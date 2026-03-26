MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice včetně českého páru jedou volné jízdy

Lukáš Karbulka
Sport   18:29
Napínavou podívanou slibuje čtvrteční večerní program MS v krasobruslení 2026 v Praze. Sportovní dvojice totiž budou v pražské O2 areně jako první bojovat o cenné kovy. Volných jízd se zúčastní i český pár Anna Valesi a Martin Bidař.

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

První volné jízdy a zároveň souboj o medaile obstarají na MS v krasobruslení 2026 v Praze ve čtvrtek od 18:15 sportovní dvojice. Chybět nebude ani český pár Anna Valesi a Martin Bidař, jež po středečním krátkém programu drží 20. pozici.

Jejich volnou jízdu doprovodí skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho.

Dramatický souboj o medaile

Do čtvrtečních volných jízd sportovních dvojic vstoupí z první pozice obhájci stříbra Minerva Fabienne Hase a Nikita Volodin (79,78 bodu). Jejich náskok je ale minimální – na paty jim totiž šlapou evropští šampioni a letošní stříbrní olympionici. Těmi jsou Anastasia Nikolaevna Metelkina a Luka Berulava (79,45 bodu) – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii. Oba páry tak čeká přímý souboj o premiérový světový titul. Ten letos v O2 areně neobhajují olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara.

S mírným odstupem zůstávají ve hře o medaile Kanaďané Lia Pereira a Trennt Michaud. Ti si krátkým programem zajeli osobní maximum 75,52 bodu a pevně drží třetí místo. Na čtvrté Maďary Marii Pavlovovou a Alexeie Sviatchenka mají komfortní náskok 5,6 bodu, a jsou tak blízko své první velké medaili ze světového šampionátu. Jejich dosavadním maximem je šesté místo z roku 2023 – tentokrát ale míří výrazně výš. Živý přenos vysílá ČT 2.

Pořadí sportovních dvojic na MS v krasobruslení po krátkém programu:

1. Hase, Volodin (Něm.) 79,78, 2. Meťolkina, Berulava (Gruz.) 79,45, 3. Pereira, Michaud (Kan.) 75,52, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 69,92, 5. Nagoka, Moriguči (Jap.) 69,55, 6. Chan, Howe (USA) 69,02, ... 20. Valesi, Bidař (ČR) 56,58.

Program sportovní dvojice:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

První MS pro český pár

Pro talentovaný český pár Valesi/Bidař jde o první společné mistrovství světa. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou. Valesi dříve jezdila v sólových kategorii.

Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho.

Zvedaná figura Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Liberec na Evropský olympijský festival mládeže přispěje šesti miliony korun

ilustrační snímek

Liberec přispěje šesti miliony korun na zimní Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Akce určená pro sportovce od 14 do 18 let bude v Libereckém kraji v...

26. března 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Stíhaných kvůli úplatkům za řidičské průkazy v Karlovarském kraji je už 48

ilustrační snímek

V rozsáhlém případu údajného uplácení při získávání řidičských průkazů v Karlovarském kraji bylo dosud obviněno 48 lidí. Případem se policisté zabývají od roku...

26. března 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

Na Colours of Ostrava vystoupí Pokáč i divadlo Losers Cirque Company

ilustrační snímek

Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company,...

26. března 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Konference obecních policií v Olomouci s 300 diváky čelila simulovanému útoku

Simulovaný útok noži a následný zásah policie zažili dnes návštěvníci mezinárodního setkání obecních policií v Olomouci. Ukázka přiblížila postupy při ochraně...

26. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

V Třinci se po rekonstrukci za 124 milionů korun otevřelo kino Kosmos

ilustrační snímek

V Třinci na Frýdecko-Místecku se dnes po rekonstrukci otevřelo městské kino Kosmos. Modernizace, která byla největší investiční akcí města za poslední...

26. března 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

26. března 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

26. března 2026  1:01,  aktualizováno  18:30

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice včetně českého páru jedou volné jízdy

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Napínavou podívanou slibuje čtvrteční večerní program MS v krasobruslení 2026 v Praze. Sportovní dvojice totiž budou v pražské O2 areně jako první bojovat o cenné kovy. Volných jízd se zúčastní i...

26. března 2026  18:29

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

26. března 2026  18:27

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

26. března 2026  18:18

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

26. března 2026  18:02

Vedení kraje rozhodne o vyplacení či pozastavení dotace pro FC Zlínsko v pondělí

ilustrační snímek

O vyplacení či pozastavení dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale, rozhodne vedení Zlínského kraje v...

26. března 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.