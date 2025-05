Právě tam vrtá koule na míru, a to jak rekreačním nadšencům, tak nejlepším českým reprezentantům.

Co znamená pojem sportovní bowling? Jak se liší od bowlingu, který si chodíme zahrát jen tak pro zábavu?

Bowling je normální sport, ať už se jedná o ten rekreační, když si jde člověk zahrát s kamarády, nebo o ten vrcholový. Když to přirovnám k fotbalu, je to, jako když si jdete zakopat s kamarády někam tři na tři, udělat si žízeň a pak jít do hospody na pivo – to je bowling, který chodí hrát běžní lidé. A sportovní bowling je 1. česká fotbalová liga. Hráči se musí připravovat i fyzicky, i když určitě ne s takovou intenzitou jako třeba na ultramaraton, ale odehrát velký turnaj, který se hraje šest, sedm dní v kuse, není úplně fyzicky ani mentálně jednoduché.

Může rekreační hráč, který občas hodí přes sto padesát, začít hrát profesionálně?

Sto padesát plus je hodně dobré skóre, takový hráč se rozhodně neztratí ve třetí nebo čtvrté lize. Na jeho místě bych začal tím, že bych si pořídil vlastní bowlingové vybavení a kontaktoval nějakého trenéra. Seznam certifikovaných trenérů je na stránkách České bowlingové asociace. V každém kraji je někdo, kdo je schopen takovému hráči pomoct. Nemusí to být úplně špičkový trenér, na začátek stačí i zkušený hráč, který poradí se správnou technikou. Ta je strašně důležitá a čím dřív s ní hráč začne, tím větší benefit časem přichází.

V jakém věku se obvykle začíná se sportovním bowlingem? Může začít dítě třeba v osmi letech?

Klidně i dřív. U dětí pod deset let je ale nutné být opatrný s technikou. Drilovat techniku není úplně zábava, je to pořád to samé. Je potřeba dětem techniku měnit nenápadně… My tady na Xbowlingu máme juniorský tým a v něm i děti kolem šesti, sedmi let. Hází těmi nejlehčími koulemi – šestkami, které váží 6 liber, což je přibližně 2,7 kg. Dají se sehnat i koule o hmotnosti 4 nebo 5 liber (1,8 až 2,3 kg). Navíc se za posledních deset let výrazně změnila technika, čím dál tím víc lidí hraje oběma rukama a nedávají do koule palec, což je pro děti daleko přirozenější a příjemnější pohyb.

Jaký je v bowlingu systém soutěží?

Nejvyšší domácí soutěž je extraliga, kterou organizuje Česká bowlingová asociace. Vítěz extraligy získá titul mistra republiky v týmech. Nižší soutěže – od první ligy dál – organizuje Amatérská bowlingová liga. Hraje se po celé republice a je v ní na 800 týmů. Jsou místa, jako třeba tady v Praze, kde se hraje až desátá liga – první ligy jsou v Praze dvě, druhé ligy jsou čtyři, třetích lig je osm. A pak jsou čtvrté ligy, které se hrají jen v jednou konkrétním bowlingovém centru. Od třetí ligy výš se jezdí na soutěže po celé Praze. V nejnižších ligách výkony vůbec nejsou vysoké, hráči to většinou neberou nějak extra vážně. Dají si u toho pivo, atmosféra je uvolněnější. A čím vyšší liga, tím je soutěž serióznější. Pokud někdo hraje často s kamarády a uvažuje o tom, že by začali hrát ligu, doporučuji, aby koukli na ablweb.cz, kde si najdou, v jakém nejbližším centru se Amatérská bowlingová liga hraje.

A hraje se po celém Česku?

Center máme hrozně málo. Jsou velká krajská města, kde není momentálně bowling vůbec, ale ve spoustě menších měst naopak jsou. Samozřejmě nejvíc týmů je v Praze. Ale hodně se hraje i na Moravě, ve východních Čechách. Aby bylo možné ligu hrát, je potřeba centrum alespoň se čtyřmi drahami.

Jak vypadá trénink profesionálního hráče?

Našemu současnému nejlepšímu hráči Lukáši Jelínkovi trvalo přibližně osm let, než se dostal na úroveň reprezentace. Na začátku je nejdůležitější trénovat techniku. Dostat biomechaniku pohybu do co nejoptimálnější a nejefektivnější verze. Existují dva druhy sportů, v nichž se něco posílá nebo hází na cíl, technický a silový. Typický příklad technického sportu jsou šipky a kulečník, kde celý pohyb vychází z jednoho kloubu, a to je loket. A na druhé straně tohoto spektra je oštěp. Oštěpař zapojuje každý sval, kloub, všechno, co v těle má, aby dohodil co nejdál. Bowling je někde uprostřed. My potřebujeme, aby koule letěla rychle, potřebujeme, aby byla roztočená, ale nesmí to být na úkor přesnosti. To znamená, že pro každý pohyb, co u toho děláme, musíme mít dobrý důvod. Myslím si, že bowling je v tomhle podobný golfu, kde je také důležitá technika, mít dobrý švih.

