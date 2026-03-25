Soutěže na MS v krasobruslení dnes otevřou ženy. Ty čeká od od 11:30 krátký program. V pražské O2 areně se také představí jedna Češka – Barbora Vránková.
Pro devatenáctiletou krasobruslařku půjde o premiéru na mistrovství světa. Trojnásobná seniorská mistryně České republiky se zatím zúčasnila dvou mistrovství Evropy. A to v roce 2023 v Kaunasu (24. místo) a poté letos v Sheffieldu, kde skončila na 34. místě, vinou nepovedeného krátkého programu.
Program ženy:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
Největší kandidátkou na světový trůn je Američanka Amber Glenn. Ta umí trojitý axel, což se u žen považuje za nejtěžší skok a pokouší se o něj jen naprosté minimum žen. Na letošních olympijských hrách v Miláně ale po nepovedeném trojitém rittbergeru v krátkém programu skončila pátá. Její rivalka a letošní olympijská vítězka Alysa Liu nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat loňský titul.
Glenn však bude mít soupeřek více než dostatek. Například Japonku Kaori Sakamoto, která na ZOH skončila druhá. Ta se na šampionátu pokusí vybojovat už čtvrté světové zlato. Krátký program žen odvysílá ČT sport.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport