Muškaření, klid a emoce. Jak olympijský vítěz Josef Dostál nachází rovnováhu u vody?

Rybářský magazín
Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Josef Dostál je od dětství doma na vodě. Vedle závodního kajaku má ale ještě jednu velkou vášeň – rybaření, nejvíc muškaření na proudných řekách. V rozhovoru vypráví o tom, proč jsou pro něj ryby stejně důležité jako sport, co ho naučil dědeček i proč je voda tím nejlepším místem, kde člověk opravdu vypne.
Josef Dostál | foto: Archiv J. D.

Kde jste víc sám sebou, v kajaku na trati, nebo někde potichu u vody s prutem?
Asi je to vyrovnané. Ryby mě strašně uvolňují a mají velký přesah i do života. Na rybách jsem zažil spoustu legrace s kamarády i s partnerkou a všechno se to pak přenáší i do běžného života. Já se prostě rád bavím životem a rybaření k tomu patří úplně přirozeně.

Co přišlo dřív, lodě, nebo ryby?
Jednoznačně ryby. K nim mě přivedl hlavně dědeček. Když jsem byl malý, bral mě v ruksaku na zádech k vodě. Díky němu jsem měl k rybám blízko od úplného dětství. Pamatuju si, že jsem jako kluk znal všechny ryby podobně, jako jiní kluci znají auta. Láska k rybám je prostě odmala.

Rybaření se věnujete opravdu naplno. Čím vás nejvíc přitahuje?
Nejvíc se soustředím na muškaření. To mě baví nejvíc. Kdykoli jedu kolem řeky, automaticky si vytipovávám místa, kam by se dalo jít chytat. Třeba kolem Vltavy, u Vyššího Brodu, hned koukám, kde to „smrdí rybou“, kde by to mohlo fungovat. Člověk to už vnímá úplně automaticky.

Pstruhová sezona začala, muškaři vyrážejí k vodě. Rozhoduje technika i trpělivost

Říkáte, že u rybaření vydržíte klidně deset hodin. Co se vám honí hlavou po třech nebo čtyřech hodinách bez záběru?
U muškaření je výhoda, že člověk nestojí na jednom místě. Většinou chytám na proudné vodě, takže se pořád něco děje. Jasně, někdy to nejde a člověk chytí ryb málo. Ale ono vlastně nejde jen o to rybu chytit. Jde o to vyvětrat se, zpomalit a dovolit si být v přírodě, splynout s okolím. Kolem vás plyne řeka, kvetou stromy, létá hmyz, všude je život. Vždycky je co pozorovat. A když ryby zrovna neberou, tak se člověk snaží přelstít přírodu, hledá správnou mušku. Není to ani tak o trpělivosti jako spíš o vynalézavosti.

Pomáhá vám rybaření zpracovávat tlak vrcholového sportu?
Určitě. Ryby jsou kouzelné v tom, že mě dokážou dostat do takového transu, kdy na všechno zapomenu. A ve chvíli, kdy vám zabere ryba, a nedej bože velká ryba, tak jde úplně všechno stranou. To jste jen vy a ta ryba. Čím větší ryba, tím silnější emoce. Málokdy se mi stane, že bych se po zdolání ryby neusmál. Ale zároveň mi nikdy nešlo o to ryby vyhubit. Naopak, mám rád, když jí člověk dá další šanci a pustí ji zpátky.

Je pro vás důležitější úlovek, nebo celý ten proces kolem – čekání, klid a pozorování vody?
Tohle je právě na rybách krásné. Samozřejmě že z úlovku má člověk radost, ale stejně důležitý je celý ten proces kolem. Být v přírodě, vnímat vodu, číst řeku, zkoušet přemýšlet, co zrovna funguje. Proto mám nejradši proudné řeky, ve kterých můžu stát a vodu opravdu cítit.

Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

Zažil jste někdy u vody situaci, která by vydala na film?
Takových historek mám v rukávu spoustu, klidně bych z toho mohl napsat krátké povídky. Třeba když mi bylo asi jedenáct. Na chalupě jsme chodili na potok, kde byla pod mostem skvělá tůň. Dvakrát mi tam spadl pstruh a já byl třetí den úplně natěšený, že ho konečně chytím. Děda mi tehdy řekl: „Jestli toho pstruha splašíš, tak se nevracej.“ Tak jsem šel úplně potichu, opatrně jsem lezl do vody, hledal správnou pozici. První krok, druhý krok – a najednou se mi pod nohou něco hýbe. Začal jsem se klepat a pak jsem tam asi deset minut jen stál. Když přišel děda, tak jsem na něj křičel: „Dědo, já na něm stojím!“ A pak si pamatuju jeden zážitek z Labe, kde jsem chytal z nafukovacího kajaku. Byl jsem tam s kluky, kteří to opravdu umějí. Měl jsem záběr, zdolával jsem rybu, a najednou po kaprovi vyjel sumec. Docela dlouho jsem s ním bojoval. Když už jsem ho skoro měl, tak se kapra pustil. A asi po pěti letech mi na stejném místě zabral sumec znovu. Byl o něco větší a já bych se klidně vsadil, že to byl ten samý. Vozil mě tenkrát po vodě asi tři čtvrtě hodiny. To jsou chvíle, na které nezapomenete.

Josef Dostál

Máte nějaký rybářský rituál nebo zvyk, bez kterého byste k vodě nešel?
Když jsem s někým na rybách a dlouho to nejde, tak se občas snažím někde schválně uváznout a dělat, že mám obrovskou rybu. Kamarádi už pak zbystří, že tahám nějakého obra, a já se tím bavím. Taková klasická legrace.

Pomáhá vám při rybaření to, že jste celý život na vodě? Máte jako kajakář nějakou výhodu?
Myslím, že určitě ano. Voda je pro mě přirozené prostředí, celý život se v ní pohybuju, takže ji umím vnímat. Ať už jde o proud, chování řeky, nebo o to, jak se v takovém prostředí pohybovat. To člověku určitě pomůže.

Začátek dubna u vody: Jaké krmení a nástrahy fungují na kapry i bílé ryby

A naopak – naučilo vás rybaření něco, co pak využíváte i ve sportu?
Určitě práci s hlavou a schopnost zklidnit se. Rybaření člověka učí být přítomný v dané chvíli a nenechat se rozhodit. To se ve vrcholovém sportu hodí strašně moc.

Kdo je Josef Dostál

  • Český rychlostní kajakář narodil se 3. března 1993 v Praze
  • Patří mezi nejúspěšnější české vodní sportovce historie
  • Partnerka / snoubenka: Anežka Paloudová, česká rychlostní kajakářka
  • Děti: syn Jonatán
  • Na čtyřech olympijských hrách v řadě se mu podařilo získat medaili (Londýn, Rio de Janeiro, Tokio, Paříž)
  • Olympijské hry

zlato: 1

stříbro: 1

bronz: 3

  • Mistrovství světa

zlato: 7

stříbro: 2

bronz: 4

Po narození syna se vám změnil režim. Znamená to i méně času na ryby?
Režim se samozřejmě změnil, to je jasné. Ale ryby pro mě vždycky byly důležitý ventil, takže si tenhle prostor chci nějak hlídat. Nejde jen o samotné chytání, ale o vztah k přírodě a o možnost opravdu vypnout.

Umíte si představit, že jednou budete se synem sedět u vody a učit ho rybařit?
Určitě ano. Ale vlastně je mi jedno, jestli bude chtít chodit na ryby, nebo ne. Pro mě je důležitější, aby měl vztah k přírodě a aby uměl zrelaxovat. Teď je ještě malý, takže jediné, co umí, je napodobovat rybu. Ale i to je dobrý začátek.

Povedete ho spíš ke kajaku, nebo k rybám?
To bych nechal na něm. Já budu rád, když si najde něco, co ho bude bavit a naplňovat. Ať už to bude voda ve sportu, nebo voda u ryb.

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Vaše partnerka s vámi chodí k vodě taky?
Ano, a mám z toho radost. Dřív se mnou klidně brodila v řece. Někdo chodí na rande na procházku kolem vody, my chodíme rovnou do vody. To mi přijde krásné. A vždycky bych jí přál, aby chytila nějakého pěkného pstruha nebo lipana, protože z toho má velikou radost.

S kým byste si chtěl ještě někdy vyrazit na ryby?
Hrozně rád bych šel zase s dědou. Je mu dvaadevadesát a pro mě je to pořád číslo jedna. To on mě k rybám přivedl, takže být s ním znovu u vody by pro mě bylo něco speciálního.

