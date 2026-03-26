Soutěže na MS v krasobruslení dnes otevřely ženy. Ty absolvovaly krátký program. V pražské O2 areně se také představila jedna Češka – Barbora Vránková.
Premiéra se šťastným koncem
Česká reprezentantce se krátký program povedl. Získala v něm totiž 50,59 bodu, což je její sezonní maximum. Svým výkonem potěšila zaplněnou halu, protože za sebou nechala devět soupeřek a jako poslední čtyřiadvacátá se dostala do finálové části soutěže. Díky Vránkové tak Česko bude mít v pátečních volných jízdách žen na světovém šampionátu zastoupení poprvé od roku 2021, kdy skončila Eliška Březinová dvaadvacátá.
V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů, ale pak výrazně chybovala u axela, který rozbalila předčasně. Rozhodčí ho sice uznali jako nedotočený dvojitý, takže tento prvek neodepsala úplně, ale i tak nabrala několikabodovou ztrátu.
Podle vlastních slov doplatila na přemíru snahy. „Ne, že by mě překvapilo, že jsem skočila kombinaci, to byl samozřejmě cíl. Ale spíš právě o to víc jsem ještě chtěla zachovat chladnou hlavu, víc se soustředit. To vedlo k větší opatrnosti, což způsobilo tu chybu,“ uvedla. Trojitý rittberger se jí už povedl, a i když dostala jednobodovou srážku za překročení času, na postup to stačilo. A to i díky chybám, kterých se dopustily její soupeřky.
Devatenáctiletá krasobruslařka na mistrovství světa vystoupila úplně poprvé. Trojnásobná seniorská mistryně České republiky se zatím zúčasnila dvou mistrovství Evropy. A to v roce 2023 v Kaunasu (24. místo) a poté letos v Sheffieldu, kde skončila na 34. místě, vinou nepovedeného krátkého programu.
Pro letošní sezonu zvolila se svým týmem pro krátký program skladby Clouds a The Mind on the (Re)Wind od Ezia Bossa.
Výsledky krátkého programu žen
1. Sakamoto 79,31, 2. Chiba (obě Jap.) 78,45, 3. Glenn 72,65, 4. Levito (obě USA) 72,16, 5. Pinzarrone (Belg.) 71,82, 6. Gubanovová (Gruz.) 69,92, ... 24. Vránková (ČR) 50,59.
Nejlépe to má do volných jízd připravené Japonka Sakamoto
Krátký program ovládla pětadvacetiletá Japonka Kaori Sakamoto, která svou rozlučkovou sezonu ozdobila symbolicky zvolenou skladbou „Time to Say Goodbye“. Stříbrná medailistka z nedávné zimní olympiády předvedla suverénní a bezchybnou jízdu – čistě zvládla všechny skoky včetně náročného trojitého lutzu i kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem – a výkon vyšperkovala sezonním maximem 79,31 bodu. V Praze tak jasně naznačila, že útočí na čtvrté světové zlato v řadě. Jedná se totiž o zlatou medailistku z MS 2022, 2023 a 2024.
Nejblíže k ní má její krajanka Mone Chiba, která se postarala o dramatickou zápletku. V technické známce byla dokonce o bod lepší než Sakamotová, ale slabší programové komponenty ji odsunuly na druhé místo. Před volnými jízdami tak ztrácí pouhých 0,86 bodu a boj o titul zůstává zcela otevřený.
Třetí příčku drží Američanka Amber Glenn, která jako jediná zařadila trojitý axel. I přes chybu v kombinaci si dojela pro 72,65 bodu a udržela se ve hře o medaile. V těsném závěsu jsou další favoritky – Isabeau Levito z USA ztrácí jen 0,49 bodu a pátá Belgičanka Nina Pinzarrone zůstává s 71,82 bodu stále na dostřel stupňům vítězů. V praze chybí letošní olympijská vítězka Alysa Liu z USA a nebude tak obhajovat loňský titul z MS.
Program ženy:
|Datum
|Čas
|Soutěž
|Vysílá
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
Krasobruslařky se v Praze představí ještě v pátek, kdy je čekají volné jízdy. Ty po středečních krátkých programech slibují opět pěknou podívanou. Výkony krasobruslařek okořenila skvělá atmosféra v O2 areně z řad tisíců diváků. První program šampionátu tak minimálně naznačil, že by mělo jít o úspěšné mistrovství světa, protože divácká účast ve všední den v poledne byla velice vysoká.
|
Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport