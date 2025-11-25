MS ve fotbale 2026: Kolik bude skupin, jak fungují koše a kde sledovat los

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  19:58
Fanoušci kulatého nesmyslu se už těší. Mistrovství světa ve fotbale se kvapem blíží. Tentokrát bude jiné. Větší! V roce 2026 se turnaj poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. MS sice začne až v polovině června, rozlosování základních skupin je na programu už 5. prosince. V textu níže najdete rozdělení týmů do košů, jak losování funguje i kde sledovat živý přenos.

Česká reprezentace před kvalifikačním utkáním proti Albánii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Češi účast na mistrovství světa ve fotbale 2026 ještě jistou nemají. V baráži je čeká Irsko (26. března). V případě výhry se o MS utkají s Dánskem, nebo Severní Makedonií. Pokud oba zápasy zvládnou, zařadí se pravděpodobně do čtvrtého koše losu.

Postoupí podle vás Češi na mistrovství světa ve fotbale?

Kdy a kde proběhne losování MS 2026?

  • Datum: 5. prosince 2025 od 18:00 SEČ.
  • Místo: The Kennedy Center, Washington, D.C.
  • Přímý přenos: ČT2 od 18:00
  • Los určí kompletní složení 12 skupin pro rozšířený formát turnaje.

Koše pro MS 2026:

KošeTýmy
1USA, Kanada, Mexiko (pořadatelé), Španělsko, Argentina, Brazílie, Francie, Anglie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo
2Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie
3Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jižní Afrika
4Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, 4 vítězové evropských baráží, 2 vítězové mezikontinentálních baráží

Jak funguje systém losování MS 2026

48 týmů, 12 skupin, nový systém

Turnaj se poprvé v historii rozšíří. Místo tradičních 32 celků bude startovat 48 reprezentací, které se rozdělí do skupin A–L.

Každá skupina bude mít:

  • 1 tým z koše 1
  • 1 tým z koše 2
  • 1 tým z koše 3
  • 1 tým z koše 4

Už před losováním je dané, že:

  • Mexiko je ve skupině A
  • Kanada je ve skupině B
  • USA je ve skupině D

Osm dalších týmů z koše 1 obsadí zbývající skupiny C, E–L.

Koše pro losování: podle čeho se určují?

Koš 1 – hostitelé + nejlepší týmy světa

Koš 1 tvoří:

  • USA, Kanada, Mexiko (automaticky jako pořadatelé)
  • 9 nejlepších týmů podle žebříčku FIFA ke dni losování

Koše 2–4 – zbytek podle žebříčku FIFA

Zbývající týmy jsou rozděleny podle aktuálního rankingu FIFA.
Nejsilnější jdou do koše 2, střední do koše 3 a týmy na nejnižších pozicích doplní koš 4.

Úspěšné týmy z baráže

Několik míst na turnaji se zaplní až v březnu 2026 po skončení baráží. Úspěšné týmy budou při losování zastoupeny jako tzv. placeholdery. Obvykle míří do koše 4. Je ale možné, že FIFA před losem uvede, že pro rozdělení do kosů bude rozhodovat postavení nejsilnějšího týmu z dané barážové větve.

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Kdo nemůže být ve stejné skupině

Aby se předešlo opakování duelů z kvalifikací, FIFA stanovuje pravidla:

  • Ve skupině nesmí být dva týmy ze stejné konfederace, výjimkou je Evropa - zde mohou být maximálně dva týmy v jedné skupině.
  • Tato pravidla mohou při losování způsobit přehození týmu do jiné skupiny.

Kde sledovat losování fotbalového MS 2026?

Losování MS 2026 poběží v České televizi na programu ČT2 i na webové platformě ČT sport Plus. Přenos by měl být dostupný i na FIFA.com či YouTube FIFA.

