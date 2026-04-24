Kde jste víc sám sebou, v kajaku na trati, nebo někde potichu u vody s prutem?
Asi je to vyrovnané. Ryby mě strašně uvolňují a mají velký přesah i do života. Na rybách jsem zažil spoustu legrace s kamarády i s partnerkou a všechno se to pak přenáší i do běžného života. Já se prostě rád bavím životem a rybaření k tomu patří úplně přirozeně.
Co přišlo dřív, lodě, nebo ryby?
Jednoznačně ryby. K nim mě přivedl hlavně dědeček. Když jsem byl malý, bral mě v ruksaku na zádech k vodě. Díky němu jsem měl k rybám blízko od úplného dětství. Pamatuju si, že jsem jako kluk znal všechny ryby podobně, jako jiní kluci znají auta. Láska k rybám je prostě odmala.
Rybaření se věnujete opravdu naplno. Čím vás nejvíc přitahuje?
Nejvíc se soustředím na muškaření. To mě baví nejvíc. Kdykoli jedu kolem řeky, automaticky si vytipovávám místa, kam by se dalo jít chytat. Třeba kolem Vltavy, u Vyššího Brodu, hned koukám, kde to „smrdí rybou“, kde by to mohlo fungovat. Člověk to už vnímá úplně automaticky.
Říkáte, že u rybaření vydržíte klidně deset hodin. Co se vám honí hlavou po třech nebo čtyřech hodinách bez záběru?
U muškaření je výhoda, že člověk nestojí na jednom místě. Většinou chytám na proudné vodě, takže se pořád něco děje. Jasně, někdy to nejde a člověk chytí ryb málo. Ale ono vlastně nejde jen o to rybu chytit. Jde o to vyvětrat se, zpomalit a dovolit si být v přírodě, splynout s okolím. Kolem vás plyne řeka, kvetou stromy, létá hmyz, všude je život. Vždycky je co pozorovat. A když ryby zrovna neberou, tak se člověk snaží přelstít přírodu, hledá správnou mušku. Není to ani tak o trpělivosti jako spíš o vynalézavosti.
Pomáhá vám rybaření zpracovávat tlak vrcholového sportu?
Určitě. Ryby jsou kouzelné v tom, že mě dokážou dostat do takového transu, kdy na všechno zapomenu. A ve chvíli, kdy vám zabere ryba, a nedej bože velká ryba, tak jde úplně všechno stranou. To jste jen vy a ta ryba. Čím větší ryba, tím silnější emoce. Málokdy se mi stane, že bych se po zdolání ryby neusmál. Ale zároveň mi nikdy nešlo o to ryby vyhubit. Naopak, mám rád, když jí člověk dá další šanci a pustí ji zpátky.
Je pro vás důležitější úlovek, nebo celý ten proces kolem – čekání, klid a pozorování vody?
Tohle je právě na rybách krásné. Samozřejmě že z úlovku má člověk radost, ale stejně důležitý je celý ten proces kolem. Být v přírodě, vnímat vodu, číst řeku, zkoušet přemýšlet, co zrovna funguje. Proto mám nejradši proudné řeky, ve kterých můžu stát a vodu opravdu cítit.
Zažil jste někdy u vody situaci, která by vydala na film?
Takových historek mám v rukávu spoustu, klidně bych z toho mohl napsat krátké povídky. Třeba když mi bylo asi jedenáct. Na chalupě jsme chodili na potok, kde byla pod mostem skvělá tůň. Dvakrát mi tam spadl pstruh a já byl třetí den úplně natěšený, že ho konečně chytím. Děda mi tehdy řekl: „Jestli toho pstruha splašíš, tak se nevracej.“ Tak jsem šel úplně potichu, opatrně jsem lezl do vody, hledal správnou pozici. První krok, druhý krok – a najednou se mi pod nohou něco hýbe. Začal jsem se klepat a pak jsem tam asi deset minut jen stál. Když přišel děda, tak jsem na něj křičel: „Dědo, já na něm stojím!“ A pak si pamatuju jeden zážitek z Labe, kde jsem chytal z nafukovacího kajaku. Byl jsem tam s kluky, kteří to opravdu umějí. Měl jsem záběr, zdolával jsem rybu, a najednou po kaprovi vyjel sumec. Docela dlouho jsem s ním bojoval. Když už jsem ho skoro měl, tak se kapra pustil. A asi po pěti letech mi na stejném místě zabral sumec znovu. Byl o něco větší a já bych se klidně vsadil, že to byl ten samý. Vozil mě tenkrát po vodě asi tři čtvrtě hodiny. To jsou chvíle, na které nezapomenete.
Máte nějaký rybářský rituál nebo zvyk, bez kterého byste k vodě nešel?
Když jsem s někým na rybách a dlouho to nejde, tak se občas snažím někde schválně uváznout a dělat, že mám obrovskou rybu. Kamarádi už pak zbystří, že tahám nějakého obra, a já se tím bavím. Taková klasická legrace.
Pomáhá vám při rybaření to, že jste celý život na vodě? Máte jako kajakář nějakou výhodu?
Myslím, že určitě ano. Voda je pro mě přirozené prostředí, celý život se v ní pohybuju, takže ji umím vnímat. Ať už jde o proud, chování řeky, nebo o to, jak se v takovém prostředí pohybovat. To člověku určitě pomůže.
A naopak – naučilo vás rybaření něco, co pak využíváte i ve sportu?
Určitě práci s hlavou a schopnost zklidnit se. Rybaření člověka učí být přítomný v dané chvíli a nenechat se rozhodit. To se ve vrcholovém sportu hodí strašně moc.
Kdo je Josef Dostál
zlato: 1
stříbro: 1
bronz: 3
zlato: 7
stříbro: 2
bronz: 4
Po narození syna se vám změnil režim. Znamená to i méně času na ryby?
Režim se samozřejmě změnil, to je jasné. Ale ryby pro mě vždycky byly důležitý ventil, takže si tenhle prostor chci nějak hlídat. Nejde jen o samotné chytání, ale o vztah k přírodě a o možnost opravdu vypnout.
Umíte si představit, že jednou budete se synem sedět u vody a učit ho rybařit?
Určitě ano. Ale vlastně je mi jedno, jestli bude chtít chodit na ryby, nebo ne. Pro mě je důležitější, aby měl vztah k přírodě a aby uměl zrelaxovat. Teď je ještě malý, takže jediné, co umí, je napodobovat rybu. Ale i to je dobrý začátek.
Povedete ho spíš ke kajaku, nebo k rybám?
To bych nechal na něm. Já budu rád, když si najde něco, co ho bude bavit a naplňovat. Ať už to bude voda ve sportu, nebo voda u ryb.
Vaše partnerka s vámi chodí k vodě taky?
Ano, a mám z toho radost. Dřív se mnou klidně brodila v řece. Někdo chodí na rande na procházku kolem vody, my chodíme rovnou do vody. To mi přijde krásné. A vždycky bych jí přál, aby chytila nějakého pěkného pstruha nebo lipana, protože z toho má velikou radost.
S kým byste si chtěl ještě někdy vyrazit na ryby?
Hrozně rád bych šel zase s dědou. Je mu dvaadevadesát a pro mě je to pořád číslo jedna. To on mě k rybám přivedl, takže být s ním znovu u vody by pro mě bylo něco speciálního.
Existuje ryba, kterou jste ještě nechytil, ale moc byste chtěl?
Chtěl bych lososa. To se v Česku asi jen tak nepodaří, musela by to být obrovská náhoda. Ale je to ryba, která mě láká.
Co byste řekl lidem, kteří si myslí, že rybaření je nuda?
Řekl bych, že rybářem se člověk nestává, ale rodí. Buď vás to chytne a je to láska na celý život, nebo ne. Myslím, že pro někoho to může být těžko pochopitelné, dokud to nezažije.
Kdybyste měl ideální den bez tréninku a závodů, jak by vypadal? Kolik z něj by bylo o rybách?
Určitě by v něm voda nechyběla. Ideálně někde na řece, v přírodě, bez spěchu. A dost pravděpodobně by velká část toho dne byla právě o rybách.