MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Lukáš Karbulka
Sport   7:38
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a závěrečnou exhibici. Podívejte se na velký přehled.
Americký krasobruslař Ilja Malinin. | foto: Profimedia.cz

Praha i celé Česko se znovu dostanou do světel reflektorů. Do hlavního města se sjeli nejlepší krasobruslaři planety. V každé disciplíně mistrovství světa se navíc představí alespoň jeden Čech. Šampionát začne v úterý 24. března tréninky a potrvá až do neděle 29. března.

Šampionát odstartuje ve středu v 11:30 krátkým programem žen. Ve středu večer se před krátkým programem sportovních dvojic uskuteční slavnostní zahájení. Od 18:00 bude k vidění program pod taktovkou režiséra Michala Cabana. „Bude účinkovat na 70 umělců, sportovců vystupujících v rámci dvacetiminutové až třicetiminutové show. Bude to hodně o barvách, o akrobacii,“ přiblížil manažer šampionátu Petr Juříček.

Praha se chystá na MS v krasobruslení. Pořadatelé radí: k O2 areně jeďte raději MHD

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Muži – chybět nebude ani Malinin

Pravděpodobně největší zájem se očekává u mužů. Do Prahy totiž přijede Američan Ilia Malinin, který si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, které na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).

Šampionát v krasobruslení omezí dopravu v Libni. Platit bude zákaz vjezdu

Co víte o krasobruslení?

Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.

Českou republiku bude na šampionátu reprezentovat Georgii Reshtenko, bronzový medailista z evropského šampionátu v Sheffieldu. Svěřenec Michala Březiny na rozdíl od řady svých soupeřů za sebou nemá olympijský program – postup na hry v Miláně mu totiž těsně unikl. O to více se mohl soustředit právě na domácí mistrovství světa.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Ženy – největší favoritkou je Američanka

Krasobruslařka Alysa Liu nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat loňský titul. Dvacetiletá Liu na hrách v Miláně triumfovala v individuální soutěži i v závodě družstev. Rodačka z Kalifornie, která po zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 původně ukončila kariéru, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V nominaci USA pro pražský šampionát ji nahradí Sarah Everhardt.

Při absenci olympijské šampionky je tak kandidátkou na světový trůn další Američanka – Amber Glenn. Ta umí trojitý axel, což se u žen považuje za nejsložitější skok a pokouší se o něj jen naprosté minimum žen.

Americká krasobruslařka Amber Glenn.

Koneckonců byla to právě Glenn, která jako jediná dokázala od loňského března Liu na velké soutěži porazit, a to na lednovém mistrovství USA. O medailovou ambici na hrách se připravila chybou při trojitém rittbergeru v krátkém programu, v Miláně poté skončila pátá.

Už o čtvrté světové zlato pak zabojuje Japonka Kaori Sakamoto, která na ZOH skončila druhá. Z Češek se představí devatenáctiletá Barbora Vránková, pro níž by byl postup do volných jízd úspěchem.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2

Sportovní dvojice

V O2 areně se neobjeví olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara. Při jejich absenci jsou největšími favority na zlato německá dvojice Minerva Fabienne Hase a Nikita Volodin. V boji o zlato jim nejvíce bude konkurovat stříbrný pár ze ZOH. Těmi je Anastasia Nikolaevna Metelkina a Luka Berulava – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii.

Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.

Také v této disciplíně bude mít Česko zastoupení. Nově vzniklá česko-italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař dosáhla na lednovém mistrovství Evropy na skvělé deváté místo. Jde o nejlepší výsledek českého páru od roku 2017, kdy Bidař společně s Annou Duškovou obsadili sedmou příčku.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Taneční páry

Z olympijských vítězů se v Praze představí pouze francouzský taneční pár Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron. Jejich největšími soupeři měli být Američané Madison Chock a Evan Bates – stříbrní z olympiády a trojnásobní mistři světa. Ti však svou účast odřekli.

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února 2026)

Pro českého diváka bude tato disciplína jistě nejatraktivnější. Stejně jako na olympiádě se doma představí dva tuzemské páry. První z nich je sourozenecké duo Natálie a Filip Taschlerovi z Brna. Ti na ZOH obsadili 15. místo, na světovém šampionátu obhajují 13. příčku. Druhou dvojicí jsou rovněž sourozenci – Kateřina a Daniel Mrázkovi. Rodáci z Nymburka se stali před třemi lety juniorskými mistry světa a to jako vůbec první čeští tanečníci na ledě v historii. Na nedávné olympiádě se umístili na 16. místě.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi.

Všichni čeští účastníci MS se minimálně ve společném čísle představí na nedělní exhibici. Tam vystoupí také dlouholetá reprezentantka Eliška Březinová, která zde symbolicky ukončí kariéru.

Kolik stojí vstupenky na mistrovství světa v krasobruslení?

