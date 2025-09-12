Můžete ve službě dort? Čtvrteční klub amatérských detektivů od režiséra Harryho Pottera a Netflixu stojí na hvězdném obsazení

Trpíte gerontofobií? Máte při pohledu na vrásčitá čela, šedivé vlasy, brýle, teplé svetry, šátky, zubní protézy a hůlky chuť se zabít? Pak vám rozhodně nedoporučuji zkouknout novou filmovou detektivku z dílny streamovací platformy Netflix a studia Amblin Entertainment s názvem Čtvrteční klub amatérských detektivů.
Z komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů | foto: Netflix

Na druhou stranu, je to již nějaký ten pátek, co na některou z velkých internetových televizí dorazila takto nenáročná kriminálka, na kterou jako bonus můžete koukat celá rodina. A k tomu navíc hvězdně obsazená. Proč si tedy nenáročnou asi dvouhodinovou novinku nepustit?

Klub čtvrtečních detektivů nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Knižní adaptace, která nemohla selhat

Jako obvykle si vypomůžu oficiálním textem distributora, který je tentokrát pořádně dlouhý: Na motivy mezinárodního bestselleru Richarda Osmana nese film Čtvrteční klub amatérských detektivů příběh čtyř nezdolných penzistů – Elizabeth (Helen Mirren), Rona (Pierce Brosnan), Ibrahima (Ben Kingsley) a Joyce (Celia Imrie) – kteří tráví svůj volný čas řešením dávno odložených případů vražd jen tak pro zábavu. Když se však jednoho dne stane nevysvětlitelná smrt přímo na jejich prahu, jejich neformální pátrání se promění v napínavé dobrodružství a oni sami se ocitají uprostřed skutečné detektivky.

Než se pustíme do rozebírání kvalit samotného snímku, dodám, že se zmiňovaná knížka objevila na pultech před pěti lety. Odpočinkové, řekněme plážové čtení, se tehdy okamžitě dostalo do hledáčku hlavounům z Netflixu. Ten se okamžitě chopil práv na adaptaci, protože mu došlo, že je to látka pro stream jako dělaná, a zbytek je historie. Ještě dodám, že aby byl instatní úspěch Čtvrtečního klubu takzvaně sichr, posadil streamovací gigant na režisérskou sesli nikoho menšího, než režiséra prvních dvou dílů Harryho Pottera, Sám doma, Mrs. Doubtfire - Táta v sukni a dalších rodinných kultovek – Chrise Columbuse.

Do každého obýváku

Jak jsem již nadnesl výše, Čtvrteční klub amatérských detektivů patří mezi ty přívětivé rodinné snímky, které si můžete pustit s kýmkoliv, a to nejen v případě, že si chcete udělat hezký večer s rodiči či prarodiči. Kromě jedné mrtvoly, která tu decentně vypadne z okna na začátku filmu, tu ani nefiguruje prakticky nic, co by nemohla vidět i většina dětí. Film také disponuje kvalitním českým dabingem, takže je jistota klidného večera s tímhle snímkem ložená. Děje se v něm však něco zajímavého?

Vražda v důchoďáku

Čtvrteční klub amatérských detektivů je nenáročná oddychovka, která čerpá hlavně z velmi sympatického obsazení. Hodně tedy záleží na tom, jak vám tahle obstarožní partička sedne. Nejvíce stopáže bezesporu nafasovala Helen Mirren, která je v roli šéfky týmu se špiónskou minulostí rafinovaná a zábavná. Baví i uvolněný Brosnan, Davida Tennant v roli slizkého šmejda, kterému i nepoučený divák po pár minutách prorokuje brzkou smrt, minimalistický Ben Kingsley, a také (z ústřední čtveřice suverénně nejméně známá) Celia Imrie v roli nováčka týmu. Právě ona se ve filmu postará o absurdní hlášku s nabízením dortu strážci zákona ve službě, kterou zmiňuji v titulku. V neposlední řadě ještě zmíním hezouna Toma Ellise, na jehož účast v těchto dnech láká Netflix na sociálních sítích mladé divačky. Bravo, další věková skupina je podchycena! Do marketingové kuchařky streamovacího giganta s velkým červeným N ve znaku bych chtěl někdy nahlédnout.

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Co se scénáře týká, staví na až dětsky jednoduše vystavěné zápletce, která drží pohromadě jen díky energii hlavních postav. Hraje se tu zkrátka na jistotu, a je jen otázkou, nakolik vám tenhle přístup sedne. Snímek je zjevně inspirován Agathou Christie, takže tu nehledejte příliš velké žánrové či dějové odbočky (snad kromě těch komediálních). Columbus a jeho tým potvrzuje svůj výběr laskavé oddychovky i v tom, jak jsou divákovi nakonec sympatičtí samotní vrahové. Nebo byl jen jeden? A o čem že to vlastně bylo?

Čtvrteční klub amatérských detektivů

Dodatek o pokráčku

Snímek si pevně drží pozici v žebříčku top deseti nejsledovanějších titulů na Netflixu. Pokud si tuto pozici udrží, dá se předpokládat, že tuhle bandu ještě párkrát uvidíme. I vzhledem k tomu, že kniha samotná jen za posledních pět let nafasovala celkem tři pokračování.

Čtvrteční klub amatérských detektivů

  • Režie: Chris Columbus
  • Předloha: Richard Osman (kniha)
  • Scénář: Suzanne Heathcote, Katy Brand
  • Kamera: Don Burgess
  • Hudba: Thomas Newman
  • Hrají: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Paul Freeman, Jonathan Pryce, Richard E. Grant, David Tennant, Naomi Ackie, Daniel Mays a další.
  • Produkce: Chris Columbus, Jennifer Todd
  • Casting: Kharmel Cochrane
  • Střih: Dan Zimmerman
  • Zvuk: Andy Nelson
  • Scénografie: James Merifield, Clare Andrade
  • Kostýmy: Joanna Johnston

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

