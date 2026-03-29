MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry uzavřely mistrovství. Mrázkovi z Čechů nejlepší

Lukáš Karbulka
Sport
Taneční páry v sobotu večer uzavřely celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastnily i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato si došli olympijští šampioni Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Soutěžní část MS v krasobruslení 2026 v Praze v pátek večer uzavřely taneční páry. Ty v pražské O2 areně absolvovaly volné jízdy. Pro českého diváka šlo pravděpodobně o nejatraktivnější soutěž, protože se do ní po pátečních rytmických tancích dostaly dvě domácí dvojice.

Mrázkovi z českých párů lepší

Sourozenci Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek obsadili na mistrovství světa v Praze konečné 11. místo a dosáhli tak svého dosud nejlepšího výsledku na seniorském šampionátu. K posunu oproti rytmickému tanci jim pomohlo i odstoupení finského páru Juulia Turkkila a Matthias Versluis.

Juniorští mistři světa z roku 2023 navíc ve volném tanci překonali své sezonní maximum, když získali 113,43 bodu. V konečném pořadí se tak oproti loňsku posunuli o jednu příčku výše a postarali se o nejlepší český výsledek na domácím šampionátu. „Jsme spokojení. Vždycky to může být lepší, ale tuhle jízdu jsme si opravdu užili, hlavně díky skvělé atmosféře,“ uvedla Mrázková. Její bratr ji doplnil: „Diváci nás hnali od začátku až do konce, byl to skvělý zážitek.

Zdravotní komplikace Taschlerové

Druzí čeští zástupci Natálie Taschlerová a Filip Taschler naopak doplatili na zdravotní komplikace. Taschlerovou před volným tancem postihla otrava jídlem a jejich start byl dlouho nejistý. „Bylo mi opravdu špatně, celý den jsem nic nesnědla. Nakonec jsme šli na led hlavně kvůli fanouškům,“ přiznala.

Na jejich výkonu se potíže výrazně podepsaly. Ve volném tanci na hudbu z filmu Matrix chybovali hned v několika prvcích – nepovedly se jim twizzly ani nástup do jedné ze zvedaček. Se ziskem 97,58 bodu výrazně zaostali za svým maximem a v konečném pořadí klesli o čtyři příčky na 18. místo, což je jejich nejhorší výsledek na MS od roku 2021. „Mrzí nás to, protože jsme schopni zajet mnohem lépe. Od twizzlů už to nebylo ono,“ zhodnotil výkon Filip Taschler.

Olympiští šampiony i mistry světa

Soutěž ovládli olympijští vítězové Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron, kteří korunovali svou první společnou sezonu dalším triumfem po titulech z mistrovství Evropy a olympijských her. Pro Cizerona jde už o šesté světové zlato. Francouzský pár si navíc opět vylepšil osobní rekord na 230,81 bodu a druhé Kanaďany Piper Gilles a Paul Poirier porazil o více než 19 bodů.

Bronz vybojovali Američané Emilea Zingas a Vadym Kolesnik, kteří tak získali svou první medaili z mistrovství světa. Těsně za stupni vítězů skončil britský pár Lilah Fear a Lewis Gibson, který přišel o bronz mimo jiné kvůli dvoubodové penalizaci za nepovolený prvek.

Program taneční páry

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sportBeaudry/Cizeron12. Mrázková/Mrázek
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2Beaudry/Cizeron11. Mrázková/Mrázek

Konečné pořadí tanečních párů na MS v krasobruslení 2026 v Praze:

1. Fournier Beaudry, Cizeron (Fra.) 230,81, 2. Gilles, Poirier (Kan.) 211,52, 3. Zingas, Kolesnik (USA) 209,20, 4. Fear, Gibson (Brit.) 208,98, 5. Smart, Dieck (Špa.) 206,37, 6. Loparevova, Brissaud (Fra.) 203,77, ... 11. Mrázková, Mrázek 190,17, 18. Taschlerová, Taschler (všichni ČR) 173,93.

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Jak si vedli domácí reprezentanti?

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

