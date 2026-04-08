Ministerstvo kultury uvedlo, že tento režim bude platit nejen pro muzea, ale i pro galerie, které mají vstup zdarma každou první neděli v měsíci.
Otevření muzeí zdarma se týká všech návštěvníků a cílí na obnovu návštěvnosti muzeí a galerií po poklesu způsobeném pandemií covidu-19. Tento krok přichází po velkém zájmu o první termín zdarma u galerií, kdy některé zaznamenaly až pětinásobný nárůst návštěvníků.
V plánu je také další rozšíření těchto iniciativ a v budoucnu by mělo být oznámeno více muzeí a památek, které budou nabízet vstup zdarma i v dalších nedělích.