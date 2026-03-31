MS ve fotbale 2026 baráž: Česko v případě vítězství nad Dány čeká skupina A

Lukáš Karbulka
Sport   12:34
Vyprodaná pražská Letná bude dnes svědkem klíčového souboje o mistrovství světa, ve kterém Češi vyzvou favorizované Dánsko. Národní tým dělí jediný zápas od návratu na MS ve fotbale po dlouhých dvaceti letech. Proti Dánům se ale českých reprezentantům v poslední době nedaří.
Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Čeští fotbalisté dnes stojí před klíčovým zápasem. Ve finále kvalifikačního play off na MS světa ve fotbale se na vyprodané Letné utkají s Dánskem. Zápas začne ve 20:45 a svěřenci trenéra Miroslava Koubka chtějí završit cestu, kterou odstartovali minulý týden dramatickým vítězstvím nad Irskem.

V případě postupu by si Češi zahráli ve skupině A proti Mexiku, Jihoafrické republice a Jižní Koreji. Postup by navíc měl i výrazný finanční přínos – od FIFA by asociace získala minimálně 10,5 milionu dolarů, tedy zhruba 224 milionů korun.

Skupina A

KoloDatumČasZápasVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JAR
112.06.04:00Jižní Korea – UEFA D
218.06.18:00UEFA D – JAR
219.06.03:00Mexiko – Jižní Korea
325.06.03:00JAR – Jižní Korea
325.06.03:00UEFA D – Mexiko
  • Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
  • Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava: Schick, Krejčí, Sadílek, Chaloupek, Horníček a Červ.

Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?

Zápas o postup na MS 2026 ve fotbale nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.

Zápas Česko – Dánsko

Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.).
Umístění v žebříčku FIFA: 43. - 20.

Předpokládané sestavy:
Česko: Kovář - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Provod - Schick.
Dánsko: Hermansen - Bah, Nörgaard, Nelsson, Maehle - Hjulmand, Höjbjerg - Isaksen, Froholdt, Damsgaard - Höjlund.
Absence: Douděra, Hložek, Jaroš, Jemelka, Ryneš, Staněk, Vydra, Zima - Billing, Dorgu, Christensen, Kristensen, Schmeichel, Vestergaard (všichni zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).

Dlouhé čekání na výhru s Dánskem

Dánové vstupují do zápasu jako mírní favorité. Český tým totiž svého soupeře nedokázal porazit už sedm zápasů v řadě – naposledy se radoval při památném vítězství 3:0 na mistrovství Evropy v roce 2004. Od té doby se výsledkově daří spíše Seveřanům, kteří uspěli i v posledním vzájemném duelu ve čtvrtfinále Eura 2021. Dánská reprezentace navíc hraje v dobré formě, narozdíl od Čechů totiž prošla prvním kolem baráže bez problému, když deklasovala Severní Makedonii 4:0.

O tom, jak je Dánsko silné, svědčí soupiska: Brankář Mads Hermansen – jednička aglického celku West Ham, obránce Arsenalu Christian Norgaard, záložník z anglického Brentfordu Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen – útočník Lazia Řím a útočník Rasmus Højlund – tahoun italské Neapole.

Česká reprezentace hraje baráž o mistrovství světa po rozdělení federace počtvrté. Uspět se jí podařilo pouze jednou – v roce 2005 proti Norsku, shodou okolností také na Letné. Nyní má šanci tento úspěch zopakovat a zajistit si účast na letním turnaji v Americe.

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
Postup do play-off1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
Možná skupina pro ČeskoPokud se český tým kvalifikuje, bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

