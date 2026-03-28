Soutěžní část MS v krasobruslení 2026 v Praze dnes od 18:30 uzavřou taneční páry. Ty čekají v pražské O2 areně volné jízdy. Pro českého diváka půjde pravděpodobně o nejatraktivnější soutěž, protože se do ní po pátečních rytmických tancích dostaly dvě domácí dvojice. Soutěž živě odvysílá ČT 2.
Mrázkovi a Taschlerovi se pokusí proklouznout do TOP 10
Obě české dvojice předvedly v rytmickém tanci na mistrovství světa v Praze vyrovnané výkony. Kateřina a Daniel Mrázkovi si se ziskem 76,74 bodu vyjeli průběžné 12. místo, zatímco Natálie a Filip Taschlerovi za nimi zaostali o pouhých 0,39 bodu a obsadili 14. příčku. Obě domácí dvojice tak v poklidu postoupily do sobotních volných jízd.
Čeští reprezentanti zajeli své programy bez výraznějších chyb. Mrázkovi, kteří jsou juniorskými mistry světa z roku 2023, navíc potvrdili výkonnostní posun – oproti olympijským hrám si polepšili o čtyři body a jen o přibližně půl bodu zaostali za svým osobním maximem. Taschlerovi naopak lehce zůstali za výsledkem z lednového mistrovství Evropy, ale oproti olympiádě si polepšili.
Oba páry si však vystoupení před domácím publikem užily. „Myslím, že to bylo docela v pohodě. Hala byla skvělá, diváci nás hnali dopředu,“ uvedla Kateřina Mrázková.
Pozitivně hodnotili jízdu i zkušenější Taschlerovi, i když přiznali drobná zaváhání. „Bylo tam pár menších chyb, které se promítly do skóre, ale atmosféra byla úžasná. Užili jsme si to spolu i s fanoušky,“ řekl Filip Taschler. Zároveň přiznal, že jízdu provázely smíšené emoce: „Byl to mix stresu a nadšení. Nevěděli jsme, jaké to bude před domácím publikem, ale myslím, že jsme to zvládli.“
Dvojice navíc nastoupila do soutěže i přes nepříjemný incident z tréninku. Při nácviku volného tance totiž narazili ve vysoké rychlosti do mantinelu. „Rozjeli jsme se až moc, Naty zavadila o mantinel a šli jsme do něj naplno. Já udělal kotrmelec, Naty snad dvacet,“ popsal s nadsázkou Taschler. I kvůli tomu nastoupila Natálie Taschlerová do rytmického tance se zatejpovaným kolenem.
Program taneční páry
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|Beaudry/Cizeron
|12. Mrázková/Mrázek
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
Pořadí po rytmických tancích na MS v krasobruslení 2026 v Praze:
1. Fournier Beaudry, Cizeron (Fra.) 92,74, 2. Gilles, Poirier (Kan.) 86,45, 3. Fear, Gibson (Brit.) 85,09, 4. Zingas, Kolesnik (USA) 84,21, 5. Loparevova, Brissaud (Fra.) 83,07, 6. Smart, Dieck (Šp.) 81,06, ...12. Mrázková, Mrázek 76,74, 14. Taschlerová, Taschler (všichni ČR) 76,35.
Favoriti z první pozice
Roli jasných favoritů potvrdili v pátečních rytmických tancích Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron. Francouzský pár za svůj rytmický tanec obdržel ještě vyšší známku než při zlatém vystoupení na olympijských hrách v Miláně, kde jen těsně překonal hranici 90 bodů. Pro pětinásobného mistra světa Cizerona jde dokonce o osobní rekord – během své úspěšné spolupráce s Gabriellou Papadakisovou se v této disciplíně dostal maximálně na 92,73 bodu.
Francouzi tak mají našlápnuto k tomu, aby po titulu z mistrovství Evropy a olympijském zlatu ovládli i třetí vrchol sezony. Po svém výkonu nešetřili nadšením z atmosféry v pražské O2 areně. „Mám z toho motýlky v břiše – z nadšení i vděčnosti, že tu můžu být. Bylo to nádherné vystoupení, možná uvolněnější než na olympiádě. Body tomu odpovídají, ale pro nás bylo nejdůležitější prožít ten moment s fanoušky. Bylo to výjimečné,“ svěřil se Cizeron.
Při absenci amerických hvězd Madison Chock a Evana Batese se Francouzům nejvíce přiblížili Kanaďané Piper Gilles a Paul Poirier. Jejich odstup je však výrazný – na vedoucí dvojici ztrácejí 6,29 bodu. Za nimi je navíc mimořádně vyrovnané pole, do tohoto rozestupu se totiž vešlo dalších šest párů.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport