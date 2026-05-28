13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:24
Sledovat Metro na Googlu
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na atraktivní souboje včetně vystoupení české reprezentace. Podívejte se na dnešní kompletní program play off a výsledky.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Čtvrtfinálový program MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku vstupuje do vyřazovací části. Čtvrtfinále nabídne čtyři zápasy, které rozhodnou o semifinalistech. Český tým nastoupil v Curychu k velmi náročnému duelu proti Finsku.

Čtvrtfinále – Curych

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.

Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.

Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna.

Národní tým chtěl konečně prolomit smůlu posledních šampionátů a projít do semifinále. Na loňském MS totiž Česko ve čtvrtfinále prohrálo se Švédskem (2:5) a letos na ZOH nestačilo na Kanadu (3:4pp).

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili
  • 20:20 – Švýcarsko vs. Švédsko

Právě Švýcaři potvrzovali během skupiny výbornou formu a patří mezi favority turnaje. Ve skupině obsadili první místo a zatím neztratili ani bod.

Švédsko si postup zajistilo až v závěru základní části. V posledním utkání skupiny porazili Slováky a obsadili tak poslední – čtvrtou – pozici, která zaručuje postup do čtvrtfinále

Čtvrtfinále – Fribourg

  • 16:20 – Kanada vs. USA (4:0)

Američtí hokejisté na mistrovství světa loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která Spojeným státům oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1:2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři týmu kouče Mishy Donskova rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.

Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby. Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.

  • 20:20 – Norsko vs. Lotyšsko

Norsko je největším překvapením letošního šampionátu a po výhrách nad Švédskem i Českem věří v další senzaci.

Lotyšsko postoupilo do čtvrtfinále z třetí pozice. Na turnaji se prezentuje stabilními výkony a v duelu s Nory nemusí tolik zaostávat.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Policie přivezla k vazebnímu jednání obviněného z útoku na pardubickou zbrojovku

Policie pĹ™ivezla k vazebnĂ­mu jednĂˇnĂ­ obvinÄ›nĂ©ho z Ăştoku na pardubickou zbrojovku

K okresnímu soudu v Pardubicích policejní eskorta přivezla vpodvečer dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP...

28. května 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026,...

Mistrovství světa v hokeji 2026 vstoupilo do vyřazovací fáze a česká reprezentace nastoupila v Curychu ke klíčovému souboji s Finskem. Národní tým chtěl po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále....

28. května 2026  19:26

13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na atraktivní...

28. května 2026  19:24

Konec jedné velké éry. Známou českou kapelu opouštějí dva klíčoví členové

Frontman Portless Kryštof

Každá kapela jednou dojde do bodu, kdy se musí nadechnout a rozhodnout, co dál. V případě Portless tento moment nastal právě teď. Po letech společného hraní přicházejí personální změny, které...

28. května 2026  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát se již překlenul do vyřazovacích bojů, v nichž se představila i česká reprezentace. Do semifinále se však nedostala a na...

28. května 2026  19:20

Kandidátem ANO do Senátu na Rychnovsku bude poslanec Petr Sadovský

ilustrační snímek

Kandidátem hnutí ANO pro říjnové volby do Senátu v obvodu Rychnov nad Kněžnou bude poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský. ČTK to dnes...

28. května 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

FN Brno a škola při nemocnici připravují otevření psychiatrického stacionáře

FN Brno a Ĺˇkola pĹ™i nemocnici pĹ™ipravujĂ­ otevĹ™enĂ­ psychiatrickĂ©ho stacionĂˇĹ™e

Fakultní nemocnice Brno (FN) připravuje ve spolupráci s Mateřskou a základní školou při FN Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy....

28. května 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

28. května 2026  19:15

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji...

28. května 2026  19:05

Policie prověřuje domov seniorů na Kladensku. Klienti prý byli bez jídla a péče

Policisté a záchranáři zasahovali v penzionu s pečovatelskou službou na...

Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Pracovnice kladenské...

28. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

V Uherském Brodě vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky

ilustrační snímek

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky, takzvaný Living Lab zaměřený na výuku, testování a vývoj nových...

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.