Vstupenky jsou k dispozici v pěti cenových kategoriích u společnosti Ticketportal a Ticketmaster – od 790 Kč za krátké programy, boje o světové medaile je možné zakoupit už za 1 290 Kč. Míst ale na mistráky už příliš není. „Vstupenky ještě jsou, ale je jich velmi, velmi málo, pár desítek. Máme v plánu prodávat vstupenky na místě, ale je otázka, jestli bude co prodávat. Spíš nebude. Možná ve středu ten první program,“ popsal manažer šampionátu Juříček aktuální situaci.

Program a cena vstupenek.

Praha se chystá na MS v krasobruslení. Pořadatelé radí: k O2 areně jeďte raději MHD

Doprava? Radši MHD či vlakem, radí pořadatelé

Dopravní omezení se během šampionátu dotknou především bezprostředního okolí O2 areny. „V případě cesty osobním automobilem vás žádáme, abyste využívali především záchytná parkoviště P+R a dále pokračovali v cestě městskou hromadnou dopravou. Parkovací kapacity budou v okolí O2 areny značně omezeny. V případě využití P+R parkoviště doporučujeme zvolit parkoviště Černý Most. Vzhledem ke své kapacitě a vzdálenosti od arény jde o nejpohodlnější spojení,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy ISU MS v krasobruslení 2026 Lenka Jiroutová.

Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky

Stanice metra B Českomoravská je po rekonstrukci znovu otevřena.

Jednou z priorit pořadatelů je zajištění bezproblémového a plynulého průběhu akce díky spolupráci s bezpečnostními složkami, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 9.

Maskot a hodnoty šampionátu

Maskotem šampionátu se stal ježek Eda, jehož jméno vybrali fanoušci. Tento symbol české přírody připomíná, že stejně jako krasobruslaři musí i ježek na své cestě postupovat opatrně a s rozvahou. Grafická identita šampionátu stojí na třech hlavních pilířích: eleganci krasobruslení jako zimního sportu, jedinečné atmosféře historické Prahy ležící v srdci Evropy a také týmovém duchu, který spojuje soutěžení s mezinárodní spoluprací.

Úspěchy Čechů na MS v krasobruslení

Jméno/a krasobruslaře/ůMedaileDisciplínaMísto a rok
Eliška Hoppeová a Oskar HoppebronzSportovní dvojiceMS 1927 Vídeň
Jiřina NekolovábronzŽenyMS 1948 Davos
Ája VrzáňovázlatoŽenyMS 1949 Paříž
Ája VrzáňovázlatoŽenyMS 1950 Londýn
Věra Suchánková a Zdeněk DoležalstříbroSportovní dvojiceMS 1958 Paříž
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1962 Praha
Karol DivínstříbroMužiMS 1962 Praha
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1963 Cortina d’Ampezzo
Karol DivínbronzMužiMS 1964 Dortmund
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1964 Dortmund
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1965 Colorado Springs
Hana MaškovábronzŽenyMS 1967 Vídeň
Hana MaškovábronzŽenyMS 1968 Ženeva
Ondrej NepelastříbroMužiMS 1969 Colorado Springs
Ondrej NepelastříbroMužiMS 1970 Lublaň
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1971 Lyon
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1972 Calgary
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1973 Bratislava
Radka Kovaříková a René NovotnýstříbroSportovní dvojiceMS 1992 Oakland
Radka Kovaříková a René NovotnýzlatoSportovní dvojiceMS 1995 Birmingham

Historie MS v krasobruslení na českém území

Praha bude hostit mistrovství světa v krasobruslení potřetí ve své historii. Nejlepší bruslaři planety zde naposledy soutěžili v letech 1993 a 1962. Celkově se světový šampionát uskuteční na českém území počtvrté – vůbec poprvé se konal už v roce 1908 v Opavě, tehdy ještě za Rakouska-Uherska.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Poslední šampionát v Česku

Poslední MS v krasobruslení se v Česku konalo v roce 1993 a hostila jej Praha od 9. do 14. března. Závody se konaly ve Sportovní hale v pražském Bubenči a soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – v kategoriích mužů, žen, sportovních dvojic a tanečních párů.

Právě v tomto roce zavedla International Skating Union poprvé kvalifikační kolo v soutěžích mužů a žen. Krasobruslaři byli rozděleni do dvou skupin a pouze dvanáct nejlepších z každé z nich si zajistilo postup do krátkého programu.

Zlato získali: Kanaďan Kurt Browning (muži), Ukrajinka Oksana Bajulová (ženy), kanadský pár Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler (sportovní dvojice) a ruská dvojice Maja Usovová / Alexandr Žulin (taneční páry). Z Čechů byli nejblíže k medaili Radka Kovaříková a René Novotný (sportovní dvojice), kteří se umístili na 4. místě.

