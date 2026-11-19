Hamunaptru před čtvrtstoletím pohltily věčné písky, ale filmová franšíza Mumie pokračuje s Brendanem Fraserem, Rachel Weisz a celkem půltuctem herců z původního milovaného hitu z roku 1999. Čtvrtá část, navazující však přímo na druhý díl Mumie se vrací, se právě natáčí v Londýně – a k produkci pod palcem režisérů Matta Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta (Krvavá nevěsta) se brzy připojí také Arnold Vosloo, jenž si zopakuje zápornou roli mumifikovaného velekněze Imhotepa.
Filmu s podtitulem Book of the Dead, tedy Kniha mrtvých, se v českých kinech dočkáme už 14. října 2027.
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Brendan Fraser se vrací. A s ním i původní sestava
Neočekávaný comeback, jímž se Universal pokusí napravit křivdy napáchané Hrobem Dračího císaře (tedy Mumií 3) a rovněž Mumií s Tomem Cruisem, jistě souvisí s kariérním znovuzrozením Brendana Frasera. Představitel dobrodruha Ricka O’Connella se vyhrabal z dluhů i nuzných českých koprodukcí a pozvedl Oscara za transformativní výkon ve Velrybě, přičemž na světě snad nebylo člověka, který by to sympatickému padesátníkovi nepřál.
Velká hvězda pozdních devadesátek se v posilovně hodila do formy a znovu stane po boku Rachel Weisz a také dalších vítaných, občas velmi překvapivých navrátilců Johna Hannaha (v roli Jonathana), Odeda Fehra (Ardeth Bay), a dokonce i Kevina J. O’Connora jako Beniho, na němž si v závěru jedničky smlsli skarabové.
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Třetí Mumie jde stranou
Obsazení mluví za vše – tvůrci skutečně hodlají ignorovat třetí film Hrob dračího císaře z roku 2008, v němž Rachel Weisz smutně absentovala a náhradní režisér Rob Cohen na Stephena Sommerse nenavázal šťastně. A k tomu jim pomůže nejen zopakovaná chemie mezi klaďasy (a jedním přelétavým ptáčkem), ale také původní hrozba. Arnold Vosloo hrál v prvních dvou dílech Imhotepa, egyptského velekněze potrestaného mumifikací zaživa. Neopatrné čtení z Knihy mrtvých ho ve 30. letech minulého století probudilo a mumie s fanatickými stoupenci nadělali klimatickou spoušť.
Právě jsem podepsal smlouvu. Budeme natáčet další Mumii. Brendan a ostatní už teď natáčejí v Londýně. Vrací se také postava Imhotepa, kterou hraju já.
Arnold Vosloo, herec
Imhotep je zpátky
„Teď už to můžu oficiálně potvrdit. Právě jsem podepsal smlouvu. Budeme natáčet další Mumii. Brendan a ostatní už teď natáčejí v Londýně. Vrací se také postava Imhotepa, kterou hraju já. V listopadu se tam vydám. Jsem první, kdo to přiznal,“ potvrdil dnes čtyřiašedesátiletý Vosloo v Danger Close Podcast. „V příští Mumii se vracím. Imhotep je zpátky. Někdo mě probudí, přečte pár řádků z Knihy mrtvých a jsme zase v tom.“
Digitální omlazení vrátí podobu z prvního filmu
Scénář Davida Coggeshalla (Sirotek: První oběť) je podle jihoafrického herce velmi dobrý a prý bude fungovat i přesto, že produkce v Imhotepově případě přistoupí k nepopulárnímu digitálnímu omlazování. Čtvrtstoletí koneckonců neovlivní vzhled neživého kněze, jenž v rozkladu (a bůhvíkde jinde) strávil tisíce let.
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„Scénář je opravdu skvělý. Těším se. Díky digitálnímu omlazení budu vypadat jako ve svých 38 letech, když jsem natáčel první film.“
Vosloo chodil po place původních filmů sotva oblečený. Zda to půjde smysluplně zopakovat, na to si počkáme necelý rok.