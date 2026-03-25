MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy dnes zahájí šampionát krátkým programem

Lukáš Karbulka
Sport   5:00
Mistrovství světa v krasobruslení odstartuje v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představí i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletou závodnici čeká premiéra na světovém šampionátu, zatímco o titul budou bojovat favoritky v čele s Američankou Amber Glenn či Japonkou Kaori Sakamoto.
Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Soutěže na MS v krasobruslení dnes otevřou ženy. Ty čeká od od 11:30 krátký program. V pražské O2 areně se také představí jedna Češka – Barbora Vránková.

Pro devatenáctiletou krasobruslařku půjde o premiéru na mistrovství světa. Trojnásobná seniorská mistryně České republiky se zatím zúčasnila dvou mistrovství Evropy. A to v roce 2023 v Kaunasu (24. místo) a poté letos v Sheffieldu, kde skončila na 34. místě, vinou nepovedeného krátkého programu.

Barbora Vránková během krátkého programu na mistrovství ČR v Turnově

Program ženy:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2

Největší kandidátkou na světový trůn je Američanka Amber Glenn. Ta umí trojitý axel, což se u žen považuje za nejtěžší skok a pokouší se o něj jen naprosté minimum žen. Na letošních olympijských hrách v Miláně ale po nepovedeném trojitém rittbergeru v krátkém programu skončila pátá. Její rivalka a letošní olympijská vítězka Alysa Liu nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat loňský titul.

Glenn však bude mít soupeřek více než dostatek. Například Japonku Kaori Sakamoto, která na ZOH skončila druhá. Ta se na šampionátu pokusí vybojovat už čtvrté světové zlato. Krátký program žen odvysílá ČT sport.



Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

