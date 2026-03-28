MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Lukáš Karbulka
Sport   17:18
Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájili v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata byl Američan Ilia Malinin a předpoklad na rozdíl od ZOH předpoklady potvrdil. Před domácím publikem se představil i český reprezentant Georgii Reshtenko.
Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sobotní program MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřeli muži. Ti v pražské O2 areně jeli volné jízdy. Ve vyprodané hale nastoupil také domácí Georgii Reshtenko, který se do volných jízd probojoval skrze čtvrteční krátký program mužů.

Malinin opět šampionem

Po skvělém volném programu ovládl mužskou část šampionátu americký krasobruslař Ilia Malinin. Čerstvý mistr světa v krasobruslení z roku 2026 nechal zapomenout na kolaps ze ZOH a v Praze se stal potřetí mistrem světa. V součtu získal 329,40 bodu a vyhrál o téměř 23 bodů. Malinin v Praze ani dnes nepředvedl čtverný axel. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.

Na druhé a třetí místo se dostali po brilantních volných jízdách Japonci Juma Kagijama a Shun Sato. Přeskočili tak oba Evropany, kterým se volná jízda příliš nepovedla.

Americký krasobruslař Ilia Malinin.

Český krasobruslař se propadl pořadím

Reshtenko nezopakoval výkon z mistrovství Evropy, kde za volnou jízdu získal 159,65 bodu a vylétl z osmého místa až na třetí pozici. Tentokrát spadl u čtverného salchowu a chyboval rovněž u dalších skoků. Získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.

Konečné pořadí mužů:

1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fra.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.

Reshtenko se pokusil vylepšit svou pozici

Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal za krátký program známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak šel z 20. místa.

Pražský půlmaraton ovlivní přes 20 linek MHD, uzavře ulice i zastávky. Týká se to i vás?

Jeho čtvrteční krátký program se neobešel bez pádu. Třiadvacetiletý český reprezentant totiž pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl. Jinak ale domácí krasobruslař předvedl vynikající výkon.

Volnou jízdu Reshtenkovi doprovázela hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale.

Georgii Reshtenko skáče do piruety v krátkém programu na MS v Praze.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Malinin jasným favoritem před volnou jízdou

Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.

Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.

Pořadí mužů po krátkém programu:

1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fra.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14

Malinina budou překvapivě nahánět Evropani

Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.

Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

