Druhý den MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřely krátké programy mužů. V nich se vedle Malinina představila i česká naděje Georgii Reshtenko, kterému se podařilo dostat do sobotních volných jízd.
Reshtenko za výrazné podpory zaplněné O2 areny vyšvihl skvělý čtverný salchow i trojitý axel. Pak ale třiadvacetiletý český reprezentant pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl.
„Toeloop je můj oblíbený skok. Byl jsem tak nabitý energií arény, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo,“ řekl novinářům. Pádem přišel o plánovanou kombinaci s trojitým toeloopem a premiérové překonání osmdesátibodové hranice. Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak půjde z 20. místa.
Malinin v krátkém programu exceloval
Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.
Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak prakticky půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.
Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.
Pořadí mužů po krátkém programu:
1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fra.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14
Prvního Malinina budou překvapivě nahánět Evropani
Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.
Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.
Třiadvacetiletý krasobruslař, kterého trénuje někdejší krasobruslař Michal Březina, na sebe v seniorské kategorii výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo. Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.
Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus.
Program muži:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|
Chybět nebude ani největší hvězda šampionátu Malinin
Američan Ilia Malinin si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, jenž na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).
Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport