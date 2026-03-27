MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice mají dobojováno. Zvítězil německý pár

Lukáš Karbulka
Sport
Finále sportovních dvojic na mistrovství světa přineslo jasné vyvrcholení sezony – německý pár Hase a Volodin potvrdil svou formu a poprvé v kariéře získal světové zlato. Jejich největší soupeři z Gruzie tentokrát na vítězství nedosáhli a berou stříbro.

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

První volné jízdy a zároveň dramatický souboj o medaile obstaraly ve čtvrtek na MS v krasobruslení 2026 v Praze sportovní dvojice. Čeští fanoušci si kromě toho mohli vychutnat volnou jízdu českého páru, který tvoří Anna Valesi a Martin Bidař, jež po středečním krátkém programu obsadil 20. pozici a těsně se probojoval do finálového programu.

Oproti krátkému programu nadějný český pár zajel bez pádu a vážnějších chyb. Valesi s Bidařem zvládli solidně všechny skoky včetně sólového trojitého salchowu a odhozeného lutzu, při němž partnerka právě v krátkém programu spadla. Bezprostředně po jízdě neskrývali na ledové ploše pražské O2 areny nadšení a Valesi při odchodu z ledu skočila do náruče trenéra Ondřeje Hotárka, jenž čekal za mantinelem.

Jejich volnou jízdu, za kterou dostali 113,88 bodu, doprovodily skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho. Česká sportovní dvojice tak zaznamenala ve volných jízdách zlepšení svého osobního maxima. Celkově za krátký program a volnou jízdu obdržela 170,46 a přeskočila pětici soupeřů. Na premiérovém MS tak obsadila hezkou 15. pozici.

„Bylo to náročné hlavně pro mě po včerejšku. Myslím, že jsme ukázali, že máme natrénováno dobře. Necítili jsme se úplně nejlíp, stoprocentně připraveni, přesto jsme splnili všechny ty elementy. Mohli jsme jet trochu rychleji, ale důležité bylo předvést všechny elementy. Jsme strašně rádi,“ popsal po volné jízdě někdejší juniorský mistr světa Bidař.

Odhazovaný skok v krátkém programu Anny Valesiové a Martina Bidaře.

Dramatický souboj o medaile

Roli favoritů potvrdila i ve volných jízdách německá dvojice Hase s Volodinem a po těsném vedení z krátkého programu ovládla i volnou jízdu. A to i přesto, že se Nikita Volodin nevyhnul menší chybě, když místo plánovaného trojitého salchowu skočil pouze dvojitý. Němečtí reprezentanti si tak po bronzu z předloňského šampionátu a loňském stříbru tentokrát došli pro vytoužené světové zlato. Navázali tím i na titul mistrů Evropy z roku 2025.

Na evropském šampionátu v Sheffieldu přitom letos nestačili právě na gruzínskou dvojici Anastasii Nikolaevnu Metelkinu a Luku Berulavu, kteří je porazili i na olympijských hrách. Tentokrát se ale karta obrátila. Metelkina chybovala při odhozeném trojitém rittbergeru, jejich volná jízda byla až čtvrtá a celkový součet 218,41 bodu znamenal ztrátu téměř deseti bodů na vítěze. Pro mladý pár, dvojnásobné juniorské mistry světa z let 2024 a 2025, je i stříbro premiérovou medailí ze seniorského mistrovství světa.

Hase s Volodinem už bezprostředně po své jízdě tušili, že mají na titul zaděláno. „Myslela jsem si, že by to mohlo stačit. Hned jsem se podívala na Nikitu a zeptala se ho, jestli to vidí na vítězství, a on souhlasil,“ popsala šestadvacetiletá rodačka z Berlína. Nadšeně mluvila i o atmosféře v hale: „Publikum bylo od skokanské kombinace tak hlučné, že jsme skoro neslyšeli hudbu. Bylo tam tolik energie, že jsme neměli šanci polevit. Bojovali jsme až do konce a bylo to úžasné.“

Bronz pak získali Kanaďané Lia Pereira a Trennt Michaud. Ohromný vzestup po loňském 22. místě na MS a poslední 19. pozici na olympiádě zaznamenali Japonci Juna Nagaoka a Sumitada Moriguči, kteří skončili v Praze čtvrtí. Mistrovský titul letos v O2 areně neobhajujovali olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara.

Konečné pořadí sportovních dvojic na MS v krasobruslení 2026 v Praze:

1. Hase, Volodin (Něm.) 228,33, 2. Metolkina, Berulava (Gruz.) 218,41, 3. Pereira, Michaud (Kan.) 216,09, 4. Nagaoka, Moriguči (Jap.) 209,13, 5. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 205,08, 6. Efimov, Mitrofanov (USA) 202,51, ...15. Valesi, Bidař (ČR) 170,46.

Program sportovní dvojice:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

První MS pro český pár

Pro talentovaný český pár Valesi/Bidař jde o první společné mistrovství světa. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou. Valesi dříve jezdila v sólových kategorii.

Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho.

Zvedaná figura Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  1:11

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice mají dobojováno. Zvítězil německý pár

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Finále sportovních dvojic na mistrovství světa přineslo jasné vyvrcholení sezony – německý pár Hase a Volodin potvrdil svou formu a poprvé v kariéře získal světové zlato. Jejich největší soupeři z...

27. března 2026

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd....

26. března 2026,  aktualizováno  27. 3.

Fotbalová baráž o MS 2026: Češi zvládli drama s Irskem! O postupu rozhodly až penalty

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Drama až do poslední penalty rozhodlo o tom, že čeští fotbalisté jsou jediný krok od mistrovství světa. V napínavém duelu proti Irsku otočili nepříznivý vývoj a po rozstřelu si zajistili finále...

27. března 2026

Nehoda na 167. km dálnice D1 si vyžádala tři zraněné, pro jednoho letěl vrtulník

ilustrační snímek

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních aut, nákladního automobilu a dodávky na 167. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. ČTK to řekli mluvčí...

26. března 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  20:49

Slaný chce prodat nevyužitou barokní sýpku, zachová si vliv na její využití

ilustrační snímek

Slaný chce prodat památkově chráněnou barokní sýpku v centru města, záměr schválili ve středu zastupitelé. Přibližná cena nevyužívaného objektu je zhruba deset...

26. března 2026  18:35,  aktualizováno  18:35

Jihomoravský kraj dá 22 mil. Kč na klimatická opatření, zájemců o dotaci přibylo

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj podpoří celkem 22 miliony korun 129 projektů v dotačním programu na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. V prvním kole mělo zájem o...

26. března 2026  18:29,  aktualizováno  18:29

Liberec na Evropský olympijský festival mládeže přispěje šesti miliony korun

ilustrační snímek

Liberec přispěje šesti miliony korun na zimní Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Akce určená pro sportovce od 14 do 18 let bude v Libereckém kraji v...

26. března 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Stíhaných kvůli úplatkům za řidičské průkazy v Karlovarském kraji je už 48

ilustrační snímek

V rozsáhlém případu údajného uplácení při získávání řidičských průkazů v Karlovarském kraji bylo dosud obviněno 48 lidí. Případem se policisté zabývají od roku...

26. března 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

Na Colours of Ostrava vystoupí Pokáč i divadlo Losers Cirque Company

ilustrační snímek

Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company,...

26. března 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

