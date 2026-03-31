Čeští fotbalisté uspěli v úterním klíčovém zápase. Ve finále kvalifikačního play off na MS světa ve fotbale hráli na vyprodané Letné s Dánskem. Stejně jako minulý týden při dramatickým vítězstvím nad Irskem ovládli nervy drásající penaltovou loterii.
Co se dělo na hřišti
Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.
Už ve třetí minutě otevřel skóre Pavel Šulc, v druhé půli srovnal Joachim Andersen. Ve 100. minutě se trefil nový český kapitán Ladislav Krejčí, střídající Kasper Högh pak poslal duel do penaltového rozstřelu. V něm svůj pokus neproměnili tři ze čtyř dánských střelců, definitivně rozhodl Michal Sadílek.
Kouči Koubkovi nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace, ve čtvrtek jeho svěřenci v semifinále play off vyřadili rovněž doma až po penaltovém rozstřelu Irsko. Národní mužstvo se představí na mistrovství světa teprve podruhé od rozdělení federace. Koubkovi svěřenci se ve skupině A utkají s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.
|
Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší
Skupina A
Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – UEFA D
|2
|18.06.
|18:00
|UEFA D – JAR
|2
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|UEFA D – Mexiko
- Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
- Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.
Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?
Zápas o postup na MS 2026 ve fotbale nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.
Zápas Česko – Dánsko
Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Předpokládané sestavy:
Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).
Dlouhé čekání na výhru s Dánskem
Dánové vstupují do zápasu jako mírní favorité. Český tým totiž svého soupeře nedokázal porazit už sedm zápasů v řadě – naposledy se radoval při památném vítězství 3:0 na mistrovství Evropy v roce 2004. Od té doby se výsledkově daří spíše Seveřanům, kteří uspěli i v posledním vzájemném duelu ve čtvrtfinále Eura 2021. Dánská reprezentace navíc hraje v dobré formě, narozdíl od Čechů totiž prošla prvním kolem baráže bez problému, když deklasovala Severní Makedonii 4:0.
O tom, jak je Dánsko silné, svědčí soupiska: Brankář Mads Hermansen – jednička aglického celku West Ham, obránce Arsenalu Christian Norgaard, záložník z anglického Brentfordu Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen – útočník Lazia Řím a útočník Rasmus Højlund – tahoun italské Neapole.
|
Formule na steroidech. Opravdu hrozí konec Maxe Verstappena ve Formuli 1?
Česká reprezentace hraje baráž o mistrovství světa po rozdělení federace počtvrté. Uspět se jí podařilo pouze jednou – v roce 2005 proti Norsku, shodou okolností také na Letné. Nyní má šanci tento úspěch zopakovat a zajistit si účast na letním turnaji v Americe.
Mistrovství světa ve fotbale 2026
|Termín
|11. června 2026 – 19. července 2026
|Pořadatelé
|Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
|Počet účastníků
|48 týmů
|Počet skupin
|12 (A–L)
|Týmy ve skupině
|4
|Nováčci MS 2026
|Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
|Formát skupiny
|Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
|Postup do play-off
|1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
|Možná skupina pro Česko
|Pokud se český tým kvalifikuje, bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou