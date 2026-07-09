Multižánrový festival se propojí s divokou přírodou a klidem zapomenutého místa

Autor: Metro.cz
  9:26
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Klídek na multižánrovém festivalu KUKOKLI. | foto: Vojtěch Krunt

Už poosmé festival KUKOKLI (kultura, kostel, klid) nabídne setkání a pomoc chátrajícímu baroknímu kostelu v Horním Vítkově u Liberce. Festival opět nabídne netradiční zážitek.

O víkendu 17.-19. července se opět uskuteční multižánrový festival KUKOKLI (kultura, kostel, klid). Přijeďte zažít svět KUKOKLI, kde se pod širým nebem a v kulisách starého kostela zpomaluje čas, kde se současné umění propojí s divokou přírodou a klidem zapomenutého místa!

Noční hudba v kostele

Program KUKOKLI 2026 se odehraje na scéně pod širým nebem na louce u kostela i přímo v kostele v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají a zazpívají oblíbené alternativní kapely Dukla, Ida The Young, Pokoj 25, Hello Marcel, Atmotic, Ima Teva, Nouzovej východ. Návštěvníci se mohou těšit i na zahraniční vystupující: mnichovský klavírista Carlos Cipa, němečtí Hörstreich nebo polští Hardo. Připravena je také noční hudba DJ Cesar Chunk či Undergroud Hyper Hero.

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Divadelní část letos nabídne improvizaci Tajemství vesmíru, pohádku Když mraky nepláčou, experimentální večeři v podání studentů UMPRUM, bravurní akrobatickou show Tyč on the beach, novocirkusovou performanci Filipa Zahradnického a Míši Staré. Pravidelný host Alžběta Tichá diváky pozve na wall dance a Divadlo Setkání je vezme na performativní procházku Medvědice.

Klídek na multižánrovém festivalu KUKOKLI.

Součástí doprovodného programu bude workshop Songs of Roma, ukulele workshop, africké tance s Angelou Nwagbo, jóga, PRAHO Project!, přednáška o snech a též o historii kostela a okolí anebude chybět ani tradičnízkrášlovací a tetovací stánek. Interiér kostela oživí obrazy Matyáše Kočího.

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Děkujeme!

„Unikátní atmosféru KUKOKLI tvoří kombinace kostela, dramaturgie, oddaného týmu, ale i dalších neuchopitelných ingrediencí a náhod, které se v daný moment spojí. A především naše publikum je úžasné, čehož si nesmírně vážíme, bez něj by KUKOKLI nebylo tím, čím je. Vzniká tak okouzlující prostor, kde věříme, že se lidé cítí dobře. Letos se nám splní sen, přijede světoznámý klavírista Carlos Cipa z Německa, na kterého se doopravdy těšíme a věříme, že v kulisách kostela to bude silný zážitek. Máme též radost, že opět navazujeme na spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a že vytvoříme prostředí pro přirozená setkávání a navazování nových kontaktů napříč hranicemi,“ říkají k letošnímu programu zakladatelky festivalu Johana Urbanová a Miriam Macnerová Vilímová.

Okouzlila je energie místa

Festival vznikl v roce 2016 ze společné touhy Johany a Miriam vytvořit kulturní setkání na neobvyklých místech. Po nultém ročníku v pražském evangelickém kostele začaly hledat místo, které by dalo celé myšlence hlubší rozměr – objevovat opuštěné památky, vracet do nich život a upozorňovat na jejich jedinečnou atmosféru i potřebu péče.

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Tak se dostaly až ke kostelu Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově. Už při první návštěvě bylo jasné, že právě tady vznikne něco výjimečného. Místo je okouzlilo svou energií a stalo se domovem festivalu, který propojuje kulturu, komunitu i péči o kulturní dědictví. Nedílnou součástí tohoto příběhu jsou také manželé Kačani, kteří o kostel dlouhodobě pečují.

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