Sobotní program MS v krasobruslení 2026 v Praze otevřeli muži. Ti v pražské O2 areně jeli volné jízdy. Ve vyprodané hale nastoupil také domácí Georgii Reshtenko, který se do volných jízd probojoval skrze čtvrteční krátký program mužů.
Malinin opět šampionem
Po skvělém volném programu ovládl mužskou část šampionátu americký krasobruslař Ilia Malinin. Čerstvý mistr světa v krasobruslení z roku 2026 nechal zapomenout na kolaps ze ZOH a v Praze se stal potřetí mistrem světa. V součtu získal 329,40 bodu a vyhrál o téměř 23 bodů. Malinin v Praze ani dnes nepředvedl čtverný axel. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.
Na druhé a třetí místo se dostali po brilantních volných jízdách Japonci Juma Kagijama a Shun Sato. Přeskočili tak oba Evropany, kterým se volná jízda příliš nepovedla.
Český krasobruslař se propadl pořadím
Reshtenko nezopakoval výkon z mistrovství Evropy, kde za volnou jízdu získal 159,65 bodu a vylétl z osmého místa až na třetí pozici. Tentokrát spadl u čtverného salchowu a chyboval rovněž u dalších skoků. Získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.
Konečné pořadí mužů:
1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fra.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.
Reshtenko se pokusil vylepšit svou pozici
Letošní bronzový medailista z ME v krasobruslení 2026 získal za krátký program známku 75,14, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového evropského šampionátu. Do volných jízd tak šel z 20. místa.
Jeho čtvrteční krátký program se neobešel bez pádu. Třiadvacetiletý český reprezentant totiž pokazil čtverný toeloop, v němž poprvé v sezoně v krátkém programu spadl. Jinak ale domácí krasobruslař předvedl vynikající výkon.
Volnou jízdu Reshtenkovi doprovázela hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale.
Program muži:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
Malinin jasným favoritem před volnou jízdou
Roli favorita a největší hvězdy šampionátu alespoň pro krátký program mužů potvrdil Američan Ilia Malinin. Podle předpokládané náplně krátkých programů zveřejněné na oficiálním webu šampionátu zvažoval dokonce zařazení kombinace se čtverným axelem, o kterou se v této sezoně pokusil v krátkém programu ve finále Grand Prix, ale nakonec taktiku změnil. Stejně jako na olympijských hrách zařadil na úvod čtverný flip a po trojitém axelu kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu.
Malinin navíc v programu předvedl perfektní salto. Prakticky bezchybná jízda mu přinesla osobní rekord, který si zvedl na 111,29 bodu. Do volných jízd tak půjde neohrožen, protože má k dispozici náskok téměř deseti bodů.
Nejbližším Malininovým pronásledovatelem ale překvapivě není stříbrný olympijský medailista a trojnásobný vicemistr světa Juma Kagijama. Ten totiž nečekaně selhal při pokusu o trojitý axel. Skočil pouze jednoduchý, za nějž v krátkém programu nejsou žádné body, a navíc spadl. Proto se umístil až na šesté pozici se známkou 93,80. Od medaile ho dělí 2,69 bodu, na vedoucího Malinina ztrácí propastných takřka 17,5 bodu.
Pořadí mužů po krátkém programu:
1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fra.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ... 20. Reshtenko (ČR) 75,14
Malinina budou překvapivě nahánět Evropani
Zatímco Kagijama v krátkém programu selhal, Adam Siao Him Fa z Francie zajel bezchybně a a zlepšil si své sezónní maximum na 101,85 a obsadil druhou pozici. Dvojnásobný mistr Evropy byl ve čtvrtek kromě Malinina jediný, kterému se podařilo překonat hranici sta bodů.
Třetí příčkou v krátkém programu překvapil estonský krasobruslař Aleksandr Selevko, jenž byl na MS zatím nejlépe jedenáctý. V Praze si zlepšil osobní maximum na 96,49 bodu a dostane malou medaili za umístění v této části soutěže.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport