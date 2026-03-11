MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:00
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a závěrečnou exhibici. Podívejte se na velký přehled.
Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Americký krasobruslař Ilja Malinin. | foto: Profimedia.cz

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února...
Americká krasobruslařka Amber Glenn
Natálie a Filip Taschlerovi
Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.
16 fotografií

Praha i celé Česko se znovu dostanou do světel reflektorů. Na konci března se totiž do hlavního města sjedou nejlepší krasobruslaři planety. V každé disciplíně mistrovství světa se navíc představí alespoň jeden Čech. Šampionát začne v úterý 24. března a potrvá až do neděle 29. března.

Muži – chybět nebude ani Malinin

Pravděpodobně největší zájem se očekává u mužů. Do Prahy totiž přijede Američan Ilia Malinin, který si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, které na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).

Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.

Českou republiku bude na šampionátu reprezentovat Georgii Reshtenko, bronzový medailista z evropského šampionátu v Sheffieldu. Svěřenec Michala Březiny na rozdíl od řady svých soupeřů za sebou nemá olympijský program – postup na hry v Miláně mu totiž těsně unikl. O to více se mohl soustředit právě na domácí mistrovství světa.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Ženy – největší favoritkou je Američanka

Krasobruslařka Alysa Liu nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat loňský titul. Informovala o tom agentura AP. Dvacetiletá Liu na hrách v Miláně triumfovala v individuální soutěži i v závodě družstev. Rodačka z Kalifornie, která po zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 původně ukončila kariéru, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V nominaci USA pro pražský šampionát ji nahradí Sarah Everhardt.

Při absenci olympijské šampionky je tak kandidátkou na světový trůn další Američanka – Amber Glenn. Ta umí trojitý axel, což se u žen považuje za nejsložitější skok a pokouší se o něj jen naprosté minimum žen.

Americká krasobruslařka Amber Glenn.

Koneckonců byla to právě Glenn, která jako jediná dokázala od loňského března Liu na velké soutěži porazit, a to na lednovém mistrovství USA. O medailovou ambici na hrách se připravila chybou při trojitém rittbergeru v krátkém programu, v Miláně poté skončila pátá.

Už o čtvrté světové zlato pak zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, která na ZOH skončila druhá. Z Češek se představí devatenáctiletá Barbora Vránková, pro níž by byl postup do volných jízd úspěchem.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2

Sportovní dvojice

V O2 areně se neobjeví olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara. Při jejich absenci jsou největšími favority na zlato německá dvojice Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin. V boji o zlato jim nejvíce bude konkurovat stříbrný pár ze ZOH. Těmi je Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii.

Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.

Také v této disciplíně bude mít Česko zastoupení. Nově vzniklá česko-italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař dosáhla na lednovém mistrovství Evropy na skvělé deváté místo. Jde o nejlepší výsledek českého páru od roku 2017, kdy Bidař společně s Annou Duškovou obsadili sedmou příčku.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Taneční páry

Z olympijských vítězů se v Praze představí pouze francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron. Jejich největšími soupeři budou pravděpodobně Američané Madison Chock a Evan Bates – stříbrní z olympiády a trojnásobní mistři světa.

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února 2026)

Pro českého diváka bude tato disciplína jistě nejatraktivnější. Stejně jako na olympiádě se doma představí dva tuzemské páry. První z nich je sourozenecké duo Natálie a Filip Taschlerovi z Brna. Ti na ZOH obsadili 14. místo, na světovém šampionátu obhajují 13. příčku. Druhou dvojicí jsou rovněž sourozenci – Kateřina a Daniel Mrázkovi. Rodáci z Nymburka se stali před třemi lety juniorskými mistry světa a to jako vůbec první čeští tanečníci na ledě v historii. Na nedávné olympiádě se umístili na 15. místě.

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2

Natálie a Filip Taschlerovi

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Program MS v krasobruslení 2026

Vstupenky jsou k dispozici v pěti cenových kategoriích u společnosti Ticketportal a Ticketmaster – od 790 Kč za krátké programy, boje o světové medaile je možné zakoupit už za 1 290 Kč. Míst ale na mistráky už příliš není. Většina z nich je vyprodaná, a to hlavně na víkendové a páteční jízdy.

Program a cena vstupenek.

Praha se chystá na MS v krasobruslení. Pořadatelé radí: k O2 areně jeďte raději MHD

Doprava? Radši MHD či vlakem, radí pořadatelé

Dopravní omezení se během šampionátu dotknou především bezprostředního okolí O2 areny. „V případě cesty osobním automobilem vás žádáme, abyste využívali především záchytná parkoviště P+R a dále pokračovali v cestě městskou hromadnou dopravou. Parkovací kapacity budou v okolí O2 areny značně omezeny. V případě využití P+R parkoviště doporučujeme zvolit parkoviště Černý Most. Vzhledem ke své kapacitě a vzdálenosti od arény jde o nejpohodlnější spojení,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy ISU MS v krasobruslení 2026 Lenka Jiroutová.

Stanice metra B Českomoravská by navíc měla být po rekonstrukci znovu otevřena ještě před začátkem šampionátu, a to od 20. března.

Jednou z priorit pořadatelů je zajištění bezproblémového a plynulého průběhu akce díky spolupráci s bezpečnostními složkami, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 9.

Maskot a hodnoty šampionátu

Maskotem šampionátu se stal ježek Eda, jehož jméno vybrali fanoušci. Tento symbol české přírody připomíná, že stejně jako krasobruslaři musí i ježek na své cestě postupovat opatrně a s rozvahou. Grafická identita šampionátu stojí na třech hlavních pilířích: eleganci krasobruslení jako zimního sportu, jedinečné atmosféře historické Prahy ležící v srdci Evropy a také týmovém duchu, který spojuje soutěžení s mezinárodní spoluprací.

