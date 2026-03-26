MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Lukáš Karbulka
Sport   0:47
První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd. O zlato se ve čtvrtek večer poperou favorité z Německa a silná gruzínská dvojice.
Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Středeční program MS v krasobruslení 2026 v Praze uzavřely sportovní dvojice. Ty absolvovaly krátký program, kterého se zúčastnil i český pár Anna Valesi a Martin Bidař.

Postup do volných jízd

Nadějná česká dvojice vstoupila do krátkého programu trojitým twistem a povedeným sólovým dvojitým axelem, vzápětí však přišel osudný pád Valesi u odhozeného trojitého lutzu. Program měl ale dynamiku a bylo vidět, že nedávno sestavený pár se stále více sehrává.

„Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus,“ uvedl Bidař po jízdě, jež rozhodčí ocenili 56,58 bodu, což bylo o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy. To jim nakonec stačilo na předposlední 20. místo, které zároveň zaručovalo účast ve čtvrtečních volných jízdách.

Anna Valesiová a Martin Bidař ve spirále smrti.

Dramatický souboj o medaile

Do čtvrtečních volných jízd sportovních dvojic vstoupí z první pozice obhájci stříbra Minerva Fabienne Hase a Nikita Volodin (79,78 bodu). Jejich náskok je ale minimální – na paty jim totiž šlapou evropští šampioni a letošní stříbrní olympionici. Těmi jsou Anastasia Nikolaevna Metelkina a Luka Berulava (79,45 bodu) – ruská dvojice, která už několik let reprezentuje Gruzii. Oba páry tak čeká přímý souboj o premiérový světový titul. Ten letos v O2 areně neobhajují olympijští vítězové z Milána Japonci Riku Miura a Rjujči Kihara.

S mírným odstupem zůstávají ve hře o medaile Kanaďané Lia Pereira a Trennt Michaud. Ti si krátkým programem zajeli osobní maximum 75,52 bodu a pevně drží třetí místo. Na čtvrté Maďary Marii Pavlovovou a Alexeie Sviatchenka mají komfortní náskok 5,6 bodu, a jsou tak blízko své první velké medaili ze světového šampionátu. Jejich dosavadním maximem je šesté místo z roku 2023 – tentokrát ale míří výrazně výš.

Program sportovní dvojice:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Pořadí sportovních dvojic na MS v krasobruslení po krátkém programu:

1. Hase, Volodin (Něm.) 79,78, 2. Meťolkina, Berulava (Gruz.) 79,45, 3. Pereira, Michaud (Kan.) 75,52, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 69,92, 5. Nagoka, Moriguči (Jap.) 69,55, 6. Chan, Howe (USA) 69,02, ... 20. Valesi, Bidař (ČR) 56,58.

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

První MS pro český pár

Pro talentovaný pár šlo o první společné mistrovství světa. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou. Valesi dříve jezdila v sólových kategorii.

Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho.

Anna Valesi a Martin Bidař se svým trenérem Ondřejem Hotárkem.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

