MS ve fotbale 2026 baráž: Česko zvládlo dramatickou koncovku s Dány a míří do skupiny A

Lukáš Karbulka
Sport   23:36
Vyprodaná pražská Letná byla v úterý svědkem klíčového souboje o mistrovství světa, ve kterém Češi vyzvali favorizované Dánsko. Národní tým dělil jediný zápas od návratu na MS ve fotbale po dlouhých dvaceti letech. Ten po velkém penaltovém dramatu zvládl.
Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Čeští fotbalisté uspěli v úterním klíčovém zápase. Ve finále kvalifikačního play off na MS světa ve fotbale hráli na vyprodané Letné s Dánskem. Stejně jako minulý týden při dramatickým vítězstvím nad Irskem ovládli nervy drásající penaltovou loterii.

Co se dělo na hřišti

Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.

Už ve třetí minutě otevřel skóre Pavel Šulc, v druhé půli srovnal Joachim Andersen. Ve 100. minutě se trefil nový český kapitán Ladislav Krejčí, střídající Kasper Högh pak poslal duel do penaltového rozstřelu. V něm svůj pokus neproměnili tři ze čtyř dánských střelců, definitivně rozhodl Michal Sadílek.

Kouči Koubkovi nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace, ve čtvrtek jeho svěřenci v semifinále play off vyřadili rovněž doma až po penaltovém rozstřelu Irsko. Národní mužstvo se představí na mistrovství světa teprve podruhé od rozdělení federace. Koubkovi svěřenci se ve skupině A utkají s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.

Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší

Skupina A

KoloDatumČasZápasVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JAR
112.06.04:00Jižní Korea – UEFA D
218.06.18:00UEFA D – JAR
219.06.03:00Mexiko – Jižní Korea
325.06.03:00JAR – Jižní Korea
325.06.03:00UEFA D – Mexiko
  • Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
  • Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava: Schick, Krejčí, Sadílek, Chaloupek, Horníček a Červ.

Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.).
Umístění v žebříčku FIFA: 43. - 20.

Předpokládané sestavy:
Česko: Kovář - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Provod - Schick.
Dánsko: Hermansen - Bah, Nörgaard, Nelsson, Maehle - Hjulmand, Höjbjerg - Isaksen, Froholdt, Damsgaard - Höjlund.
Absence: Douděra, Hložek, Jaroš, Jemelka, Ryneš, Staněk, Vydra, Zima - Billing, Dorgu, Christensen, Kristensen, Schmeichel, Vestergaard (všichni zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).

Dlouhé čekání na výhru s Dánskem

Dánové vstupují do zápasu jako mírní favorité. Český tým totiž svého soupeře nedokázal porazit už sedm zápasů v řadě – naposledy se radoval při památném vítězství 3:0 na mistrovství Evropy v roce 2004. Od té doby se výsledkově daří spíše Seveřanům, kteří uspěli i v posledním vzájemném duelu ve čtvrtfinále Eura 2021. Dánská reprezentace navíc hraje v dobré formě, narozdíl od Čechů totiž prošla prvním kolem baráže bez problému, když deklasovala Severní Makedonii 4:0.

O tom, jak je Dánsko silné, svědčí soupiska: Brankář Mads Hermansen – jednička aglického celku West Ham, obránce Arsenalu Christian Norgaard, záložník z anglického Brentfordu Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen – útočník Lazia Řím a útočník Rasmus Højlund – tahoun italské Neapole.

Česká reprezentace hraje baráž o mistrovství světa po rozdělení federace počtvrté. Uspět se jí podařilo pouze jednou – v roce 2005 proti Norsku, shodou okolností také na Letné. Nyní má šanci tento úspěch zopakovat a zajistit si účast na letním turnaji v Americe.

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
Postup do play-off1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
Možná skupina pro ČeskoPokud se český tým kvalifikuje, bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

