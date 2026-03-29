Soutěžní část MS v krasobruslení 2026 v Praze v pátek večer uzavřely taneční páry. Ty v pražské O2 areně absolvovaly volné jízdy. Pro českého diváka šlo pravděpodobně o nejatraktivnější soutěž, protože se do ní po pátečních rytmických tancích dostaly dvě domácí dvojice.
Mrázkovi z českých párů lepší
Sourozenci Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek obsadili na mistrovství světa v Praze konečné 11. místo a dosáhli tak svého dosud nejlepšího výsledku na seniorském šampionátu. K posunu oproti rytmickému tanci jim pomohlo i odstoupení finského páru Juulia Turkkila a Matthias Versluis.
Juniorští mistři světa z roku 2023 navíc ve volném tanci překonali své sezonní maximum, když získali 113,43 bodu. V konečném pořadí se tak oproti loňsku posunuli o jednu příčku výše a postarali se o nejlepší český výsledek na domácím šampionátu. „Jsme spokojení. Vždycky to může být lepší, ale tuhle jízdu jsme si opravdu užili, hlavně díky skvělé atmosféře,“ uvedla Mrázková. Její bratr ji doplnil: „Diváci nás hnali od začátku až do konce, byl to skvělý zážitek.
Zdravotní komplikace Taschlerové
Druzí čeští zástupci Natálie Taschlerová a Filip Taschler naopak doplatili na zdravotní komplikace. Taschlerovou před volným tancem postihla otrava jídlem a jejich start byl dlouho nejistý. „Bylo mi opravdu špatně, celý den jsem nic nesnědla. Nakonec jsme šli na led hlavně kvůli fanouškům,“ přiznala.
Na jejich výkonu se potíže výrazně podepsaly. Ve volném tanci na hudbu z filmu Matrix chybovali hned v několika prvcích – nepovedly se jim twizzly ani nástup do jedné ze zvedaček. Se ziskem 97,58 bodu výrazně zaostali za svým maximem a v konečném pořadí klesli o čtyři příčky na 18. místo, což je jejich nejhorší výsledek na MS od roku 2021. „Mrzí nás to, protože jsme schopni zajet mnohem lépe. Od twizzlů už to nebylo ono,“ zhodnotil výkon Filip Taschler.
Olympiští šampiony i mistry světa
Soutěž ovládli olympijští vítězové Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron, kteří korunovali svou první společnou sezonu dalším triumfem po titulech z mistrovství Evropy a olympijských her. Pro Cizerona jde už o šesté světové zlato. Francouzský pár si navíc opět vylepšil osobní rekord na 230,81 bodu a druhé Kanaďany Piper Gilles a Paul Poirier porazil o více než 19 bodů.
Bronz vybojovali Američané Emilea Zingas a Vadym Kolesnik, kteří tak získali svou první medaili z mistrovství světa. Těsně za stupni vítězů skončil britský pár Lilah Fear a Lewis Gibson, který přišel o bronz mimo jiné kvůli dvoubodové penalizaci za nepovolený prvek.
Program taneční páry
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|Beaudry/Cizeron
|12. Mrázková/Mrázek
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|Beaudry/Cizeron
|11. Mrázková/Mrázek
Konečné pořadí tanečních párů na MS v krasobruslení 2026 v Praze:
1. Fournier Beaudry, Cizeron (Fra.) 230,81, 2. Gilles, Poirier (Kan.) 211,52, 3. Zingas, Kolesnik (USA) 209,20, 4. Fear, Gibson (Brit.) 208,98, 5. Smart, Dieck (Špa.) 206,37, 6. Loparevova, Brissaud (Fra.) 203,77, ... 11. Mrázková, Mrázek 190,17, 18. Taschlerová, Taschler (všichni ČR) 173,93.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport