První volné jízdy a zároveň dramatický souboj o medaile obstaraly ve čtvrtek na MS v krasobruslení 2026 v Praze sportovní dvojice. Čeští fanoušci si kromě toho mohli vychutnat volnou jízdu českého páru, který tvoří Anna Valesi a Martin Bidař, jež po středečním krátkém programu obsadil 20. pozici a těsně se probojoval do finálového programu.
Oproti krátkému programu nadějný český pár zajel bez pádu a vážnějších chyb. Valesi s Bidařem zvládli solidně všechny skoky včetně sólového trojitého salchowu a odhozeného lutzu, při němž partnerka právě v krátkém programu spadla. Bezprostředně po jízdě neskrývali na ledové ploše pražské O2 areny nadšení a Valesi při odchodu z ledu skočila do náruče trenéra Ondřeje Hotárka, jenž čekal za mantinelem.
Jejich volnou jízdu, za kterou dostali 113,88 bodu, doprovodily skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho. Česká sportovní dvojice tak zaznamenala ve volných jízdách zlepšení svého osobního maxima. Celkově za krátký program a volnou jízdu obdržela 170,46 a přeskočila pětici soupeřů. Na premiérovém MS tak obsadila hezkou 15. pozici.
„Bylo to náročné hlavně pro mě po včerejšku. Myslím, že jsme ukázali, že máme natrénováno dobře. Necítili jsme se úplně nejlíp, stoprocentně připraveni, přesto jsme splnili všechny ty elementy. Mohli jsme jet trochu rychleji, ale důležité bylo předvést všechny elementy. Jsme strašně rádi,“ popsal po volné jízdě někdejší juniorský mistr světa Bidař.
Dramatický souboj o medaile
Roli favoritů potvrdila i ve volných jízdách německá dvojice Hase s Volodinem a po těsném vedení z krátkého programu ovládla i volnou jízdu. A to i přesto, že se Nikita Volodin nevyhnul menší chybě, když místo plánovaného trojitého salchowu skočil pouze dvojitý. Němečtí reprezentanti si tak po bronzu z předloňského šampionátu a loňském stříbru tentokrát došli pro vytoužené světové zlato. Navázali tím i na titul mistrů Evropy z roku 2025.
Na evropském šampionátu v Sheffieldu přitom letos nestačili právě na gruzínskou dvojici Anastasii Nikolaevnu Metelkinu a Luku Berulavu, kteří je porazili i na olympijských hrách. Tentokrát se ale karta obrátila. Metelkina chybovala při odhozeném trojitém rittbergeru, jejich volná jízda byla až čtvrtá a celkový součet 218,41 bodu znamenal ztrátu téměř deseti bodů na vítěze. Pro mladý pár, dvojnásobné juniorské mistry světa z let 2024 a 2025, je i stříbro premiérovou medailí ze seniorského mistrovství světa.
Hase s Volodinem už bezprostředně po své jízdě tušili, že mají na titul zaděláno. „Myslela jsem si, že by to mohlo stačit. Hned jsem se podívala na Nikitu a zeptala se ho, jestli to vidí na vítězství, a on souhlasil,“ popsala šestadvacetiletá rodačka z Berlína. Nadšeně mluvila i o atmosféře v hale: „Publikum bylo od skokanské kombinace tak hlučné, že jsme skoro neslyšeli hudbu. Bylo tam tolik energie, že jsme neměli šanci polevit. Bojovali jsme až do konce a bylo to úžasné.“
Bronz pak získali Kanaďané Lia Pereira a Trennt Michaud. Ohromný vzestup po loňském 22. místě na MS a poslední 19. pozici na olympiádě zaznamenali Japonci Juna Nagaoka a Sumitada Moriguči, kteří skončili v Praze čtvrtí. Mistrovský titul letos v O2 areně neobhajujovali olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara.
Konečné pořadí sportovních dvojic na MS v krasobruslení 2026 v Praze:
1. Hase, Volodin (Něm.) 228,33, 2. Metolkina, Berulava (Gruz.) 218,41, 3. Pereira, Michaud (Kan.) 216,09, 4. Nagaoka, Moriguči (Jap.) 209,13, 5. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 205,08, 6. Efimov, Mitrofanov (USA) 202,51, ...15. Valesi, Bidař (ČR) 170,46.
Program sportovní dvojice:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
První MS pro český pár
Pro talentovaný český pár Valesi/Bidař jde o první společné mistrovství světa. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou. Valesi dříve jezdila v sólových kategorii.
Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport