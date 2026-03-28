MS v krasobruslení v Praze 2026: Muže dnes čekají volné jízdy. Vystoupí Malinin i Reshtenko

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájí v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata je Američan Ilia Malinin, kterého překvapivě nebudou nahánět Japonci, ale Evropané. Před domácím publikem se představí i český reprezentant Georgii Reshtenko.
Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sobotní program MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřou ve 12:30 muži. Ti dnes v pražské O2 areně pojedou volné jízdy. Ve vyprodané hale nastoupí také Georgii Reshtenko, který se volných jízd probojoval skrze čtvrteční krátký program mužů.

Reshtenko se pokusí vylepšit svou pozici

Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak půjde z 20. místa.

Jeho čtvrteční krátký program se neobešel bez pádu. Třiadvacetiletý český reprezentant totiž pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl. Jinak ale domácí krasobruslař předvedl vynikající výkon.

Volnou jízdu bude Reshtenkovi doprovázet hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale. Jeho volnou představení a zbytek soutěže odvysílá ČT 2.

Georgii Reshtenko skáče do piruety v krátkém programu na MS v Praze.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Malinin jasným favoritem

Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.

Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.

Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.

Pořadí mužů po krátkém programu:

1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fra.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14

Malinina budou překvapivě nahánět Evropani

Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.

Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Nejčtenější

