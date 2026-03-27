MS v krasobruslení 2026 v Praze: Ženy zabojovaly o medaile, Vránková posun nezaznamenala

Lukáš Karbulka
Sport   22:36
V O2 areně v pátek večer vyvrcholil na MS v krasobruslení 2026 souboj žen o medaile. Tu získala podle očekávání Japonka Kaori Sakamoto. Ve volných jízdách se představila také domácí krasobruslařka Barbora Vránková, která ale žádný posun nezaznamenala.
Barbora Vránková při piruetě ve svém krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nabitý páteční program MS v krasobruslení 2026 v Praze uzavřely ženy. Ty v pražské O2 areně jely volné jízdy, do kterých se po středečním krátkém programu žen probojovala i Češka Barbora Vránková.

Sakomoto ukončila kariéru zlatem

Japonská krasobruslařka Kaori Sakamoto uzavřela svou kariéru ve velkém stylu, když na mistrovství světa v Praze vybojovala zlatou medaili. Po triumfu v krátkém programu potvrdila svou dominanci i v páteční volné jízdě, kde si vytvořila osobní rekord (158,97). Celkovým součtem 238,28 bodu získala už čtvrtý titul mistryně světa a druhou Monu Chiba porazila s náskokem téměř deseti bodů. Bronz si odvezla Belgičanka Nina Pinzarrone.

Česká reprezentantka Barbora Vránková obsadila 24. místo, ze kterého jako poslední postoupila do volných jízd. Devatenáctiletá závodnice měla oproti elitě nižší technickou obtížnost programu – na rozdíl od většiny soupeřek se ani nepokoušela o trojitý lutz, jeden z nejnáročnějších běžně skákaných prvků v ženském krasobruslení.

Ve volné jízdě navíc doplatila na pád a drobné překročení časového limitu, za což obdržela 92,07 bodu. Celkově nasbírala 142,66 bodu a na 23. místo, které obsadila Bulharka Alexandra Feigin, jí chybělo 12,7 bodu.

Konečné pořadí žen:

1. Sakamoto 238,28, 2. Chiba (obě Jap.) 228,47, 3. Pinzarrone (Belg.) 215,20, 4. Levito (USA) 206,99, 5. Gubanova (Gruz.) 205,12, 6. Glenn (USA) 203,12, ... 24. Vránková (ČR) 142,66.

Vránková šla do volných jízd z 24. příčky

Česká reprezentantce se středeční krátký program povedl. Získala v něm 50,59 bodu, což je její sezonní maximum. Svým výkonem potěšila zaplněnou halu, protože za sebou nechala devět soupeřek a jako poslední čtyřiadvacátá se dostala do finálové části soutěže. Díky Vránkové tak Česko bude mít ve volných jízdách žen na světovém šampionátu zastoupení poprvé od roku 2021. Tehdy Eliška Březinová skončila dvaadvacátá.

Ve vyprodané hale Vránková jela na výběr skladeb z filmu Titanic – Rose, Hard to Starboard včetně slavné My Heart Will Go On od Céline Dion.

Program ženy:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2

Drama v bojích o medaile

Nejblíže ke zlatu měla Japonka Kaori Sakamoto, která vyhrála krátký program. Pětadvacetiletá krasobruslařka svou rozlučkovou sezonu ozdobila symbolicky zvolenou skladbou „Time to Say Goodbye“. Stříbrná medailistka z nedávné zimní olympiády předvedla suverénní a bezchybnou jízdu – čistě zvládla všechny skoky včetně náročného trojitého lutzu i kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem – a výkon vyšperkovala sezonním maximem 79,31 bodu. V Praze tak jasně naznačila, že útočí na čtvrté světové zlato v řadě. Jedná se totiž o zlatou medailistku z MS 2022, 2023 a 2024.

Nejblíže k ní měla její krajanka Mone Chiba, která se postarala o dramatickou zápletku. V technické známce byla dokonce o bod lepší než Sakamoto, ale slabší programové komponenty ji odsunuly na druhé místo. Před volnými jízdami ztrácela pouhých 0,86 bodu.

Třetí příčku držela Američanka Amber Glenn, která jako jediná zařadila trojitý axel. I přes chybu v kombinaci si dojela pro 72,65 bodu a udržela se ve hře o medaile. V těsném závěsu byly další favoritky – Isabeau Levito z USA ztrácela jen 0,49 bodu a pátá Belgičanka Nina Pinzarrone zůstala s 71,82 bodu stále na dostřel stupňům vítězů. V Praze chyběla letošní olympijská vítězka Alysa Liu z USA a nebude tak obhajovat loňský titul z MS.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

