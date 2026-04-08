Muzea o víkendu otevřou zdarma. Kam se v neděli podíváte bez vstupného?

Autor: Metro.cz
  16:04
V neděli 12. dubna 2026 se zdarma otevřenou stálé expozice několika muzeí v České republice. V rámci projektu Ministerstva kultury budou přístupné expozice Národního muzea v Praze, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, a pražského a brněnského technického muzea. Tento krok je součástí testovacího režimu, který má trvat do začátku letních prázdnin a vstup zdarma bude umožněn každou druhou neděli v měsíci.

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea na končící výstavu vzácných pokladů ze sbírek čínských císařů nazvanou „100 pokladů, 100 příběhů“. (31. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministerstvo kultury uvedlo, že tento režim bude platit nejen pro muzea, ale i pro galerie, které mají vstup zdarma každou první neděli v měsíci.

Otevření muzeí zdarma se týká všech návštěvníků a cílí na obnovu návštěvnosti muzeí a galerií po poklesu způsobeném pandemií covidu-19. Tento krok přichází po velkém zájmu o první termín zdarma u galerií, kdy některé zaznamenaly až pětinásobný nárůst návštěvníků.

V plánu je také další rozšíření těchto iniciativ a v budoucnu by mělo být oznámeno více muzeí a památek, které budou nabízet vstup zdarma i v dalších nedělích.