Trénují špičkoví hráči i jinak než na bowlingové dráze?

Fyzická příprava je za mě důležitá. Trénovat, chodit ideálně do nějakého fitka, cvičit střed těla, nohy nebo přidat nějaký všestranný sport. Obzvlášť u dětí je další sport hrozně důležitý. Ideální je atletika, plavání, tanec nebo cokoli, u čeho se protáhne celé tělo. Bowling nevyžaduje žádnou velkou fyzickou sílu, ale spíš jde o prevenci zranění.

Má každý hráč svoje speciální koule. Kolik si jich vozí na turnaje?

Je to individuální, kolik koulí kdo preferuje mít s sebou. Většinou ze začátku má třeba jednu, dvě. Až později více.

Můžete srovnat podmínky pro sportovní bowling u nás a v zahraničí?

Když začnu tím negativním srovnáním, tak u nás máme obrovský problém s kvalitou a množstvím bowlingových center. Vlastně tady vůbec nejsou velká kvalitní bowlingová centra jako v zahraničí, především jako v západních evropských zemích nebo v Americe. Nejlepší a největší centrum je v Brně, má 20 drah, pak je druhé největší s 18 drahami v Olomouci. V Praze jsou tři centra s 12 drahami – Radava na Letné, Centrum Na Ovčíně v Záběhlicích a XBowling na Proseku. Všechny další herny mají pouze osm drah a méně. A na to, abychom tady mohli pořádat mezinárodní turnaj, je 12 drah málo. Bohužel nájmy a pozemky jsou v Praze drahé, že se to pravděpodobně nikomu nevyplatí. Což je hrozná škoda, protože kvalita českých hráčů šla v posledních letech hodně nahoru.

Jak začala vaše kariéra ve sportovním bowlingu?

Poprvé jsem vyhrál mistrovství republiky mužů v roce 2011 a od toho roku jsem byl také v reprezentaci. Pamatuju si, jak jsme tehdy jeli na ME do Mnichova jako turisti. Jeli jsme si tam zahrát s velkými kluky a užít si to jako dovolenou. Nikdo z nás tehdy neměl žádné ambice. Ale v poslední době vozíme medaile jak z ME, tak sem tam i z mistrovství světa. Troufnu si říct, že jsme momentálně v top pětce v Evropě.

Jak jste s bowlingem začal?

Začal jsem jako malý kluk, to mi bylo tak jedenáct. Chodil jsem hrát s tátou jenom tak rekreačně na Radavu v Praze 7. Jeden můj spolužák hrál juniorskou ligu. Tak mě jednou přizval a já jsem s nimi začal trénovat.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Mým největším úspěchem byla určitě bronzová medaile v trojicích z mistrovství světa v Dubaji, kterou jsme získali společně s Jardou Lorencem a Lukášem Jelínkem. Hodně si toho vážím, protože jsme tehdy hráli všichni tři fantasticky. Až v semifinále jsme prohráli s Američany. A nejlepší bowlingový zážitek mám určitě ze švédské ligy, kterou jsem hrál šest let. Hraje osm hráčů proti osmi a je to daleko větší zábava, je to hlučnější, víc se u toho křičí, lidé tam fandí jako na fotbale. Na play-off pro čtyři nejlepší týmy přijde až 500 lidí.

Hraje se o peníze, dá se profesionálním bowlingem živit?

Dá, ale pro Evropany je to těžké. Aby se bowlingem hráč živil, musí hrát americkou PBA a musí se tam vždycky na celou sezonu, která je od ledna do května, odstěhovat.

A v Evropě se dají vyhrát nějaké prize money?

Ano, ale člověk se tím neuživí. Náklady jsou tak vysoké, že ani top hráčům v Evropě to nestačí. Aby se člověk bowlingem uživil, tak musí buď vrtat koule nebo trénovat.

A vy děláte oboje…

Ano, kromě trénování jsem si v roce 2018 otevřel obchod s bowlingovým vybavením. Vrtám na místě i koule na míru. Jak rekreačním hráčům, kteří chtějí klasickou kouli na rovné hraní, tak nejlepším českým hráčům, kteří chtějí profi vybavení.