totiž prohrál 1:4. Šlo také o poslední vystoupení trenéra Radima Rulíka. Ten od příští sezony zakotví jako hlavní trenér na střídačce Kladna.

Obsah

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hraje se od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátilo po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19

Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1

Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. Trenéři.(26. května 2024)

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15 – 1:4
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15 – 2:3

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20 – 2:4
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20 – 9:0
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20 – 6:2
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20 – 6:0
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:2
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20 – 7:3
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20 – 6:3
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20 – 1:8
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20 – 4:2
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20 – 4:0
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20 – 2:3
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:1
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20 – 1:4
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20 – 5:1
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20 – 4:3 po prodloužení
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20 – 2:4
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20 – 2:3

Soupiska českého týmu

Brankáři: Josef Kořenář (HC Sparta Praha), Dominik Pavlát (Ilves Tampere), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

Obránci: Filip Hronek (Vancouver Canucks), Libor Hájek (HC Dynamo Pardubice), Jiří Ticháček (Karpat Oulu), Michal Kempný (Brynas IF), Jan Ščotka (HC Kometa Brno), Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Marek Alscher (Florida Panthers)

Útočníci: Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba EV Zug), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba HC Energie Karlovy Vary), David Tomášek (Farjestad BK), Jaroslav Chmelař (New York Rangers), Roman Červenka, Jan Mandát, Lukáš Sedlák, Martin Kaut (všichni HC Dynamo Pardubice), Matěj Blümel (Boston Bruins), Matyáš Melovský (New Jersey Devils), Michal Kovařčík (HC Oceláři Třinec)

Semifinále MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi do semifinále nepostoupili

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko*7700039:721
2.Finsko*7600131:1118
3.Lotyšsko*7400324:1712
4.USA*7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350

* – postup ze skupiny

(-) – jistý sestup divize B

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*7610033:1320
2Norsko*7411125:1415
3Česko*7401219:1713
4Švédsko*7400327:1612
5Slovensko7300321:199
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS, 8. den na MS, Česko vs. Slovensko, 9. den na MS, 10. den na MS, 11. den na MS, Česko vs. Norsko, Česko vs. Kanada, 12. den na MS, Čtvrtfinále na MS, Česko vs. Finsko,

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 20251. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20241. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20231. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
MS 20221. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
MS 20211. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
MS 20191. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Vstupenky na Mistrovství světa v hokeji 2026 jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového systému organizátorů. Prodej probíhá postupně – nejprve byly v září 2025 uvedeny balíčky na celé hrací dny (Game Day Packages), zatímco jednotlivé vstupenky na zápasy jsou dostupné od února 2026. Lístky na MS 2026 můžete pořídit ZDE.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.

Češi se radují ze zisku zlatých medailí na hokejovém šampionátu ve Vídni. (15. května 2005)

Maskot MS v hokeji 2026

Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.

Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.

Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26

TURNAJ1. místo2. místo3. místo4. místo
Karjala CupŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švýcarské hokejové hry 2025ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)FinskoŠvýcarskoČeskoŠvédsko
Konečná tabulka EHT:
1.Švédsko12910247:2329
2.Česko12501626:3316
3.Finsko12411635:3615
4.Švýcarsko12222630:4612

Jak dopadli Češi v roce 2025?

Čeští hokejisté zahájili skupinu B skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem. USA navíc v únoru vyhráli olympijské hry potřetí po domácích turnajích v letech 1960 ve Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
čtvrtfinále 1čtvrtek 22. května, 16.20 – Švýcarsko – Rakousko – 6:0
čtvrtfinále 2čtvrtek 22. května, 16.20 – USA – Finsko – 5:2
čtvrtfinále 3čtvrtek 22. května, 20.20 – Kanada – Dánsko – 1:2
čtvrtfinále 4čtvrtek 22. května, 20.20 – Švédsko – ČESKO – 5:2
semifinále 1sobota 24. května, 14.20 – Švédsko – USA – 2:6
semifinále 2sobota 24. května, 18.20 – Dánsko – Švýcarsko – 0:7
utkání o bronzneděle 25. května, 15.20 – Dánsko – Švédsko – 2:6
fináleneděle 25. května, 20.20 – Švýcarsko – USA – 0:1 pp.
