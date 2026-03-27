Nabitý páteční program MS v krasobruslení 2026 v Praze uzavřely ženy. Ty v pražské O2 areně jely volné jízdy, do kterých se po středečním krátkém programu žen probojovala i Češka Barbora Vránková.
Sakomoto ukončila kariéru zlatem
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamoto uzavřela svou kariéru ve velkém stylu, když na mistrovství světa v Praze vybojovala zlatou medaili. Po triumfu v krátkém programu potvrdila svou dominanci i v páteční volné jízdě, kde si vytvořila osobní rekord (158,97). Celkovým součtem 238,28 bodu získala už čtvrtý titul mistryně světa a druhou Monu Chiba porazila s náskokem téměř deseti bodů. Bronz si odvezla Belgičanka Nina Pinzarrone.
Česká reprezentantka Barbora Vránková obsadila 24. místo, ze kterého jako poslední postoupila do volných jízd. Devatenáctiletá závodnice měla oproti elitě nižší technickou obtížnost programu – na rozdíl od většiny soupeřek se ani nepokoušela o trojitý lutz, jeden z nejnáročnějších běžně skákaných prvků v ženském krasobruslení.
Ve volné jízdě navíc doplatila na pád a drobné překročení časového limitu, za což obdržela 92,07 bodu. Celkově nasbírala 142,66 bodu a na 23. místo, které obsadila Bulharka Alexandra Feigin, jí chybělo 12,7 bodu.
Konečné pořadí žen:
1. Sakamoto 238,28, 2. Chiba (obě Jap.) 228,47, 3. Pinzarrone (Belg.) 215,20, 4. Levito (USA) 206,99, 5. Gubanova (Gruz.) 205,12, 6. Glenn (USA) 203,12, ... 24. Vránková (ČR) 142,66.
Vránková šla do volných jízd z 24. příčky
Česká reprezentantce se středeční krátký program povedl. Získala v něm 50,59 bodu, což je její sezonní maximum. Svým výkonem potěšila zaplněnou halu, protože za sebou nechala devět soupeřek a jako poslední čtyřiadvacátá se dostala do finálové části soutěže. Díky Vránkové tak Česko bude mít ve volných jízdách žen na světovém šampionátu zastoupení poprvé od roku 2021. Tehdy Eliška Březinová skončila dvaadvacátá.
Ve vyprodané hale Vránková jela na výběr skladeb z filmu Titanic – Rose, Hard to Starboard včetně slavné My Heart Will Go On od Céline Dion.
Program ženy:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
Drama v bojích o medaile
Nejblíže ke zlatu měla Japonka Kaori Sakamoto, která vyhrála krátký program. Pětadvacetiletá krasobruslařka svou rozlučkovou sezonu ozdobila symbolicky zvolenou skladbou „Time to Say Goodbye“. Stříbrná medailistka z nedávné zimní olympiády předvedla suverénní a bezchybnou jízdu – čistě zvládla všechny skoky včetně náročného trojitého lutzu i kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem – a výkon vyšperkovala sezonním maximem 79,31 bodu. V Praze tak jasně naznačila, že útočí na čtvrté světové zlato v řadě. Jedná se totiž o zlatou medailistku z MS 2022, 2023 a 2024.
Nejblíže k ní měla její krajanka Mone Chiba, která se postarala o dramatickou zápletku. V technické známce byla dokonce o bod lepší než Sakamoto, ale slabší programové komponenty ji odsunuly na druhé místo. Před volnými jízdami ztrácela pouhých 0,86 bodu.
Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?
Třetí příčku držela Američanka Amber Glenn, která jako jediná zařadila trojitý axel. I přes chybu v kombinaci si dojela pro 72,65 bodu a udržela se ve hře o medaile. V těsném závěsu byly další favoritky – Isabeau Levito z USA ztrácela jen 0,49 bodu a pátá Belgičanka Nina Pinzarrone zůstala s 71,82 bodu stále na dostřel stupňům vítězů. V Praze chyběla letošní olympijská vítězka Alysa Liu z USA a nebude tak obhajovat loňský titul z MS.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport