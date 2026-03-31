Čeští fotbalisté dnes stojí před klíčovým zápasem. Ve finále kvalifikačního play off na MS světa ve fotbale se na vyprodané Letné utkají s Dánskem. Zápas začne ve 20:45 a svěřenci trenéra Miroslava Koubka chtějí završit cestu, kterou odstartovali minulý týden dramatickým vítězstvím nad Irskem.
V případě postupu by si Češi zahráli ve skupině A proti Mexiku, Jihoafrické republice a Jižní Koreji. Postup by navíc měl i výrazný finanční přínos – od FIFA by asociace získala minimálně 10,5 milionu dolarů, tedy zhruba 224 milionů korun.
Skupina A
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – UEFA D
|2
|18.06.
|18:00
|UEFA D – JAR
|2
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|UEFA D – Mexiko
- Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
- Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.
Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?
Zápas o postup na MS 2026 ve fotbale nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.
Zápas Česko – Dánsko
Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Předpokládané sestavy:
Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).
Dlouhé čekání na výhru s Dánskem
Dánové vstupují do zápasu jako mírní favorité. Český tým totiž svého soupeře nedokázal porazit už sedm zápasů v řadě – naposledy se radoval při památném vítězství 3:0 na mistrovství Evropy v roce 2004. Od té doby se výsledkově daří spíše Seveřanům, kteří uspěli i v posledním vzájemném duelu ve čtvrtfinále Eura 2021. Dánská reprezentace navíc hraje v dobré formě, narozdíl od Čechů totiž prošla prvním kolem baráže bez problému, když deklasovala Severní Makedonii 4:0.
O tom, jak je Dánsko silné, svědčí soupiska: Brankář Mads Hermansen – jednička aglického celku West Ham, obránce Arsenalu Christian Norgaard, záložník z anglického Brentfordu Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen – útočník Lazia Řím a útočník Rasmus Højlund – tahoun italské Neapole.
|
Česká reprezentace hraje baráž o mistrovství světa po rozdělení federace počtvrté. Uspět se jí podařilo pouze jednou – v roce 2005 proti Norsku, shodou okolností také na Letné. Nyní má šanci tento úspěch zopakovat a zajistit si účast na letním turnaji v Americe.
Mistrovství světa ve fotbale 2026
|Termín
|11. června 2026 – 19. července 2026
|Pořadatelé
|Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
|Počet účastníků
|48 týmů
|Počet skupin
|12 (A–L)
|Týmy ve skupině
|4
|Nováčci MS 2026
|Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
|Formát skupiny
|Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
|Postup do play-off
|1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
|Možná skupina pro Česko
|Pokud se český tým kvalifikuje, bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou