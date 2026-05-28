Čtvrtfinálový program MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku vstupuje do vyřazovací části. Čtvrtfinále nabídne čtyři zápasy, které rozhodnou o semifinalistech. Český tým nastoupil v Curychu k velmi náročnému duelu proti Finsku.
Čtvrtfinále – Curych
- 16:20 – Česko vs. Finsko (1:4)
Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.
Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna.
Národní tým chtěl konečně prolomit smůlu posledních šampionátů a projít do semifinále. Na loňském MS totiž Česko ve čtvrtfinále prohrálo se Švédskem (2:5) a letos na ZOH nestačilo na Kanadu (3:4pp).
Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili
- 20:20 – Švýcarsko vs. Švédsko
Právě Švýcaři potvrzovali během skupiny výbornou formu a patří mezi favority turnaje. Ve skupině obsadili první místo a zatím neztratili ani bod.
Švédsko si postup zajistilo až v závěru základní části. V posledním utkání skupiny porazili Slováky a obsadili tak poslední – čtvrtou – pozici, která zaručuje postup do čtvrtfinále
Čtvrtfinále – Fribourg
- 16:20 – Kanada vs. USA (4:0)
Američtí hokejisté na mistrovství světa loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která Spojeným státům oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1:2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři týmu kouče Mishy Donskova rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.
Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby. Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.
- 20:20 – Norsko vs. Lotyšsko
Norsko je největším překvapením letošního šampionátu a po výhrách nad Švédskem i Českem věří v další senzaci.
Lotyšsko postoupilo do čtvrtfinále z třetí pozice. Na turnaji se prezentuje stabilními výkony a v duelu s Nory nemusí tolik zaostávat.
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Program čtvrtfinále
- Všechny čtvrtfinálové duely se odehrají ve čtvrtek v Curychu i Fribourgu.
|ZÁPASY
|ČAS / VÝSLEDKY
|Česko – Finsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
|Kanada – USA (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
|Norsko – Lotyšsko (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 20.20
|Švýcarsko – Švédsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 20.20