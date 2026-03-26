MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   18:18aktualizováno  27. března 11:37
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko. Nejvíce zazářil dle předpokladů Ilia Malinin.
Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Georgii Reshtenko točí piruetu v krátkém programu na MS v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko padá během krátkého programu na MS v Praze.
Georgii Reshtenko skáče do piruety v krátkém programu na MS v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na MS v Praze.
Druhý den MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřely krátké programy mužů. V nich se vedle Malinina představila i česká naděje Georgii Reshtenko, kterému se podařilo dostat do sobotních volných jízd.

Reshtenko za výrazné podpory zaplněné O2 areny vyšvihl skvělý čtverný salchow i trojitý axel. Pak ale třiadvacetiletý český reprezentant pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl.

„Toeloop je můj oblíbený skok. Byl jsem tak nabitý energií arény, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo,“ řekl novinářům. Pádem přišel o plánovanou kombinaci s trojitým toeloopem a premiérové překonání osmdesátibodové hranice. Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak půjde z 20. místa.

Malinin v krátkém programu exceloval

Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.

Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak prakticky půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.

Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.

Pořadí mužů po krátkém programu:

1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fra.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14

Prvního Malinina budou překvapivě nahánět Evropani

Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.

Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.

Třiadvacetiletý krasobruslař, kterého trénuje někdejší krasobruslař Michal Březina, na sebe v seniorské kategorii výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo. Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.

Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus.

Georgii Reshtenko točí piruetu v krátkém programu na MS v Praze.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Chybět nebude ani největší hvězda šampionátu Malinin

Američan Ilia Malinin si bude chtít napravit reputaci po nevydařené olympiádě. Tam sice po krátkém programu vedl, ale volná jízda se mu nepovedla a skončil až na 8. místě. Jeho přítomnost slibuje, že by mohl opět zopakovat proslulé salto, jenž na závodní scéně nebylo několik dekád k vidění. Kromě toho se téměř jistě opět pokusí také o unikátní čtverný axel (4,5 obrátky ve vzduchu – aktuálně nejtěžší možný skok).

Jeho největšími soupeři budou hlavně Japonci. Prvním z nich je věčně stříbrný medailista Yuma Kagiyama. Ve sbírce má totiž tři stříbra z mistrovství světa a dvě stříbra z posledních olympiád. Společně s ním do Prahy dorazí Shun Sato, který byl na letošních hrách bronzový. Na šampionátu se naopak nepředstaví překvapivě zlatý medailista z nedávných ZOH Michajl Šajdorov z Kazachstánu. Jako důvod uvedl, že je vyčerpán poté, co se od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici

ilustrační snímek

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici. Práce začnou v polovině dubna, nejdříve je nutné udělat přeložky telekomunikačních sítí. Součástí akce...

27. března 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Část domů v Ústí připojených na teplárnu zřejmě získá alternativní zdroj tepla

ilustrační snímek

Část domů v ústecké čtvrti Střekov, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí...

27. března 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  12:43

U Hradu se mění problematická zastávka i místo, kde se tramvaje a auta těsně míjely

Oprava tramvajové trati Chotkovy sady - Brusnice. Dlouhodobý problém ze...

Už týden běží rekonstrukce tramvajové trati, která nepotěší hlavně turisty a návštěvníky Pražského hradu. K nejnavštěvovanější české památce budou muset až do poloviny července dojít pěšky. Dělníci...

27. března 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

27. března 2026  9:45,  aktualizováno  12:35

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

26. března 2026  1:01,  aktualizováno  27. 3. 12:34

Kolínské muzeum představí chrám sv. Bartoloměje očima fotografů i výtvarníků

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Kolíně v dubnu otevře výstavu, na níž představí chrám sv. Bartoloměje prostřednictvím víc než stovky uměleckých děl. Zhruba polovina z nich...

27. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Olomouc chystá maraton ve čtení bible, zapojí se do něj i Romové

ilustrační snímek

Olomoučané se budou moci příští týden v pondělí zapojit do 24hodinového maratonu čtení z bible. Akce se každoročně účastní kolem 200 až 300 lidí všech věkových...

27. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Zatímco je ještě konec měsíce března, v Letňanech už má květy jeden druh sakury - neboli asijská třešeň, která kvete na podzim či začátkem zimy. Může se ovšem stát, že občas „zblbnou“ a vykvetou i...

vydáno 27. března 2026  12:28

Cena vajec před Velikonocemi 2026 stoupá. Pokud se vám je podaří koupit za 5 korun, jste borci

Poklad za zadním sklem auta. Plato domácích vajec

Bez vajíček nepřežiju den. Takové pocity mají lidé, kterým slepičí produkt pomáhá rozjet denní rytmus stejně jako jinému káva. Zatímco před pěti šesti lety si mohli tohle potěšení dopřát za dvě až...

26. března 2026  15:15,  aktualizováno  27. 3. 12:27

Plzeň postaví denní stacionář pro zdravotně postižené a autisty za 350 mil. Kč

ilustrační snímek

Plzeň postaví do dvou let denní stacionář Človíček 2 pro těžce zdravotně postižené a autisty, dospělé i děti. Třípodlažní budova by měla stát zhruba 350...

27. března 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Moravskoslezská policie při zbraňové amnestii převzala i sběratelské pistole

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji využily dosud desítky lidí zbraňovou amnestii, při které mohou odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně. Policisté v regionu...

27. března 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

