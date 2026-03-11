Praha i celé Česko se znovu dostanou do světel reflektorů. Na konci března se totiž do hlavního města sjedou nejlepší krasobruslaři planety. V každé disciplíně mistrovství světa se navíc představí alespoň jeden Čech. Šampionát začne v úterý 24. března a potrvá až do neděle 29. března.
Muži – chybět nebude ani Malinin
Pravděpodobně největší zájem se očekává u mužů. Do Prahy totiž přijede Američan Ilia Malinin, který si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, které na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).
Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.
Českou republiku bude na šampionátu reprezentovat Georgii Reshtenko, bronzový medailista z evropského šampionátu v Sheffieldu. Svěřenec Michala Březiny na rozdíl od řady svých soupeřů za sebou nemá olympijský program – postup na hry v Miláně mu totiž těsně unikl. O to více se mohl soustředit právě na domácí mistrovství světa.
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
Ženy – největší favoritkou je Američanka
Krasobruslařka Alysa Liu nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat loňský titul. Informovala o tom agentura AP. Dvacetiletá Liu na hrách v Miláně triumfovala v individuální soutěži i v závodě družstev. Rodačka z Kalifornie, která po zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 původně ukončila kariéru, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V nominaci USA pro pražský šampionát ji nahradí Sarah Everhardt.
Při absenci olympijské šampionky je tak kandidátkou na světový trůn další Američanka – Amber Glenn. Ta umí trojitý axel, což se u žen považuje za nejsložitější skok a pokouší se o něj jen naprosté minimum žen.
Koneckonců byla to právě Glenn, která jako jediná dokázala od loňského března Liu na velké soutěži porazit, a to na lednovém mistrovství USA. O medailovou ambici na hrách se připravila chybou při trojitém rittbergeru v krátkém programu, v Miláně poté skončila pátá.
Už o čtvrté světové zlato pak zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, která na ZOH skončila druhá. Z Češek se představí devatenáctiletá Barbora Vránková, pro níž by byl postup do volných jízd úspěchem.
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
Sportovní dvojice
V O2 areně se neobjeví olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara. Při jejich absenci jsou největšími favority na zlato německá dvojice Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin. V boji o zlato jim nejvíce bude konkurovat stříbrný pár ze ZOH. Těmi je Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii.
Také v této disciplíně bude mít Česko zastoupení. Nově vzniklá česko-italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař dosáhla na lednovém mistrovství Evropy na skvělé deváté místo. Jde o nejlepší výsledek českého páru od roku 2017, kdy Bidař společně s Annou Duškovou obsadili sedmou příčku.
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
Taneční páry
Z olympijských vítězů se v Praze představí pouze francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron. Jejich největšími soupeři budou pravděpodobně Američané Madison Chock a Evan Bates – stříbrní z olympiády a trojnásobní mistři světa.
Pro českého diváka bude tato disciplína jistě nejatraktivnější. Stejně jako na olympiádě se doma představí dva tuzemské páry. První z nich je sourozenecké duo Natálie a Filip Taschlerovi z Brna. Ti na ZOH obsadili 14. místo, na světovém šampionátu obhajují 13. příčku. Druhou dvojicí jsou rovněž sourozenci – Kateřina a Daniel Mrázkovi. Rodáci z Nymburka se stali před třemi lety juniorskými mistry světa a to jako vůbec první čeští tanečníci na ledě v historii. Na nedávné olympiádě se umístili na 15. místě.
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport
Vstupenky jsou k dispozici v pěti cenových kategoriích u společnosti Ticketportal a Ticketmaster – od 790 Kč za krátké programy, boje o světové medaile je možné zakoupit už za 1 290 Kč. Míst ale na mistráky už příliš není. Většina z nich je vyprodaná, a to hlavně na víkendové a páteční jízdy.
Praha se chystá na MS v krasobruslení. Pořadatelé radí: k O2 areně jeďte raději MHD
Doprava? Radši MHD či vlakem, radí pořadatelé
Dopravní omezení se během šampionátu dotknou především bezprostředního okolí O2 areny. „V případě cesty osobním automobilem vás žádáme, abyste využívali především záchytná parkoviště P+R a dále pokračovali v cestě městskou hromadnou dopravou. Parkovací kapacity budou v okolí O2 areny značně omezeny. V případě využití P+R parkoviště doporučujeme zvolit parkoviště Černý Most. Vzhledem ke své kapacitě a vzdálenosti od arény jde o nejpohodlnější spojení,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy ISU MS v krasobruslení 2026 Lenka Jiroutová.
Stanice metra B Českomoravská by navíc měla být po rekonstrukci znovu otevřena ještě před začátkem šampionátu, a to od 20. března.
Maskot a hodnoty šampionátu
Maskotem šampionátu se stal ježek Eda, jehož jméno vybrali fanoušci. Tento symbol české přírody připomíná, že stejně jako krasobruslaři musí i ježek na své cestě postupovat opatrně a s rozvahou. Grafická identita šampionátu stojí na třech hlavních pilířích: eleganci krasobruslení jako zimního sportu, jedinečné atmosféře historické Prahy ležící v srdci Evropy a také týmovém duchu, který spojuje soutěžení s mezinárodní spoluprací.
Úspěchy Čechů na MS v krasobruslení
|Jméno/a krasobruslaře/ů
|Medaile
|Disciplína
|Místo a rok
|Eliška Hoppeová a Oskar Hoppe
|bronz
|Sportovní dvojice
|MS 1927 Vídeň
|Jiřina Nekolová
|bronz
|Ženy
|MS 1948 Davos
|Ája Vrzáňová
|zlato
|Ženy
|MS 1949 Paříž
|Ája Vrzáňová
|zlato
|Ženy
|MS 1950 Londýn
|Věra Suchánková a Zdeněk Doležal
|stříbro
|Sportovní dvojice
|MS 1958 Paříž
|Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel Roman
|zlato
|Taneční páry
|MS 1962 Praha
|Karol Divín
|stříbro
|Muži
|MS 1962 Praha
|Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel Roman
|zlato
|Taneční páry
|MS 1963 Cortina d’Ampezzo
|Karol Divín
|bronz
|Muži
|MS 1964 Dortmund
|Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel Roman
|zlato
|Taneční páry
|MS 1964 Dortmund
|Eva Romanová (provdaná Graham) a Pavel Roman
|zlato
|Taneční páry
|MS 1965 Colorado Springs
|Hana Mašková
|bronz
|Ženy
|MS 1967 Vídeň
|Hana Mašková
|bronz
|Ženy
|MS 1968 Ženeva
|Ondrej Nepela
|stříbro
|Muži
|MS 1969 Colorado Springs
|Ondrej Nepela
|stříbro
|Muži
|MS 1970 Lublaň
|Ondrej Nepela
|zlato
|Muži
|MS 1971 Lyon
|Ondrej Nepela
|zlato
|Muži
|MS 1972 Calgary
|Ondrej Nepela
|zlato
|Muži
|MS 1973 Bratislava
|Radka Kovaříková a René Novotný
|stříbro
|Sportovní dvojice
|MS 1992 Oakland
|Radka Kovaříková a René Novotný
|zlato
|Sportovní dvojice
|MS 1995 Birmingham
Historie MS v krasobruslení na českém území
Praha bude hostit mistrovství světa v krasobruslení potřetí ve své historii. Nejlepší bruslaři planety zde naposledy soutěžili v letech 1993 a 1962. Celkově se světový šampionát uskuteční na českém území počtvrté – vůbec poprvé se konal už v roce 1908 v Opavě, tehdy ještě za Rakouska-Uherska.
Poslední šampionát v Česku
Poslední MS v krasobruslení se v Česku konalo v roce 1993 a hostila jej Praha od 9. do 14. března. Závody se konaly ve Sportovní hale v pražském Bubenči a soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – v kategoriích mužů, žen, sportovních dvojic a tanečních párů.
Právě v tomto roce zavedla International Skating Union poprvé kvalifikační kolo v soutěžích mužů a žen. Krasobruslaři byli rozděleni do dvou skupin a pouze dvanáct nejlepších z každé z nich si zajistilo postup do krátkého programu.
Zlato získali: Kanaďan Kurt Browning (muži), Ukrajinka Oksana Bajulová (ženy), kanadský pár Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler (sportovní dvojice) a ruská dvojice Maja Usovová / Alexandr Žulin (taneční páry). Z Čechů byli nejblíže k medaili Radka Kovaříková a René Novotný (sportovní dvojice), kteří se umístili na 4. místě.