MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, kdy a s kým budou hrát Češi?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   15:47
Fanoušky ledního hokeje čeká v květnu 2026 jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024) | foto: Michal Růžička, MAFRA

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile....
Fanoušci sledují finále MS v hokeji v Českých Budějovicích. (26. května 2024)
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční ve Švýcarsku. Šampionát odstartuje 15. května. Hrát se bude ve dvou městech – Curych a Fribourg. Fanoušci se mohou těšit na souboje světových velmocí i na vystoupení české reprezentace. Ta bude usilovat o napravení reputace, když loni na MS 2025 a letos na ZOH vypadla už ve čtvrtfinále. Půjde také o poslední vystoupení trenéra Radima Rulíka.

Obsah

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. Trenéři.(26. května 2024)

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

#MužstvoZVVPPPPSB
1USA.....:.
2Švýcarsko.....:.
3Finsko.....:.
4Německo.....:.
5Lotyšsko.....:.
6Rakousko.....:.
7Maďarsko.....:.
8Velká Británie.....:.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada.....:.
2Švédsko.....:.
3Česko.....:.
4Slovensko.....:.
5Dánsko.....:.
6Norsko.....:.
7Slovinsko.....:.
8Itálie.....:.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 20251. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20241. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20231. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
MS 20221. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
MS 20211. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
MS 20191. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

MS v hokeji 2025: Medaile si vybojovaly týmy Švédska, Švýcarska a USA

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Vstupenky na Mistrovství světa v hokeji 2026 jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového systému organizátorů. Prodej probíhá postupně – nejprve byly v září 2025 uvedeny balíčky na celé hrací dny (Game Day Packages), zatímco jednotlivé vstupenky na zápasy jsou dostupné od února 2026. Lístky na MS 2026 můžete pořídit ZDE.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.

Češi se radují ze zisku zlatých medailí na hokejovém šampionátu ve Vídni. (15. května 2005)

Maskot MS v hokeji 2026

Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.

Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.

Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26

TURNAJ1. místo2. místo3. místo4. místo
Karjala CupŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švýcarské hokejové hry 2025ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)
Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)

Jak dopadli Češi v roce 2025?

Čeští hokejisté zahájili skupinu B skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem.

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
čtvrtfinále 1čtvrtek 22. května, 16.20 – Švýcarsko – Rakousko – 6:0
čtvrtfinále 2čtvrtek 22. května, 16.20 – USA – Finsko – 5:2
čtvrtfinále 3čtvrtek 22. května, 20.20 – Kanada – Dánsko – 1:2
čtvrtfinále 4čtvrtek 22. května, 20.20 – Švédsko – ČESKO – 5:2
semifinále 1sobota 24. května, 14.20 – Švédsko – USA – 2:6
semifinále 2sobota 24. května, 18.20 – Dánsko – Švýcarsko – 0:7
utkání o bronzneděle 25. května, 15.20 – Dánsko – Švédsko – 2:6
fináleneděle 25. května, 20.20 – Švýcarsko – USA – 0:1 pp.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, kdy a s kým budou hrát Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Fanoušky ledního hokeje čeká v květnu 2026 jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na...

9. dubna 2026  15:47

