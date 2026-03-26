První volné jízdy a zároveň souboj o medaile obstarají na MS v krasobruslení 2026 v Praze ve čtvrtek od 18:15 sportovní dvojice. Chybět nebude ani český pár Anna Valesi a Martin Bidař, jež po středečním krátkém programu drží 20. pozici.
Jejich volnou jízdu doprovodí skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho.
Dramatický souboj o medaile
Do čtvrtečních volných jízd sportovních dvojic vstoupí z první pozice obhájci stříbra Minerva Fabienne Hase a Nikita Volodin (79,78 bodu). Jejich náskok je ale minimální – na paty jim totiž šlapou evropští šampioni a letošní stříbrní olympionici. Těmi jsou Anastasia Nikolaevna Metelkina a Luka Berulava (79,45 bodu) – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii. Oba páry tak čeká přímý souboj o premiérový světový titul. Ten letos v O2 areně neobhajují olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara.
S mírným odstupem zůstávají ve hře o medaile Kanaďané Lia Pereira a Trennt Michaud. Ti si krátkým programem zajeli osobní maximum 75,52 bodu a pevně drží třetí místo. Na čtvrté Maďary Marii Pavlovovou a Alexeie Sviatchenka mají komfortní náskok 5,6 bodu, a jsou tak blízko své první velké medaili ze světového šampionátu. Jejich dosavadním maximem je šesté místo z roku 2023 – tentokrát ale míří výrazně výš. Živý přenos odvysílá ČT 2.
Pořadí sportovních dvojic na MS v krasobruslení po krátkém programu:
1. Hase, Volodin (Něm.) 79,78, 2. Meťolkina, Berulava (Gruz.) 79,45, 3. Pereira, Michaud (Kan.) 75,52, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 69,92, 5. Nagoka, Moriguči (Jap.) 69,55, 6. Chan, Howe (USA) 69,02, ... 20. Valesi, Bidař (ČR) 56,58.
První MS pro český pár
Pro talentovaný český pár Valesi/Bidař jde o první společné mistrovství světa. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou. Valesi dříve jezdila v sólových kategorii.
Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport