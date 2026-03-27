MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Lukáš Karbulka
Sport
Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž domácímu publiku představí i v sobotu. Soutěž ovládli favorité z Francie.

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Hned dvojí české zastoupení nabídly páteční rytmické tance na MS v krasobruslení 2026 v Praze. V téměř vyprodané pražské O2 areně totiž vystoupily sourozenecké páry Mrázkovi a Taschlerovi.

Postup do volných tanců pro oba české páry

Obě české dvojice předvedly v rytmickém tanci na mistrovství světa v Praze vyrovnané výkony. Kateřina a Daniel Mrázkovi si se ziskem 76,74 bodu vyjeli průběžné 12. místo, zatímco Natálie a Filip Taschlerovi za nimi zaostali o pouhých 0,39 bodu a obsadili 14. příčku. Obě domácí dvojice tak v poklidu postoupily do sobotních volných jízd.

Čeští reprezentanti zajeli své programy bez výraznějších chyb. Mrázkovi, kteří jsou juniorskými mistry světa z roku 2023, navíc potvrdili výkonnostní posun – oproti olympijským hrám si polepšili o čtyři body a jen o přibližně půl bodu zaostali za svým osobním maximem. Taschlerovi naopak lehce zůstali za výsledkem z lednového mistrovství Evropy, ale oproti olympiádě si polepšili.

Kateřina a Daniel Mrázkovi vybrali pro letošní sezonu hudbu AC/DC na rytmický tanec a španělskou Malagueňu na volnou jízdu.

Oba páry si však vystoupení před domácím publikem užily. „Myslím, že to bylo docela v pohodě. Hala byla skvělá, diváci nás hnali dopředu,“ uvedla Kateřina Mrázková.

Pozitivně hodnotili jízdu i zkušenější Taschlerovi, i když přiznali drobná zaváhání. „Bylo tam pár menších chyb, které se promítly do skóre, ale atmosféra byla úžasná. Užili jsme si to spolu i s fanoušky,“ řekl Filip Taschler. Zároveň přiznal, že jízdu provázely smíšené emoce: „Byl to mix stresu a nadšení. Nevěděli jsme, jaké to bude před domácím publikem, ale myslím, že jsme to zvládli.“

Dvojice navíc nastoupila do soutěže i přes nepříjemný incident z tréninku. Při nácviku volného tance totiž narazili ve vysoké rychlosti do mantinelu. „Rozjeli jsme se až moc, Naty zavadila o mantinel a šli jsme do něj naplno. Já udělal kotrmelec, Naty snad dvacet,“ popsal s nadsázkou Taschler. I kvůli tomu nastoupila Natálie Taschlerová do rytmického tance se zatejpovaným kolenem.

Sourozenci Taschlerovi ve svém rytmickém tanci na MS v Praze.

Průběžné první místo obsadili favoriti

Roli jasných favoritů potvrdili Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron. Francouzský pár za svůj rytmický tanec obdržel ještě vyšší známku než při zlatém vystoupení na olympijských hrách v Miláně, kde jen těsně překonal hranici 90 bodů. Pro pětinásobného mistra světa Cizerona jde dokonce o osobní rekord – během své úspěšné spolupráce s Gabriellou Papadakisovou se v této disciplíně dostal maximálně na 92,73 bodu.

Francouzi tak mají našlápnuto k tomu, aby po titulu z mistrovství Evropy a olympijském zlatu ovládli i třetí vrchol sezony. Po svém výkonu nešetřili nadšením z atmosféry v pražské O2 areně. „Mám z toho motýlky v břiše – z nadšení i vděčnosti, že tu můžu být. Bylo to nádherné vystoupení, možná uvolněnější než na olympiádě. Body tomu odpovídají, ale pro nás bylo nejdůležitější prožít ten moment s fanoušky. Bylo to výjimečné,“ svěřil se Cizeron.

Při absenci amerických hvězd Madison Chock a Evana Batese se Francouzům nejvíce přiblížili Kanaďané Piper Gilles a Paul Poirier. Jejich odstup je však výrazný – na vedoucí dvojici ztrácejí 6,29 bodu. Za nimi je navíc mimořádně vyrovnané pole, do tohoto rozestupu se totiž vešlo dalších šest párů.

Pořadí po rytmických tancích na MS v krasobruslení 2026 v Praze:

1. Fournier Beaudry, Cizeron (Fra.) 92,74, 2. Gilles, Poirier (Kan.) 86,45, 3. Fear, Gibson (Brit.) 85,09, 4. Zingas, Kolesnik (USA) 84,21, 5. Loparevova, Brissaud (Fra.) 83,07, 6. Smart, Dieck (Šp.) 81,06, ...12. Mrázková, Mrázek 76,74, 14. Taschlerová, Taschler (všichni ČR) 76,35.

Natálie a Filip Taschlerovi

Jako pár spolu závodí už od juniorských kategorií, kde na sebe upozornili mimo jiné bronzovou medailí ze závodu Junior Grand Prix v USA v roce 2019. Po přechodu mezi seniory pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholných akcích.

Na mistrovství Evropy dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku v roce 2023, kdy obsadili 6. místo. Ve stejném roce skončili osmí na mistrovství světa. Zkušenosti mají i z olympijských her – v roce 2022 startovali v Pekingu (16. místo) a v roce 2026 se představili také v Miláně a Cortině, kde obsadili 15. místo.

Pro domácí šampionát si připravili rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopez a Enriqueho Iglesiase. Na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Kateřina a Daniel Mrázkovi

Pár na sebe výrazně upozornili ziskem titulu juniorských mistrů světa v roce 2023. Stali se tak prvním českým tanečním párem, kterému se tento historický úspěch podařil.

V únoru 2026 se poprvé představili na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině, kde obsadili 16. místo. Pro sezonu 2025/2026 zvolili pro rytmický tanec hudbu legendárních kapel AC/DC a Bon Jovi. Na MS se představí vůbec poprvé.

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Program taneční páry:

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2

Jasní favorité

Soutěž tanečních párů má v Praze jasné favority. Na led se totiž chystají čerství olympijští vítězové Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron z Francie, kteří by měli dominovat.

Jejich největšími soupeři měli být Američané Madison Chock a Evan Bates – stříbrní medailisté z olympijských her a trojnásobní mistři světa. Ti však svou účast na šampionátu nakonec odřekli, čímž se cesta francouzského dua za dalším velkým triumfem výrazně otevřela.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

