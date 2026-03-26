MS v krasobruslení Praha 2026: Krátký program mužů dnes čeká Malinina i Reshtenka

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
Pražská O2 arena bude ve čtvrtek odpoledne patřit mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvedou své krátké programy. Do soutěže zasáhne i český reprezentant Georgii Reshtenko, zatímco hlavní pozornost poutá americká hvězda Ilia Malinin a silní japonští soupeři.

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Druhý den MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřou krátké programy mužů. V nich se představí i česká naděje Georgii Reshtenko. Soutěž odstartuje v 11:30.

Třiadvacetiletý krasobruslař na sebe v seniorské kategorii výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo. Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.

Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus. Jeho jízdu, ale i celý program odvysílá ČT sport.

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovství světa.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Chybět nebude ani největší hvězda šampionátu Malinin

Američan Ilia Malinin si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, jenž na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).

Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

26. března 2026  7:42

26. března 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

26. března 2026  5:24,  aktualizováno  5:24

26. března 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.