Úspěchy Čechů na MS v krasobruslení

Jméno/a krasobruslaře/ůMedaileDisciplínaMísto a rok
Eliška Hoppeová a Oskar HoppebronzSportovní dvojiceMS 1927 Vídeň
Jiřina NekolovábronzŽenyMS 1948 Davos
Ája VrzáňovázlatoŽenyMS 1949 Paříž
Ája VrzáňovázlatoŽenyMS 1950 Londýn
Věra Suchánková a Zdeněk DoležalstříbroSportovní dvojiceMS 1958 Paříž
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1962 Praha
Karol DivínstříbroMužiMS 1962 Praha
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1963 Cortina d’Ampezzo
Karol DivínbronzMužiMS 1964 Dortmund
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1964 Dortmund
Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel RomanzlatoTaneční páryMS 1965 Colorado Springs
Hana MaškovábronzŽenyMS 1967 Vídeň
Hana MaškovábronzŽenyMS 1968 Ženeva
Ondrej NepelastříbroMužiMS 1969 Colorado Springs
Ondrej NepelastříbroMužiMS 1970 Lublaň
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1971 Lyon
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1972 Calgary
Ondrej NepelazlatoMužiMS 1973 Bratislava
Radka Kovaříková a René NovotnýstříbroSportovní dvojiceMS 1992 Oakland
Radka Kovaříková a René NovotnýzlatoSportovní dvojiceMS 1995 Birmingham

Historie MS v krasobruslení na českém území

Praha bude hostit mistrovství světa v krasobruslení potřetí ve své historii. Nejlepší bruslaři planety zde naposledy soutěžili v letech 1993 a 1962. Celkově se světový šampionát uskuteční na českém území počtvrté – vůbec poprvé se konal už v roce 1908 v Opavě, tehdy ještě za Rakouska-Uherska.

Poslední šampionát v Česku

Poslední MS v krasobruslení se v Česku konalo v roce 1993 a hostila jej Praha od 9. do 14. března. Závody se konaly ve Sportovní hale v pražském Bubenči a soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – v kategoriích mužů, žen, sportovních dvojic a tanečních párů.

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února 2026)
Americká krasobruslařka Amber Glenn
Natálie a Filip Taschlerovi
16 fotografií

Právě v tomto roce zavedla International Skating Union poprvé kvalifikační kolo v soutěžích mužů a žen. Krasobruslaři byli rozděleni do dvou skupin a pouze dvanáct nejlepších z každé z nich si zajistilo postup do krátkého programu.

Zlato získali: Kanaďan Kurt Browning (muži), Ukrajinka Oksana Bajulová (ženy), kanadský pár Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler (sportovní dvojice) a ruská dvojice Maja Usovová / Alexandr Žulin (taneční páry). Z Čechů byli nejblíže k medaili Radka Kovaříková a René Novotný (sportovní dvojice), kteří se umístili na 4. místě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově...

Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z...

11. března 2026  19:02

Liberecká opera uvede scénické zpracování Dvořákovy kantáty Svatební košile

LibereckĂˇ opera uvede scĂ©nickĂ© zpracovĂˇnĂ­ DvoĹ™Ăˇkovy kantĂˇty SvatebnĂ­ koĹˇile

Liberecká opera uvede kantátu Svatební košile od Antonína Dvořáka. Scénické zpracování v podání souboru divadla F. X. Šaldy je zřejmě prvním provedením tohoto...

11. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

11. března 2026

Policie pátrá po ženě, která mluvila o sebevraždě. Další seniorku našli mrtvou

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z...

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou ženu, která hovořila o sebevraždě. Seniorku pocházející z jižních Čech, která byla v tomto okresu také v pátrání, nalezli mrtvou. K určení příčiny...

11. března 2026  12:32,  aktualizováno  18:35

Smrtelná nehoda na trati na Brněnsku zastavila dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem

ilustrační snímek

Smrtelná nehoda na trati poblíž Čebína na Brněnsku zastavila vlakovou dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem. Osobní vlak srazil člověka, který na místě zemřel. ČTK to...

11. března 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Strakonická hala ponese jméno trenéra Vondřičky, člena basketbalové Síně slávy

ilustrační snímek

Strakonická sportovní hala ponese jméno basketbalového trenéra Miroslava Vondřičky, který zemřel loni v prosinci ve věku 92 let. Rozhodlo o tom dnes...

11. března 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Strakonická hala ponese jméno trenéra Vondřičky, člena basketbalové Síně slávy

ilustrační snímek

Strakonická sportovní hala ponese jméno basketbalového trenéra Miroslava Vondřičky, který zemřel loni v prosinci ve věku 92 let. Rozhodlo o tom dnes...

11. března 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Asociace muzeí míní, že novela stavebního zákona ohrožuje archeologickou péči

ilustrační snímek

Novela stavebního zákona v navrhované podobě podle Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) povede k negativním změnám v systému archeologické památkové...

11. března 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté

Moravské divadlo Olomouc nabídne po 13 letech opět slavný balet Romeo a Julie.

Jeden z nejznámějších milostných příběhů se po 13 letech vrací na prkna Moravského divadla Olomouc. Slavné baletní inscenace Romeo a Julie od Williama Shakespeara se ujal Zdeněk Prokeš, jehož...

11. března 2026  17:52

Ašská městská policie loni posílila, funguje nepřetržitě a spustila linku 156

ilustrační snímek

Městská policie v Aši na Chebsku funguje od loňska v nepřetržitém provozu, v lednu spustila provoz linky 156 a zřídila vlastní informační web. Důvodem je fakt,...

11. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.