Existuje ryba, kterou jste ještě nechytil, ale moc byste chtěl?
Chtěl bych lososa. To se v Česku asi jen tak nepodaří, musela by to být obrovská náhoda. Ale je to ryba, která mě láká.

Na co berou kapři na jaře? Zeptali jsme se na zkušenosti, trendy a tipy těch nejpovolanějších

Co byste řekl lidem, kteří si myslí, že rybaření je nuda?
Řekl bych, že rybářem se člověk nestává, ale rodí. Buď vás to chytne a je to láska na celý život, nebo ne. Myslím, že pro někoho to může být těžko pochopitelné, dokud to nezažije.

Kdybyste měl ideální den bez tréninku a závodů, jak by vypadal? Kolik z něj by bylo o rybách?
Určitě by v něm voda nechyběla. Ideálně někde na řece, v přírodě, bez spěchu. A dost pravděpodobně by velká část toho dne byla právě o rybách.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Všechny složky IZS cvičily v Budějovicích zásah proti útočníkovi v obchodním centru

Všechny složky IZS se účastnily v OC Mercury a okolí v Českých Budějovicích...

Policisté, hasiči, strážníci a záchranáři v noci na dnešek nacvičovali v okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích zákrok proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky obchodního...

Víkend přinese konopný festival či ultramaraton, zavítat můžete i do Jurského světa

Na festivalu Konopex byly k dostání jak rostliny a výrobky z konopí, tak i...

Víkend je tady a s ním i řada zajímavých akcí. Vyberete si z našich tipů?

Měsíční je hotová, Mléčná dráha a Ryby finišují. Krajinu břidlice ozdobí vesmírné lavičky

V Bruntálu vznikla Měsíční lavička.

Napřed betonový skelet, pak kus po kusu obklad z břidlice a na závěr dřevěná plocha k posezení. Lidé mohou nově shlížet na Bruntál z unikátní vesmírné lavičky, nazvané Měsíční. Ta je jedním ze sedmi...

Na Českolipsku odemknou Peklo

Bledule v Pekle

Město Česká Lípa a obce Zahrádky, Sosnová a Kvítkov pořádají sedmý ročník rodinného výletu u příležitosti zahájení turistické sezony.

Jak platit za rezidentní parkování? Zjistěte si sami, vzkázal soud řidičům v Brně

V brněnských ulicích začaly přípravy na rezidentní parkování. Pracovníci...

Kvůli chybějícímu parkovacímu automatu i instrukcím, jak zaplatit jinak, odmítli řidiči uhradit Brnu parkovné. U soudu však se svou stížností neuspěli. Placené parkoviště je podle soudce třeba...

Živě: ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepisují smlouvy k SMR v Temelíně

24. dubna 2026  6:05

Farmáři na Hané zažívají invazi hrabošů. Chtějí víc trávit, ochránci jsou ale proti

Roztomilé zvířátko, které dokáže zničit úrodu.

Situace s přemnoženými hraboši v Olomouckém kraji, který je druhým nejzasaženějším regionem v Česku, je podle agrárníků natolik vážná, že na polích s vojtěškou, jetelem nebo víceletými pícninami brzy...

Food festival pod Kunětickou horou

ilustrační snímek

Sobota 25. dubna nabídne v amfiteátru a rozkvetlém sadu pod hradem Kunětická hora od 10:00 do 18:00 kulinářský zážitek s názvem Jídlo, víno, delikatesy.

Lidovci dnes v Ostravě zvolí nové vedení, Výborného zřejmě vystřídá Grolich

ilustrační snímek

Čelo opoziční KDU-ČSL dnes po dvou letech opustí Marek Výborný. Jeho nástupcem se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je...

Jarní dny zdraví v Prostějově nabídnou více prevence, informací i vyšetření zdarma

Komerční sdělení

Jarní dny zdraví 2026 přinesou ve dnech 20. a 21. května rozšířený program, více odborníků i nové možnosti preventivních vyšetření pro širokou veřejnost. Akce se uskuteční v prostorách restaurace...

24. dubna 2026

Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín

Národní dům na Vinohradech

Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k...

23. dubna 2026  20:12,  aktualizováno  22:22

