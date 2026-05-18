MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   11:28
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace? Vše potřebné najdete v našem detailním přehledu šampionátu.
Fotogalerie4

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 je po roce zpět. Šampionát probíhá od pátku 15. května ve Švýcarsku. Hraje se ve dvou městech – Curych a Fribourg. Fanoušci se mohou těšit na souboje světových velmocí i na vystoupení české reprezentace. Ta bude usilovat o napravení reputace, když loni na MS 2025 a letos na ZOH vypadla už ve čtvrtfinále. Půjde také o poslední vystoupení trenéra Radima Rulíka. Ten od příští sezony zakotví jako hlavní trenér Kladna.

Obsah

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hraje se od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátilo po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. Trenéři.(26. května 2024)

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodložení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 je tady. Češi po sobotním šoku narazí na jednoho z favoritů turnaje

Soupiska českého týmu

Brankáři: Josef Kořenář (HC Sparta Praha), Dominik Pavlát (Ilves Tampere), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

Obránci: Filip Hronek (Vancouver Canucks), Libor Hájek (HC Dynamo Pardubice), Jiří Ticháček (Karpat Oulu), Michal Kempný (Brynas IF), Jan Ščotka (HC Kometa Brno), Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Marek Alscher (Florida Panthers)

Útočníci: Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba EV Zug), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba HC Energie Karlovy Vary), David Tomášek (Farjestad BK), Jaroslav Chmelař (New York Rangers), Roman Červenka, Jan Mandát, Lukáš Sedlák, Martin Kaut (všichni HC Dynamo Pardubice), Matěj Blümel (Boston Bruins), Matyáš Melovský (New Jersey Devils), Michal Kovařčík (HC Oceláři Třinec)

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

#MužstvoZVVPPPPSB
1Finsko220007:26
2Švýcarsko220007:26
3Rakousko220009:46
4USA210016:43
5Lotyšsko210014:43
6Německo200021:50
7Maďarsko200013:80
8Velká Británie200023:100

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada2200011:36
2Slovensko220006:26
3Česko210106:44
4Švédsko210019:73
5Norsko210015:23
6Slovinsko201013:62
7Dánsko200023:100
8Itálie200021:100

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS,

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 20251. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20241. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20231. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
MS 20221. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
MS 20211. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
MS 20191. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

MS v hokeji 2025: Medaile si vybojovaly týmy Švédska, Švýcarska a USA

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Vstupenky na Mistrovství světa v hokeji 2026 jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového systému organizátorů. Prodej probíhá postupně – nejprve byly v září 2025 uvedeny balíčky na celé hrací dny (Game Day Packages), zatímco jednotlivé vstupenky na zápasy jsou dostupné od února 2026. Lístky na MS 2026 můžete pořídit ZDE.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Celkem tak má Česká hokejová reprezentace sedm zlatých, jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.

Češi se radují ze zisku zlatých medailí na hokejovém šampionátu ve Vídni. (15. května 2005)

Maskot MS v hokeji 2026

Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.

Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26

TURNAJ1. místo2. místo3. místo4. místo
Karjala CupŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švýcarské hokejové hry 2025ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)FinskoŠvýcarskoČeskoŠvédsko
Konečná tabulka EHT:
1.Švédsko12910247:2329
2.Česko12501626:3316
3.Finsko12411635:3615
4.Švýcarsko12222630:4612

Jak dopadli Češi v roce 2025?

Čeští hokejisté zahájili skupinu B skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem. USA navíc v únoru vyhráli olympijské hry potřetí po domácích turnajích v letech 1960 ve Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
čtvrtfinále 1čtvrtek 22. května, 16.20 – Švýcarsko – Rakousko – 6:0
čtvrtfinále 2čtvrtek 22. května, 16.20 – USA – Finsko – 5:2
čtvrtfinále 3čtvrtek 22. května, 20.20 – Kanada – Dánsko – 1:2
čtvrtfinále 4čtvrtek 22. května, 20.20 – Švédsko – ČESKO – 5:2
semifinále 1sobota 24. května, 14.20 – Švédsko – USA – 2:6
semifinále 2sobota 24. května, 18.20 – Dánsko – Švýcarsko – 0:7
utkání o bronzneděle 25. května, 15.20 – Dánsko – Švédsko – 2:6
fináleneděle 25. května, 20.20 – Švýcarsko – USA – 0:1 pp.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha Troja, Galerie Pergola

Praha Troja, Galerie Pergola

V Troji v Galerii Pergola probíhá výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s názvem Barvy dětství.

vydáno 18. května 2026  11:32

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

ilustrační snímek

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz...

18. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

ilustrační snímek

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun....

18. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  11:28

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:22

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  18. 5. 11:19

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  18. 5. 11:16

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

38. tradiční keramický den v Kostelci nad Černými lesy

18. května 2026  11:16

Lidé, primáti a psi sdílejí parazity, naznačil výzkum ve Středoafrické republice

ilustrační snímek

Paraziti se mezi lidmi, psy a volně žijícími primáty přenášejí častěji, než vědci dosud předpokládali. Výzkum Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a...

18. května 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.