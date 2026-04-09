Hokejové mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční ve Švýcarsku. Šampionát odstartuje 15. května. Hrát se bude ve dvou městech – Curych a Fribourg. Fanoušci se mohou těšit na souboje světových velmocí i na vystoupení české reprezentace. Ta bude usilovat o napravení reputace, když loni na MS 2025 a letos na ZOH vypadla už ve čtvrtfinále. Půjde také o poslední vystoupení trenéra Radima Rulíka.
Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
- Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
- Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.
Složení skupin pro MS 2026
V závorce pořadí v žebříčku IIHF
Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)
Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů
Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026
Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).
Skupina A
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|USA
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|2
|Švýcarsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|3
|Finsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|4
|Německo
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|5
|Lotyšsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|6
|Rakousko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|7
|Maďarsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|8
|Velká Británie
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|2
|Švédsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|3
|Česko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|4
|Slovensko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|5
|Dánsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|6
|Norsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|7
|Slovinsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|8
|Itálie
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Výsledky předchozích MS v hokeji
|MS 2025
|1. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2024
|1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2023
|1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
|MS 2022
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
|MS 2021
|1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
|MS 2019
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko
MS v hokeji 2025: Medaile si vybojovaly týmy Švédska, Švýcarska a USA
Vstupenky na MS v hokeji 2026
Vstupenky na Mistrovství světa v hokeji 2026 jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového systému organizátorů. Prodej probíhá postupně – nejprve byly v září 2025 uvedeny balíčky na celé hrací dny (Game Day Packages), zatímco jednotlivé vstupenky na zápasy jsou dostupné od února 2026. Lístky na MS 2026 můžete pořídit ZDE.
Medailové úspěchy Čechů na MS
|Rok
|Místo konání MS
|Medaile
|1993
|Německo
|Bronz
|1996
|Rakousko
|Zlato
|1997
|Finsko
|Bronz
|1998
|Švýcarsko
|Bronz
|1999
|Norsko
|Zlato
|2000
|Rusko
|Zlato
|2001
|Německo
|Zlato
|2005
|Rakousko
|Zlato
|2006
|Lotyšsko
|Stříbro
|2010
|Německo
|Zlato
|2011
|Slovensko
|Bronz
|2012
|Švédsko a Finsko
|Bronz
|2022
|Finsko
|Bronz
|2024
|Česko
|Zlato
Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.
Maskot MS v hokeji 2026
Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.
Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.
Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26
|TURNAJ
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|Karjala Cup
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|Švýcarské hokejové hry 2025
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)
|Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)
Jak dopadli Češi v roce 2025?
Čeští hokejisté zahájili skupinu B skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem.
|čtvrtfinále 1
|čtvrtek 22. května, 16.20 – Švýcarsko – Rakousko – 6:0
|čtvrtfinále 2
|čtvrtek 22. května, 16.20 – USA – Finsko – 5:2
|čtvrtfinále 3
|čtvrtek 22. května, 20.20 – Kanada – Dánsko – 1:2
|čtvrtfinále 4
|čtvrtek 22. května, 20.20 – Švédsko – ČESKO – 5:2
|semifinále 1
|sobota 24. května, 14.20 – Švédsko – USA – 2:6
|semifinále 2
|sobota 24. května, 18.20 – Dánsko – Švýcarsko – 0:7
|utkání o bronz
|neděle 25. května, 15.20 – Dánsko – Švédsko – 2:6
|finále
|neděle 25. května, 20.20 – Švýcarsko – USA – 0:1 pp.