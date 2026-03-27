Hned dvojí české zastoupení nabídnou dnešní rytmické tance na MS v krasobruslení 2026 v Praze. V téměř vyprodané pražské O2 areně totiž vystoupí sourozenecké páry Mrázkovi a Taschlerovi. Soutěž začne v 11:30 a odvysílá ji ČT sport.
Natálie a Filip Taschlerovi
Jako pár spolu závodí už od juniorských kategorií, kde na sebe upozornili mimo jiné bronzovou medailí ze závodu Junior Grand Prix v USA v roce 2019. Po přechodu mezi seniory pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholných akcích.
Na mistrovství Evropy dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku v roce 2023, kdy obsadili 6. místo. Ve stejném roce skončili osmí na mistrovství světa. Zkušenosti mají i z olympijských her – v roce 2022 startovali v Pekingu (16. místo) a v roce 2026 se představili také v Miláně a Cortině, kde obsadili 15. místo.
Pro domácí šampionát si připravili rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopez a Enriqueho Iglesiase. Na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.
Kateřina a Daniel Mrázkovi
Pár na sebe výrazně upozornili ziskem titulu juniorských mistrů světa v roce 2023. Stali se tak prvním českým tanečním párem, kterému se tento historický úspěch podařil.
V únoru 2026 se poprvé představili na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině, kde obsadili 16. místo. Pro sezonu 2025/2026 zvolili pro rytmický tanec hudbu legendárních kapel AC/DC a Bon Jovi. Na MS se představí vůbec poprvé.
Program taneční páry:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
Jasní favorité
Soutěž tanečních párů má v Praze jasné favority. Na led se totiž chystají čerství olympijští vítězové Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron z Francie, kteří by měli dominovat.
Jejich největšími soupeři měli být Američané Madison Chock a Evan Bates – stříbrní medailisté z olympijských her a trojnásobní mistři světa. Ti však svou účast na šampionátu nakonec odřekli, čímž se cesta francouzského dua za dalším velkým triumfem výrazně otevřela.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport