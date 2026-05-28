Čtvrtfinálový program MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku vstupuje do vyřazovací části. Čtvrtfinále nabídne čtyři zápasy, které rozhodnou o semifinalistech. Český tým čeká v Curychu velmi náročný duel proti Finsku.
Čtvrtfinále – Curych
- 16:20 – Česko vs. Finsko (1:3 po 2. třetině)
Česká reprezentace skončila ve skupině B na třetím místě a narazila na silné Finsko. Češi ve měli ve skupině nevyrovnané výsledky. Po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).
Národní tým chce konečně prolomit smůlu posledních šampionátů a projít do semifinále. Na loňském MS totiž Česko ve čtvrtfinále prohrálo se Švédskem (2:5) a letos na ZOH nestačilo na Kanadu (3:4pp).
Finové patří dlouhodobě mezi nejnepříjemnější soupeře v play off. V tabulce A obsadili druhé místo a na letošním šampionátu jen jednou prohráli, a to s domácími Švýcary (2:4).
- 20:20 – Švýcarsko vs. Švédsko
Právě Švýcaři potvrzovali během skupiny výbornou formu a patří mezi favority turnaje. Ve skupině obsadili první místo a zatím neztratili ani bod.
Švédsko si postup zajistilo až v závěru základní části. V posledním utkání skupiny porazili Slováky a obsadili tak poslední – čtvrtou – pozici, která zaručuje postup do čtvrtfinále
Čtvrtfinále – Fribourg
- 16:20 – Kanada vs. USA (2:0 po 2. třetině)
Kanada prošla základní skupinou velmi suverénně a skončila na prvním místě. Přestože na turnaji nezažila chuť porážky, tak remizovala s Norskem a Českem – v obou případech však utkání vyhrála v prodloužení.
USA je zatím na turnaji za očekáváním. Účast v play off si Američané zajistili až v posledním zápasu skupiny, kdy vyhráli nad Rakouskem a umístili se ve skupině A na čtvrté pozici.
- 20:20 – Norsko vs. Lotyšsko
Norsko je největším překvapením letošního šampionátu a po výhrách nad Švédskem i Českem věří v další senzaci.
Lotyšsko postoupilo do čtvrtfinále z třetí pozice. Na turnaji se prezentuje stabilními výkony a v duelu s Nory nemusí tolik zaostávat.
Program čtvrtfinále
- Všechny čtvrtfinálové duely se odehrají ve čtvrtek v Curychu i Fribourgu.
|ZÁPASY
|ČAS / VÝSLEDKY
|Česko – Finsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 16.20
|Kanada – USA (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 16.20
|Norsko – Lotyšsko (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 20.20
|Švýcarsko – Švédsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 20.20