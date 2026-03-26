MS v krasobruslení Praha 2026: Muži krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Lukáš Karbulka
Sport   18:18
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko. Nejvíce zazářil dle předpokladů Ilia Malinin.
Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Georgii Reshtenko točí piruetu v krátkém programu na MS v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko padá během krátkého programu na MS v Praze.
Georgii Reshtenko skáče do piruety v krátkém programu na MS v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na MS v Praze.
Druhý den MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřely krátké programy mužů. V nich se vedle Malinina představila i česká naděje Georgii Reshtenko, kterému se podařilo dostat do sobotních volných jízd.

Reshtenko za výrazné podpory zaplněné O2 areny vyšvihl skvělý čtverný salchow i trojitý axel. Pak ale třiadvacetiletý český reprezentant pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl.

„Toeloop je můj oblíbený skok. Byl jsem tak nabitý energií arény, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo,“ řekl novinářům. Pádem přišel o plánovanou kombinaci s trojitým toeloopem a premiérové překonání osmdesátibodové hranice. Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak půjde z 20. místa.

Georgii Reshtenko při krátkém programu na MS v Praze.

Malinin v krátkém programu exceloval

Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.

Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak prakticky půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.

Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.

Pořadí mužů po krátkém programu:

1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fr.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14

Prvního Malinina budou překvapivě nahánět Evropani

Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.

Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.

Třiadvacetiletý krasobruslař, kterého trénuje někdejší krasobruslař Michal Březina, na sebe v seniorské kategorii výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo. Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.

Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus.

Georgii Reshtenko točí piruetu v krátkém programu na MS v Praze.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Chybět nebude ani největší hvězda šampionátu Malinin

Američan Ilia Malinin si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, jenž na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).

Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Liberec na Evropský olympijský festival mládeže přispěje šesti miliony korun

Liberec přispěje šesti miliony korun na zimní Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Akce určená pro sportovce od 14 do 18 let bude v Libereckém kraji v...

Stíhaných kvůli úplatkům za řidičské průkazy v Karlovarském kraji je už 48

V rozsáhlém případu údajného uplácení při získávání řidičských průkazů v Karlovarském kraji bylo dosud obviněno 48 lidí. Případem se policisté zabývají od roku...

Na Colours of Ostrava vystoupí Pokáč i divadlo Losers Cirque Company

Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company,...

Konference obecních policií v Olomouci s 300 diváky čelila simulovanému útoku

Simulovaný útok noži a následný zásah policie zažili dnes návštěvníci mezinárodního setkání obecních policií v Olomouci. Ukázka přiblížila postupy při ochraně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Třinci se po rekonstrukci za 124 milionů korun otevřelo kino Kosmos

V Třinci na Frýdecko-Místecku se dnes po rekonstrukci otevřelo městské kino Kosmos. Modernizace, která byla největší investiční akcí města za poslední...

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice včetně českého páru jedou volné jízdy

Napínavou podívanou slibuje čtvrteční večerní program MS v krasobruslení 2026 v Praze. Sportovní dvojice totiž budou v pražské O2 areně jako první bojovat o cenné kovy. Volných jízd se zúčastní i...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

Vedení kraje rozhodne o vyplacení či pozastavení dotace pro FC Zlínsko v pondělí

O vyplacení či pozastavení dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale, rozhodne vedení Zlínského kraje v...

